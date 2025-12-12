English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या नेत्याच्या एका निर्णयामुळे उभे राहिले पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्क; भारताची तिजोरी भरणारा सर्वात मोठा उद्योग

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या नेत्याच्या एका निर्णयामुळे  पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी  IT पार्क उभे राहिले. 

Vanita Kamble | Dec 12, 2025, 06:52 PM IST
 Pune Hinjewadi IT Park History :  पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी  IT पार्क महाराष्ट्रातील हा सर्वात मोठा IT हब आहे.  हिंजवडी  IT पार्क भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांचे  मोठे IT हब आहे. अनेक इंटरनॅशनल कंपन्यांची कार्यालये या  हिंजवडी IT पार्क मध्ये आहेत. रातोरात येथे कोट्यावधीची उलाढाल होते. हिंजवडी IT पार्क एक ओसाड माळरान होते. या जागेवर साखर कारखाना उभा राहणार होता. या साखर कारखान्याचे भूमीपूजन देखील झाले होते. मात्र, महाराष्ट्रातील सर्वात पावरफुल नेत्याच्या फक्त एका निर्णयामुळे पुण्यातील हिंजवडी जगप्रसिद्ध IT पार्क उभे राहिले. 

 IT क्षेत्र हे भारताची तिजोरी भरणारा उद्याोग आहे.  पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी  IT पार्क हा भारताच्या अर्थवस्थेतील सर्वात जास्त उत्पन्न मिळवून देणारा अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. पुण्याताल हे भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांचे IT पार्क महाराष्ट्रातील सर्वात पावरफुल नेत्याच्या फक्त एका निर्णयामुळे उभे राहिले आहे. जाणून घेऊया हा नेता कोण आहे आणि हे IT पार्क कसे उभे राहिले.      

शरद पवारांच्या एका निर्णयामुळे हिंजवडीचे IT पार्क उभे राहिले.  पुण्याचा सॉफ्टवेअर उद्योगाची उलाढाल आणि निर्यात आज दोन लाख कोटींवर आहे. दरम्यान,  सध्या हिंजवडी IT पार्कमध्ये काम करणाऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. 

शरद पवारांनी तात्काळ यावर कार्यवाही करत हिंजवडीच्या परिसरातील साखर कारखान्याची जागा IT पार्कसाछी उलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आणि नानासाहेब नवले यांच्याशी चर्चा करुन त्यांना पर्यायी जागा उलपब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिले.  नानासाहेब नवले यांनीही शरद पवारांची विनंती मान्य करत त्यांच्या कारखान्याची जागा IT पार्कसाठी दिली.   

साखर कारखान्याचे भूमीपूजन झाल्यानंतर शरद पवार यांनी  या जागेऐवजी तुम्हाला पर्यायी जागा देतो, तेथे तुम्ही कारखाना सुरु करा, असे नानासाहेब नवले यांनी सुचविले. कारण साखर कारखान्याचे भूमीपूजन होण्याआधी मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सदस्यांनी पुण्याशेजारी सॉफ्टवेअर उद्योगासाठी जागा उपलब्ध झाली पाहिजे असे शरद पवारांना सुचवले.

हिंजवडीच्या परिसरातील साखर कारखान्याची जागा नानासाहेब नवले यांनी सॉफ्टवेअर पार्कसाठी  दिली ती शरद पवारांच्या एका निर्णयामुळे.  

पुण्यात IT पार्क उभारण्याबाबतचा  एक किस्सा शरद पवार नेहमी आवर्जून सांगतात तो म्हणजे... हिंजवडी आयटी पार्क ऐवजी येथे साखर कारखाना होणार होता. मला खा. नानासाहेब नवले, मदन बाफना यांनी भूमिपूजनासाठी बोलावले. भाषणात मी म्हटले की आज भूमिपूजन जरी केले तरी येथे साखर कारखाना होणार नाही. माझ्या सुरुवातीच्या वाक्यानेच आयोजकांचा चेहरा पडला. त्यांना माझा रागही आला असावा.

पुण्याच्या IT पार्कमध्ये जगभरातील दिग्गज कंपन्यांची कार्यालये आहेत. 

महाराष्ट्रातील सर्वात पावरफुल नेते अशी ओळख असलेले शरद पवार यांच्या पुढाकारामुळेच हिंजवडीचे IT पार्क उभे राहिले. अनेकदा स्वत: शरद पवार यांनी याबाबत सांगितले आहे. 

हिंजवडीचे IT पार्क मध्ये जवळपास एक हजारच्या आसपास नॅशनल तसेच इंटरनॅशनल IT कंपन्यांची कार्यालये आहेत. 3 लाखांपेक्षा जास्त लोक येथे काम करतात. हिंजवडीचे IT पार्क मध्ये रातोरात कोट्यावधीची उलाढाल होते.   

हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क 2800 एकर जागेवर परसलेले आहे.  महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात MIDC ने हे हिंजवडीचे IT पार्क उभारले.   

