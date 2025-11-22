Exclusive : स्पेशल 105! पुणे पोलिसांची थेट शेजारच्या राज्यात घुसून धडाकेबाज कारवाई, या पुढे OTT सीरिजही फिकी
Pune city police raided Illegal Arms Manufacturing Units in MP : पोलिसांच्या कारवाईवर प्रकाश टाकणाऱ्या अनेक कलाकृती आजवर चित्रपटांच्या माध्यमातून साकारण्यात आल्या आहेत. अशीच एक मात्र प्रत्यक्षात घडलेली कारवाई नुकतीच समोर आली आहे...
Sayali Patil | Nov 22, 2025, 12:40 PM IST
1/9
धडक कारवाई
2/9
कारवाई
3/9
मध्य प्रदेश
4/9
डीसीपी मुंडे
5/9
कारखाने उध्वस्त
6/9
परराज्यात कारवाई
7/9
पोलिसांचं पथक
8/9
9/9