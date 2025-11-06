English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
₹500 च्या नोंदणीवरुन 300 कोटींची जमीन खरेदी करणारे पार्थ पवार किती श्रीमंत? जिजाई बंगला अन्...; संपत्तीचा तपशील समोर

DCM Ajit Pawar Son Parth Pawar Property Details: पुण्यातील जमीन खरेदीमध्ये झालेल्या मोठ्या गैरव्यवहार प्रकरणामुळे पार्थ पवार अचानक चर्चेत आले असून उपमुख्यमंत्र्यांच्या लेकाची संपत्ती चर्चेचा विषय ठरतेय. पार्थ यांची संपत्ती नेमकी किती आणि कुठे आहे पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Nov 06, 2025, 09:04 AM IST
पार्थ पवारांची नेमकी संपत्ती किती

parthpawarpropertynews

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार सध्या एका जमीन खरेदीमुळे चर्चेत आलेले असतानाच त्यांची नेमकी संपत्ती किती आहे याबद्दही विशेष उत्सुकता लोकांमध्ये आहे. विशेष म्हणजे आपल्या संपत्तीसंदर्भातील माहिती पार्थ पवारांनीच दिलेली. नेमकी त्यांच्या नावावर किती संपत्ती आहे हे पाहूयात..

जमीन खरेदीमुळे पार्थ पवार वादात

parthpawarpropertynews

पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क परिसरातील सरकारी मालकीची 40 एकर जमिनीच्या खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचं समोर आलं आहे. या जमिनीचा भाव कागदावर 300 कोटी रुपये इतका आहे. ही सरकारी किंमत असून खरी किंमत त्यापेक्षा कितीतरी अधिक असल्याचं जाणकार सांगतात. ही जमीन अमेडिया कंपनीने खरेदी केली. अमेडिया कंपनीचे मालक उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे थोरले पुत्र पार्थ पवार आणि त्यांचे मामेभाऊ दिग्विजय अमरसिंह पाटील हे आहेत.  या प्रकरणामुळे पार्थ पवार अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.  

अजित पवारांच्या लेकाने स्टँप ड्युटीही भरली नाही

parthpawarpropertynews

300 कोटींची जमीन खरेदी करताना अवघी 500 रुपयांची स्टँप ड्युटी भरली. हे सगळं वायुवेगानं पार पडलं. अमेडिया कंपनीनं सरकारच्या ताब्यात असलेली जमीन विकतही घेतली आणि स्टँप ड्युटीही भरली नाही. हा सगळा व्यवहार वरवर अगदी कायदेशीर वाटत असला तरी यामध्ये अनेक अनियमितता असल्याचं झी 24 तासच्या इन्व्हेस्टिगेटीव्ह टीमच्या लक्षात आलं.   

बारामतीचं अजित पवारांचं सगळं राजकारण पार्थ पवार पाहतात

parthpawarpropertynews

पार्थ पवारांनी लोकसभा निवडणूक लढली आहे. बारामतीचं अजित पवारांचं सगळं राजकारण पार्थ पवार पाहतात. आता या प्रकरणामुळे पार्थ पुन्हा चर्चेत आलेले असतानाच त्यांची संपत्ती किती याचीही चर्चा आहे. याबद्दलच जाणून घेऊयात...  

प्रतिज्ञापत्रात दिली होती माहिती

parthpawarpropertynews

पार्थ पवार यांच्या संपत्तीविषयी माहिती त्यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दिली होती. त्यावेळी त्यांनी मावळ मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती.   

जंगम मालमत्ता (Movable Assets):

parthpawarpropertynews

पार्थ पवार यांनी त्यांच्याकडे सुमारे 3.69 कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता असल्याचं नमूद केलं होतं. यामध्ये बँक ठेवी, ट्रॅक्टर, मोटरसायकल आणि ट्रेलर यांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडे कोणतीही कार नसल्याचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात आहे.

स्थावर मालमत्ता (Immovable Assets)

parthpawarpropertynews

पार्थ पवार यांनी आपल्याकडे सुमारे 16.42 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता असल्याचं म्हटलं होतं.  

स्थावर मालमत्तेमध्ये काय?

parthpawarpropertynews

पार्थ पवार यांनी त्यांच्या स्थावर मालमत्तेच्या यादीत पुण्यातील शिवाजी नगर येथील जिजाई बंगला (13.16 कोटी रुपये किंमत) आणि मुळशी तालुक्यातील घोटावाडे येथील एक फार्महाऊस यांचा समावेश केलेला.  

एकूण संपत्ती किती?

parthpawarpropertynews

पार्थ पवार यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात (2019) स्वत:ची एकूण संपत्ती सुमारे 20.12 कोटी रुपये असल्याचं जाहीर केलं होतं.  

कर्ज किती?

parthpawarpropertynews

पार्थ पवारांवर 9.36 कोटी रुपये कर्ज असल्याचं जाहीर केलं होतं. यामध्ये त्यांनी आई सुनेत्रा पवार यांच्याकडून 7.13 कोटी रुपये आणि धाकटा भाऊ जय पवार यांच्याकडून 2.23 कोटी रुपये कर्ज म्हणून घेतल्याचा उल्लेख आहे.  

कोणत्या बँकेत खाती?

parthpawarpropertynews

पार्थ पवार यांची बँक खाती प्रामुख्याने पुणे जिल्हा सहकारी बँक, बारामती सहकारी बँक, अनंत नागरी सहकारी बँक आणि शारदा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था यांच्याशी निगडित आहेत.  

शरद पवारांना 50 लाख रुपये दिले

parthpawarpropertynews

पार्थ पवारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी शरद पवार यांना 50 लाख रुपये आणि सुप्रिया सुळे यांना 20 लाख रुपये कर्ज (क्रेडिट लाइन) स्वरूपात दिल्याचा उल्लेख आहे.  

संपत्तीचा अद्ययावत तपशील सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही

parthpawarpropertynews

वरील आकडे 2019 च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रावर आधारित आहेत, आणि त्यात बदल झाले असण्याची शक्यता आहे. 2019 नंतरच्या निवडणुकीत पार्थ पवार यांनी निवडणूक लढवली नसल्याने त्यांच्या संपत्तीचा अद्ययावत तपशील सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांची सध्याची (2025) संपत्ती ही 2019 च्या आकड्यांपेक्षा बदललेली असू शकते, परंतु याबाबत विश्वसनीय माहिती उपलब्ध नाही नाही.  

सध्याची संपत्ती 20 कोटींहून अधिक असू शकते

parthpawarpropertynews

2019 नंतरच्या संपत्तीचा कोणताही अधिकृत अंदाज उपलब्ध नसल्याने, त्यांची सध्याची संपत्ती 20 कोटींहून अधिक असू शकते, परंतु याची पुष्टी सार्वजिनकरित्या उपलब्ध स्रोतांमधून करता येऊ शकत नाही. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

