/पुण्यातील 50 वर्षांपूर्वी बांधलेला रस्ता ज्यावर अद्याप एकही खड्डा पडलेला नाही; रस्ता बांधणाऱ्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

पुण्यात 50 वर्ष जुना रस्ता आहे ज्यावर एकही खड्डा पडलेला नाही. हा रस्ता 50 वर्षांनंतरही एवढा मजबूत असण्यामागचं नेमकं रहस्य काय?
पुणे जंगली महाराज रोड : पुण्यातील उपनगरांमध्ये रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. कात्रज चौक तै मांगडेवाडी मार्गावर मोठं मोठे खड्डे पडल्यामुळे नागरिकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. खड्ड्यांमुळे इथल्या रस्त्यांची चाळण झाली आहे. फक्त पुणेच माही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात शहरी भागातच नाही तर मुंबई गोवा महामार्गासारख्या राष्ट्रीय महामार्गांवर देखील खड्डे पडले आहेत. पुण्यात एक असा रस्ता आहे जो बांधून 50 वर्षे झाली तरी त्यावर एकही खड्डा पडलेला नाही.
पुण्यात एकमेव रस्ता जो बांधून 50 वर्षे झाली तरी त्यावर एकही खड्डा पडलेला नाही. महाराष्ट्राच काय भारतातही इतका मजबूत रस्ता कुठेच शोधूनही सापडणार नाही.
पुण्यात पावसाळा आला की बहतांश रस्त्यात खड्डे पडतात. पण पुण्यातील जंगली महाराज रस्ता माञ गेली पन्नास वर्षे या दृष्टचक्राला कायमच अपवाद राहिला आहे.
पुण्याती डेक्कन परिसरात असलेला जंगली महाराज रोड पुणे शहराला जोडणारा प्रमुख रस्ता आहे. जंगली महाराज रोड हा थेट शिवाजीनगर आणि डेक्कन जिमखाना यांना जोडतो. या रस्त्याला लागूनच शिवाजी नगर बस स्थानक आहे. हजारो वाहनांची या रस्त्यावर वर्दळ असते. असे असूनही हा रस्ता सुस्थितीत आहे.
1975-76 साली बांधलेला जंगली महाराज रोड अजूनही खड्डे मुक्त आहे. 50 वर्षांनंतरही हा रस्ता भक्कम आहे. 18 व्या- 19 व्या शतकातील अध्यात्मिक संत जंगली महाराज यांच्या नावावरून रस्त्याचे नाव ठेवले गेले.
विशेष म्हणजे त्या काळी अवघ्या 15 लाखात संचेती ते डेक्कन हा 2.3 किमीचा रस्ता बांंधला गेला. पुणे मनपाचे तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीकांत शिरोळे यांच्या काळात हा रस्ता बांधला गेला.
1 जानेवारी 1976 रोजी हा रस्ता पुणेकरांच्या सेवेत दाखल झाला. 31 डिसेंबर 1985 रोजी त्याची मुदत संपली. तरीही रस्ता अतिशय उत्तम स्थितीत आहे. या रस्त्याला आता जवळपास 50 वर्ष होत आली आहे.
मुंबईच्या 'रेकोंडो' कंपनीने प्रगत 'हॉट मिक्स' डांबर तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा रस्ता बांधला होता. त्याकाळात हा रस्ता बांधण्यासाठी 15 लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते.
पुण्यात अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांवर खड्डे पडत होते. पुणे मनपाचे तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीकांत शिरोळे यांनी मुंबईतील रस्त्यांचा आढावा घेऊन पुण्यातही असाच भक्कम रस्ता बांधण्याचा निर्धार केला. शिरोळे यांनी मुंबईत जाऊन रिकॉन्डो कंपनीचे कार्यालय गाठले आणि त्यांना पुण्यात असाच मजबूत रस्ता बांधण्याची विनंती केली.