Marathi News
पुण्यातील 'ही' बिर्याणी आमिर खानची फेव्हरेट! आवर्जून खाण्याचा सल्ला; अजित पवार, अशोक सराफही फॅन! लोकेशन आहे..

Pune Famous Biryani Aamir Khan Recommend : केवळ आमिर खानच नाही तर अनेक मान्यवरांनी ही बिर्याणी खाण्याचा सल्ला दिला आहे. अशोक सराफ, भरत जाधव आणि अमृता खानविलकरसारख्या सेलिब्रिटींनाही या बिर्याणाने भुरळ घातली आहे. ही बिर्याणी पुण्यात नेमकी मिळते कुठे? तिच्यात असं खास काय आहे पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Nov 09, 2025, 09:15 AM IST
1/11

पुण्यातली ‘ही’ बिर्याणी चुकूनही चुकवू नका असा सल्ला प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खानने दिला आहे. विशेष म्हणजे केवळ आमिरच नाही तर अगदी विद्यमान मुख्यमंत्री अजित पवार, अभिनेता भरत जाधव यांनीही इथली बिर्याणी चाखली असून अशोक सराफ आणि अमृता खानविलकर तर या बिर्याणी सेंटरचे चाहते आहेत. हे ठिकाण कोणतं? लोकेशन काय जाणून घ्या...

2/11

आमिरने सजेस्ट केलेलं हे बिर्याणी रेस्टॉरंट नेमकं कोणतं?

spsbiryanihouse

तुम्हाला बिर्याणी खायची आहे आणि एखाद्या चांगल्या ठिकाणाचा शोधात असाल तर पुण्यामधील एक बिर्णयाणी मिस्टर परफेक्शनिस्ट असलेल्या आमिर खानने सजेस्टी केलेली आहे. आमिरने सजेस्ट केलेलं हे बिर्याणी रेस्टॉरंट नेमकं आहे कुठे आणि त्याची खासियत काय आहे हेच आपण जाणून घेणार आहोत.

3/11

15 ते 20 टेबल ते आज 300 जण एकाच वेळी बसण्याची क्षमता

spsbiryanihouse

पुण्यातील हे रेस्टॉरंट त्याच्या साजुक तुपातली बिर्याणीसाठी ओळखले जाते. 15 ते 20 टेबल असलेले एक साधे भोजनालय म्हणून सुरू झालेले हे रेस्टॉरंट आता पुण्यातील बिर्याणीप्रेमींचे आवडते ठिकाण बनले आहे. आज एका वेळी 300 लोकांना सामावून घेण्याची या या रेस्टॉरंटची क्षमता आहे. 

4/11

साजुक तुपातली बिर्याणीसाठी ओळखले जाते

spsbiryanihouse

1994 मध्ये जवार चोरघे यांनी सुरू केलेले हे रेस्टॉरंट त्याच्या साजुक तुपातली बिर्याणीसाठी ओळखले जाते, जे पारंपारिक पर्शियन पाककृतीचे महाराष्ट्रीयन रूप आहे. अजित पवार यांनीही या रेस्टॉरंटला भेट दिल्याचा उल्लेख रेस्टॉरंटच्या साईटवर सापडतो.

5/11

आधी मर्यादित मेनू

spsbiryanihouse

सुरुवातीला मटन हैदराबादी बिर्याणी आणि गावरान चिकन बिर्याणीच्या मर्यादित मेनू म्हणून सुरुवात झाली, जी कालांतराने विविध पर्यायांसाठी अनुकूलित केली गेली. या ठिकाणची खासियत म्हणजे आमिर खानची मटन दम बिर्याणी ही अतिशय प्रसिद्ध आहे. 

6/11

आमिर खान कनेक्शन

spsbiryanihouse

बॉलीवूड अभिनेता असलेल्या आमिर खानने स्वतः ही बिर्याणी चाखून तिची शिफारस केल्यानंतर या डिशला प्रसिद्धी मिळाली. त्याच्या 25 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, रेस्टॉरंटने खानला त्यांच्या आईच्या रेसिपीपासून प्रेरित होऊन खास बिर्याणी तयार करुन दिलेली. मॅरीनेट केलेले मटण, बासमती तांदूळ, तूप आणि सुक्या मेव्यासह सौम्य आचेवर शिजवलेला भात, अशी साधी रेसिपी असलेली ही बिर्याणी आमिरला प्रचंड आवडली होती.  

7/11

दोन मोठ्या बॅचमध्ये बिर्याणी होते तयार

spsbiryanihouse

दररोज सुमारे 2000 ग्राहकांना सेवा देणारे, रेस्टॉरंट दिवसभरात दोन मोठ्या बॅचमध्ये बिर्याणी तयार करते. त्यांच्या प्रमुख पदार्थांमध्ये मटन बिर्याणी, अफगाणी बिर्याणी, तसेच मटन आणि चिकन नल्ली निहारी यांचा समावेश आहे. रेस्टॉरंट बोंबिल फ्राय आणि कोळंबी कोळीवाडा सारख्या विविध सीफूड पदार्थांमध्ये देखील हे प्रसिद्ध आहे. यापैकी, त्यांची खास सुकट चटणी आणि सोलकढी हे ग्राहकांचे मुख्य पदार्थ आहेत.  

8/11

नेमकं कुठे आहे हे ठिकाण?

spsbiryanihouse

आपण ज्या ठिकाणाबद्दल बोलतोय ते सदाशिव पेठेच्या गर्दीच्या कोपऱ्यात वसलेले एसपी बिर्याणी रेस्टॉरंट आहे. गेल्या 31 वर्षांपासून हे ठिकाण पुण्याच्या मनावर राज्य करत आहे. त्यांची बिर्याणी ही शहराचे एक सांस्कृतिक आकर्षण बनली आहे.  

9/11

सेलिब्रिटींचे आवडते ठिकाण

spsbiryanihouse

एसपी बिर्याणी हे ठिकाण भरत जाधव, अमृता खानविलकर आणि अशोक सराफ सारख्या सेलिब्रिटींचे देखील आवडते ठिकाण आहे.  

10/11

साधेपणा युएसपी

spsbiryanihouse

या ठिकाणाचे आकर्षण त्याच्या साधेपणामध्ये आहे. तीन मजली रेस्टॉरंट असूनही, धातूच्या प्लेट्स आणि ग्लासेससह सामान्य पद्धतीने अगदी घरच्यासारखं जेवण वाढलं जातं. हीच पद्धत पुणेकरांना आपलेपणाची भावना देत असल्याचं मालक सांगतात. कुटुंब चालवणारा उपक्रम असल्याने, सेवेची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी ते एकाच शाखेचे व्यवस्थापन करतात. त्यांचे अनेक दीर्घकालीन कर्मचारी गेल्या दशकाहून अधिक काळ टीमचा भाग आहे. त्यामुळेच ते 'आमची शाखा कुठेही नाही' असं अगदी अभिमानाने सांगतात.  

11/11

दर्जा कायम राखण्यावर भर

spsbiryanihouse

मालक हर्षवर्धन चोरघे यांनी रेस्टॉरंटचा दर्जा कायम राखण्यावर लक्ष्य केंद्रित केले. “आम्हाला आमच्या जेवणाची गुणवत्ता सर्वात जास्त महत्त्वाची वाटते. वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालापासून ते मसाल्यांपर्यंत सर्व काही उच्च दर्जाचे आहे आणि ते घरातच बनवले जाते. बिर्याणीचा प्रत्येक बॅच चवीने चाखला जातो जेणेकरून ते परिपूर्णतेने शिजवले जाईल,” असे ते म्हणाले. (सर्व फोटो रेस्टॉरंटच्या वेबसाईटवरुन साभार)

