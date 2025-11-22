English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Exclusive : स्पेशल 105! पुणे पोलिसांची थेट शेजारच्या राज्यात घुसून धडाकेबाज कारवाई, या पुढे OTT सीरिजही फिकी

Pune city police raided Illegal Arms Manufacturing Units in MP : पोलिसांच्या कारवाईवर प्रकाश टाकणाऱ्या अनेक कलाकृती आजवर चित्रपटांच्या माध्यमातून साकारण्यात आल्या आहेत. अशीच एक मात्र प्रत्यक्षात घडलेली कारवाई नुकतीच समोर आली आहे... 

Sayali Patil | Nov 22, 2025, 12:40 PM IST
धडक कारवाई

Pune city police raided Illegal Arms Manufacturing Units in MP

चंद्रकांत फुंदे, झी मीडिया, पुणे : पोलिसांची धडक कारवाई म्हटलं की कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांना होणारी कठोर शिक्षा लगेचच समोर येते आणि समोर येतात ते म्हणजे कारवाईमध्ये सहभाहगी असणारे निडर पोलीस अधिकारी.   

कारवाई

Pune city police raided Illegal Arms Manufacturing Units in MP

अशीच एक बेधडक कारवाई पुणे पोलिसांच्या डिसीपी सोमय मुंडे यांनी थेट शेजारी राज्यात जाऊन केल्याची Exclusive माहिती पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी झी 24तासला दिली.   

मध्य प्रदेश

Pune city police raided Illegal Arms Manufacturing Units in MP

पुणे पोलिसांनी ही कारवाई राज्यापासून साधारण 500 किमी अंतरावर असणाऱ्या मध्य प्रदेशातील उमर्टी/ उमरती इथं केली. जिथं त्यांनी या कारवाईअंतर्गत पिस्तूल बनवण्याचे कारखाने केले उध्वस्त केले.   

डीसीपी मुंडे

Pune city police raided Illegal Arms Manufacturing Units in MP

मुंडे यांच्या नेतृत्त्वाखाली करण्यात आलेल्या या कारवाईमध्ये पिस्तूलांसह मोठा दारूगोळा जप्त करण्यात आला.   

कारखाने उध्वस्त

Pune city police raided Illegal Arms Manufacturing Units in MP

पुणे पोलिसांच्या या धडक कारवाईमध्ये पोलिसांनी 47 जणांना ताब्यात घेतलं तर, मध्य प्रदेशातील पिस्तूल बनवण्याचे 4 कारखाने उध्वस्त केले.   

परराज्यात कारवाई

Pune city police raided Illegal Arms Manufacturing Units in MP

उपलब्ध माहितीनुसार या कारवाईमध्ये 100 पेक्षा अधिक बॅरलसह 5 मॅगझिन, 14 ग्राइंडिंग मशीन, 2 पिस्तूल, 4 काडतुसं जप्त केली.   

पोलिसांचं पथक

Pune city police raided Illegal Arms Manufacturing Units in MP

डीसीपी सोमय मुंडे यांच्या नेतृत्वात पुणे शहर पोलिसांनी परराज्यात जाऊन केलेल्या या कारवाईमध्ये एकूण 105 पोलिसांचं पथक पाठवण्यात आलं होतं. शनिवार, 22 नोव्हेंबर 2025 च्या पहाटे ही कारवाई करण्यात आली.   

Pune city police raided Illegal Arms Manufacturing Units in MP

या कारवाईसाठीच्या पोलीस पथकामध्ये डीसीपी 1, पीआय 1, पीएसआय 1, झोन 4 टीम 23, गुन्हे शाखा 10, पिस्तूल बॉडी 15, चॉपर 5, क्यूआरटी 2 टीम, सॉविंग मटेरिअल 6, गन सेक्शन 25 आणि सपोर्ट स्टाफमध्ये वायरलेस, ड्रोन टीम, सर्वेलन्स टीम आणि सायबर टीम अशा संपूर्ण टीमनं महत्त्वाचं योगदान देत ही कारवाई यशस्वी ठरवली.   

छायाचित्र

Pune city police raided Illegal Arms Manufacturing Units in MP

या कारवाईचं एकंदर स्वरुप आणि समोर आलेली , सोबतच व्हिडीओ पाहता कोणा एका थरारक कथानक असणाऱ्या सीरिजलाही लाजवेल इतकी बेधकक कारवाई इथं पुणे पोलिसांनी केल्याचं पाहायला मिळालं. 

