महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या नेत्याच्या एका निर्णयामुळे उभे राहिले पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्क; भारताची तिजोरी भरणारा सर्वात मोठा उद्योग
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या नेत्याच्या एका निर्णयामुळे पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्क उभे राहिले.
Pune Hinjewadi IT Park History : पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्क महाराष्ट्रातील हा सर्वात मोठा IT हब आहे. हिंजवडी IT पार्क भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांचे मोठे IT हब आहे. अनेक इंटरनॅशनल कंपन्यांची कार्यालये या हिंजवडी IT पार्क मध्ये आहेत. रातोरात येथे कोट्यावधीची उलाढाल होते. हिंजवडी IT पार्क एक ओसाड माळरान होते. या जागेवर साखर कारखाना उभा राहणार होता. या साखर कारखान्याचे भूमीपूजन देखील झाले होते. मात्र, महाराष्ट्रातील सर्वात पावरफुल नेत्याच्या फक्त एका निर्णयामुळे पुण्यातील हिंजवडी जगप्रसिद्ध IT पार्क उभे राहिले.