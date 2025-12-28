English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  1 तासात पुण्यातून गोव्याला जाऊन पुन्हा पुण्यात रिटर्न याल; विमानापेक्षा जास्त स्पीडने धावणारी जगातील सर्वात सुपरफास्ट ट्रेन

1 तासात पुण्यातून गोव्याला जाऊन पुन्हा पुण्यात रिटर्न याल; विमानापेक्षा जास्त स्पीडने धावणारी जगातील सर्वात सुपरफास्ट ट्रेन

चीनने जगातील सर्वात सुपरफास्ट ट्रेननची यशस्वी चाचणी केली आहे. 

Dec 28, 2025, 11:14 PM IST
China Maglev High Speed Train : चीनने एक रेल्वे चाचणी केली आहे. या रेल्वे चाचणीमुळे जगभरातील रेल्वे प्रवासात क्रांती घडवू शकते. चीनच्या राष्ट्रीय संरक्षण तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या (NUDT) संशोधन पथकाने सुपरकंडक्टिंग मॅग्लेव्ह तंत्रज्ञानात एक नवीन जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या चाचणीत, 1 टन वजनाची रेल्वे 700  किमी प्रतितास वेगाने धावली. सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे फक्त २ सेकंदात या सुपरफास्ट ट्रेनने हा स्पीड पकडला. ही ट्रेन महाराष्ट्रात धावली तर, मुंबई पुणे अंतर 15 मिनिट, मुंबई गोवा आणि गोवा पुणे असा रिटर्न प्रवास फक्त एका तासात पूर्ण होईल.

पुणे ते गोवा हे अंतर 458 KM आहे. साधारण 9 ते 10 तासांचा प्रवास आहे. मात्र, एका तासात 1 तासात पुण्यातून गोव्याला जाऊन पुन्हा पुण्यात रिटर्न याला असं तुम्हाला कुणी सांगितले तर अशक्य वाटेल. मात्र, जगात एका सुपरफास्ट ट्रेनची चाचणी झाली आहे. ही ट्रेन 2 सेकंदात 700 किमी/ताशी वेगाने धावते.   

विमानापेक्षा जास्त स्पीडने धावणारी जगातील सर्वात सुपरफास्ट ट्रेन आहे. या ट्रेनचा स्पीड सर्वसामान्य सुपरफास्ट ट्रेनच्या स्पीडच्या दुप्पट तिप्पट आहे.

चीनने चुंबकीय उत्सर्जन (मॅग्लेव्ह) तंत्रज्ञानात एक नवीन जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे.  मॅग्लेव्ह ट्रेनची यशस्वी चाचणी झाली.   

मॅग्लेव्ह ट्रेनचे पूर्ण नाव मॅग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन आहे. ही एक विशेष प्रकारची हाय-स्पीड ट्रेन आहे जी सामान्य ट्रॅकवर चाकांवर चालत नाही, तर चुंबकीय शक्ती वापरून ट्रॅकपासून काही सेंटीमीटर वर हवेत तरंगते.  

राष्ट्रीय संरक्षण तंत्रज्ञान विद्यापीठ (NUDT) च्या शास्त्रज्ञांनी फक्त दोन सेकंदात 1 टन वजनाच्या चाचणी वाहनाला ताशी 700 किलोमीटर वेगाने पोहोचवले. ही चाचणी ४०० मीटर लांबीच्या ट्रॅकवर झाली. वाहन सुरक्षित ठिकाणी देखील आणण्यात आले.  

 ट्रेन आणि ट्रॅकमध्ये शक्तिशाली इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स आहेत. समान चुंबक एकमेकांवर दाबतात (प्रतिकर्षण), ज्यामुळे ट्रेन ट्रॅकच्या वर येते (अंदाजे 1 ते 10 सेमी). ट्रेन पुढे नेण्यासाठी, चुंबकीय क्षेत्र आळीपाळीने ओढले जाते आणि ढकलले जाते. यामुळे शून्य घर्षण निर्माण होते, ज्यामुळे ट्रेन खूप वेगाने धावते.   

400-600 किमी/तास किंवा त्याहून अधिक स्पीड. कमी आवाज, कमी कंपन आणि आरामदायी प्रवास. चाके आणि रेल झिजत नाहीत म्हणून कमी देखभाल. विजेवर चालणारे असल्याने पर्यावरणासाठी चांगले, प्रदूषण कमी करते.

ही प्रवासी ट्रेन नव्हती, तर विशेषतः संशोधन आणि चाचणीसाठी डिझाइन केलेली ट्रेनसारखी स्लेज होती.  

