₹500 च्या नोंदणीवरुन 300 कोटींची जमीन खरेदी करणारे पार्थ पवार किती श्रीमंत? जिजाई बंगला अन्...; संपत्तीचा तपशील समोर
DCM Ajit Pawar Son Parth Pawar Property Details: पुण्यातील जमीन खरेदीमध्ये झालेल्या मोठ्या गैरव्यवहार प्रकरणामुळे पार्थ पवार अचानक चर्चेत आले असून उपमुख्यमंत्र्यांच्या लेकाची संपत्ती चर्चेचा विषय ठरतेय. पार्थ यांची संपत्ती नेमकी किती आणि कुठे आहे पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Nov 06, 2025, 09:04 AM IST
1/14
पार्थ पवारांची नेमकी संपत्ती किती
2/14
जमीन खरेदीमुळे पार्थ पवार वादात
पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क परिसरातील सरकारी मालकीची 40 एकर जमिनीच्या खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचं समोर आलं आहे. या जमिनीचा भाव कागदावर 300 कोटी रुपये इतका आहे. ही सरकारी किंमत असून खरी किंमत त्यापेक्षा कितीतरी अधिक असल्याचं जाणकार सांगतात. ही जमीन अमेडिया कंपनीने खरेदी केली. अमेडिया कंपनीचे मालक उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे थोरले पुत्र पार्थ पवार आणि त्यांचे मामेभाऊ दिग्विजय अमरसिंह पाटील हे आहेत. या प्रकरणामुळे पार्थ पवार अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.
3/14
अजित पवारांच्या लेकाने स्टँप ड्युटीही भरली नाही
300 कोटींची जमीन खरेदी करताना अवघी 500 रुपयांची स्टँप ड्युटी भरली. हे सगळं वायुवेगानं पार पडलं. अमेडिया कंपनीनं सरकारच्या ताब्यात असलेली जमीन विकतही घेतली आणि स्टँप ड्युटीही भरली नाही. हा सगळा व्यवहार वरवर अगदी कायदेशीर वाटत असला तरी यामध्ये अनेक अनियमितता असल्याचं झी 24 तासच्या इन्व्हेस्टिगेटीव्ह टीमच्या लक्षात आलं.
4/14
बारामतीचं अजित पवारांचं सगळं राजकारण पार्थ पवार पाहतात
5/14
प्रतिज्ञापत्रात दिली होती माहिती
6/14
जंगम मालमत्ता (Movable Assets):
7/14
स्थावर मालमत्ता (Immovable Assets)
8/14
स्थावर मालमत्तेमध्ये काय?
9/14
एकूण संपत्ती किती?
10/14
कर्ज किती?
11/14
कोणत्या बँकेत खाती?
12/14
शरद पवारांना 50 लाख रुपये दिले
13/14