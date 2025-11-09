पुण्यातील 'ही' बिर्याणी आमिर खानची फेव्हरेट! आवर्जून खाण्याचा सल्ला; अजित पवार, अशोक सराफही फॅन! लोकेशन आहे..
Pune Famous Biryani Aamir Khan Recommend : केवळ आमिर खानच नाही तर अनेक मान्यवरांनी ही बिर्याणी खाण्याचा सल्ला दिला आहे. अशोक सराफ, भरत जाधव आणि अमृता खानविलकरसारख्या सेलिब्रिटींनाही या बिर्याणाने भुरळ घातली आहे. ही बिर्याणी पुण्यात नेमकी मिळते कुठे? तिच्यात असं खास काय आहे पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Nov 09, 2025, 09:15 AM IST
1/11
पुण्यातली ‘ही’ बिर्याणी चुकूनही चुकवू नका असा सल्ला प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खानने दिला आहे. विशेष म्हणजे केवळ आमिरच नाही तर अगदी विद्यमान मुख्यमंत्री अजित पवार, अभिनेता भरत जाधव यांनीही इथली बिर्याणी चाखली असून अशोक सराफ आणि अमृता खानविलकर तर या बिर्याणी सेंटरचे चाहते आहेत. हे ठिकाण कोणतं? लोकेशन काय जाणून घ्या...
2/11
आमिरने सजेस्ट केलेलं हे बिर्याणी रेस्टॉरंट नेमकं कोणतं?
3/11
15 ते 20 टेबल ते आज 300 जण एकाच वेळी बसण्याची क्षमता
4/11
साजुक तुपातली बिर्याणीसाठी ओळखले जाते
5/11
आधी मर्यादित मेनू
6/11
आमिर खान कनेक्शन
बॉलीवूड अभिनेता असलेल्या आमिर खानने स्वतः ही बिर्याणी चाखून तिची शिफारस केल्यानंतर या डिशला प्रसिद्धी मिळाली. त्याच्या 25 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, रेस्टॉरंटने खानला त्यांच्या आईच्या रेसिपीपासून प्रेरित होऊन खास बिर्याणी तयार करुन दिलेली. मॅरीनेट केलेले मटण, बासमती तांदूळ, तूप आणि सुक्या मेव्यासह सौम्य आचेवर शिजवलेला भात, अशी साधी रेसिपी असलेली ही बिर्याणी आमिरला प्रचंड आवडली होती.
7/11
दोन मोठ्या बॅचमध्ये बिर्याणी होते तयार
दररोज सुमारे 2000 ग्राहकांना सेवा देणारे, रेस्टॉरंट दिवसभरात दोन मोठ्या बॅचमध्ये बिर्याणी तयार करते. त्यांच्या प्रमुख पदार्थांमध्ये मटन बिर्याणी, अफगाणी बिर्याणी, तसेच मटन आणि चिकन नल्ली निहारी यांचा समावेश आहे. रेस्टॉरंट बोंबिल फ्राय आणि कोळंबी कोळीवाडा सारख्या विविध सीफूड पदार्थांमध्ये देखील हे प्रसिद्ध आहे. यापैकी, त्यांची खास सुकट चटणी आणि सोलकढी हे ग्राहकांचे मुख्य पदार्थ आहेत.
8/11
नेमकं कुठे आहे हे ठिकाण?
9/11
सेलिब्रिटींचे आवडते ठिकाण
10/11
साधेपणा युएसपी
या ठिकाणाचे आकर्षण त्याच्या साधेपणामध्ये आहे. तीन मजली रेस्टॉरंट असूनही, धातूच्या प्लेट्स आणि ग्लासेससह सामान्य पद्धतीने अगदी घरच्यासारखं जेवण वाढलं जातं. हीच पद्धत पुणेकरांना आपलेपणाची भावना देत असल्याचं मालक सांगतात. कुटुंब चालवणारा उपक्रम असल्याने, सेवेची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी ते एकाच शाखेचे व्यवस्थापन करतात. त्यांचे अनेक दीर्घकालीन कर्मचारी गेल्या दशकाहून अधिक काळ टीमचा भाग आहे. त्यामुळेच ते 'आमची शाखा कुठेही नाही' असं अगदी अभिमानाने सांगतात.
11/11