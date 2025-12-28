1 तासात पुण्यातून गोव्याला जाऊन पुन्हा पुण्यात रिटर्न याल; विमानापेक्षा जास्त स्पीडने धावणारी जगातील सर्वात सुपरफास्ट ट्रेन
चीनने जगातील सर्वात सुपरफास्ट ट्रेननची यशस्वी चाचणी केली आहे.
China Maglev High Speed Train : चीनने एक रेल्वे चाचणी केली आहे. या रेल्वे चाचणीमुळे जगभरातील रेल्वे प्रवासात क्रांती घडवू शकते. चीनच्या राष्ट्रीय संरक्षण तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या (NUDT) संशोधन पथकाने सुपरकंडक्टिंग मॅग्लेव्ह तंत्रज्ञानात एक नवीन जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या चाचणीत, 1 टन वजनाची रेल्वे 700 किमी प्रतितास वेगाने धावली. सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे फक्त २ सेकंदात या सुपरफास्ट ट्रेनने हा स्पीड पकडला. ही ट्रेन महाराष्ट्रात धावली तर, मुंबई पुणे अंतर 15 मिनिट, मुंबई गोवा आणि गोवा पुणे असा रिटर्न प्रवास फक्त एका तासात पूर्ण होईल.