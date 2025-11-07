English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
12 वीपर्यंत शिकलेले अजित पवार 105 कोटींचे मालक; एवढी संपत्ती कमवली कशी? Income चे 5 Source पाहून व्हाल थक्क

Ajit Pawar Property Income Source: मुलामुळे अडचणीत आलेले अजित पवार हे 100 कोटींहून अधिकचे मालक आहेत. मात्र त्यांनी एवढी संपत्ती कशी कमवली यासंदर्भातील सविस्तर माहिती आपण या गॅलरीमधून जाणून घेणार आहोत.

Swapnil Ghangale | Nov 07, 2025, 01:14 PM IST
1/16

अजित पवारांची संपत्ती चर्चेत

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा मुलगा पार्थ पवारने केलेल्या जमिनीच्या व्यवहारावरुन सध्या पवार कुटुंबाची संपत्ती चर्चेत आहे. पुण्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणामुळे अजित पवारांची संपत्ती आणि संपत्तीचा स्रोत चर्चेत आहे. अजित पवार केवळ आमदार म्हणून मिळणाऱ्या पगारावर अवलंबून नाहीत तर त्यांच्या कमाईचे एकूण पाच स्रोत आहेत. यामधूनच त्यांनी 105 कोटींची संपत्ती कमवली आहे. त्याच्या कमाईच्या स्रोतांवरच या गॅलरीतून नजर टाकूयात...

2/16

अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी

पार्थ पवार यांच्या कंपनीच्या माध्यमातून पुण्यात झालेल्या जमीन व्यवहारावरुन उपमुख्यमंत्री अजित पवार अडचणीत आले आहेत. 300 कोटी रुपयांची सरकारच्या मालकीची जमीन अवघ्या 500 रुपयांच्या स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्यमातून पार्थ पवारांच्या कंपनीला विकण्यात आल्याचं 'झी 24 तास'च्या तपासामध्ये समोर आल्यानंतर अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. 

3/16

कमाईची सविस्तर माहिती

एकीकडे अजित पवारांच्या मुलाने केलेला हा व्यवहार चर्चेत असतानाच अजित पवारांची स्वत:ची संपत्ती किती आहे आणि त्यांच्या कमाईचा स्रोत काय आहे याबद्दलही चर्चा सुरु आहे. अजित पवार हे मागील साडेतीन दशकाहून अधिक काळापासून राजकारणात सक्रीय असून त्यांनी 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये बारामती मतदारसंघातून निवडणूक लढवताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपल्या कमाईची सविस्तर माहिती दिली होती. त्यांच्या संपत्तीची नेमका तपशील काय आणि एवढी संपत्ती कोणत्या माध्यमातून कमवली हे पाहूयात...

4/16

बँक ठेवी, शेअर्स, म्युच्युअल फंड्स...

इयत्ता बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या अजित पवारांच्या नावावर असलेले मूव्हेबल असेट्स म्हणजेच चल संपत्ती ही 4 कोटी 96 लाख 57 हजार 618 रुपये इतकी आहे. यात रोख रक्कम, बँक ठेवी, शेअर्स, म्युच्युअल फंड्स, दागिने, वाहने इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे.

5/16

अचल संपत्ती किती?

तर अजित पवारांच्या अचल संपत्तीबद्दल म्हणजेच इमूव्हेबल असेट्सबद्दल बोलायचं झाल्यास संपत्तीचा आकडा जवळपास 100 कोटींच्या आसपास आहे. अगदी प्रतिज्ञापत्रातील आकडेवारी सांगायचं झाल्यास अजित पवारांकडे 99 कोटी 93 लाख 44 हजार रुपये इतकी अचल संपत्ती आहे. यात जमिनी, घरे, व्यावसायिक मालमत्ता, शेती इत्यादींचा समावेश आहे.  

6/16

चल आणि अचल अशी एकूण नेमकी संपत्ती किती?

चल आणि अचल अशी एकूण 104 कोटी 90 लाख 1 हजार 618 रुपयांची संपत्ती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे असल्याचं त्यांनीच प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं आहे.   

7/16

अजित पवारांवर एकूण कर्ज किती?

अजित पवार यांच्यावर 15 कोटी 46 लाख 90 हजार रुपयांचं कर्ज आहे. हे कर्ज प्रामुख्याने बँकांचं आहे.  

8/16

नेट वर्थ किती?

एकूण संपत्तीमधून कर्जाची रक्कम वजा केल्यास शिल्लक राहणाऱ्या नेट वर्थ म्हणजेच एकूण संपत्तीसंदर्भात बोलायचं झालं तर अजित पवार हे 89 कोटी 43 लाखांचे मालक आहेत.  

9/16

स्वत:च्या आणि जोडीदाराच्या नावावरील संपत्ती

अजित पवारांच्या संपत्तीचे हे आकडे त्यांच्या स्वत:च्या आणि जोडीदाराच्या नावावरील आहेत. कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या संपत्तीचा वेगळा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात असतो. त्याचा समावेश वरील आकडेवारीत नाही.  

10/16

संपत्तीचे मुख्य स्रोत कोणते

अजित पवारांच्या संपत्तीचे मुख्य स्रोत कोणते याबद्दल बोलायचं झाल्यास राजकीय करिअर, शेती आणि व्यवसायिक हितसंबंधांच्या माध्यमातून त्यांनी ही संपत्ती गोळा केली आहे. एकूण पाच माध्यमातून अजित पवार अर्थार्जन करतात असं त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट होतं.

11/16

राजकीय पगार आणि भत्ते

अजित पवार कमाईच्या मुख्य स्रोतामध्ये राजकीय पगार आणि भत्त्यांचा समावेश होते. अजित पवारांना विधानसभेचे सदस्य, मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून मिळणारा पगार, भत्ते आणि पेन्शनमधून त्यांनी 2024 च्या प्रतिज्ञापत्रानुसार वर्षाला 25 ते 30 लाखांचं अर्थार्जन केलं आहे.  

12/16

शेतीमधून कोट्यवधींची कमाई

शेती आणि कृषी उत्पन्नामधूनही अजित पवारांनी कोट्यवधींची कमाई केली आहे. अजित पवारांच्या पुणे जिल्ह्यात बारामती परिसरात मोठ्या प्रमाणात शेतजमिनी आहेत. कापूस, ऊस, द्राक्षे इत्यादी पिकं या शेतांमध्ये घेतली जातात. या पिकांमधून अजित पवारांना उत्पन्न मिळतं. 2024 मध्ये शेती उत्पन्नामधून अजित पवारांनी दीड कोटींपेक्षा अधिक कमाई केली होती.  

13/16

व्यवसायिक गुंतवणूक आणि भागीदारी

शेतीसोबतच उपमुख्यमंत्री अजित पवार व्यवसायिक गुंतवणूक आणि भागीदारीमधूनही अर्थार्जन केलं आहे. सहकारी संस्था आणि साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून अजित पवारांनी अर्थार्जन केलं आहे. बारामती सहकारी साखर कारखाना, सहकारी बँका (उदा: पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक) मधील शेअर्स आणि पदांच्या माध्यमातून अजित पवारांनी अर्थार्जन केलं आहे.  

14/16

डिव्हिडंड आणि व्याजातून उत्पन्न

बारामती अॅग्रो लिमिटेडमध्ये अजित पवार संचालक आहेत. या माध्यमातून ते डिव्हिडंड आणि व्याजातून उत्पन्न मिळवतात. तसेच इतर गुंतवणुकीमध्ये म्युच्युअल फंड्स, शेअर्स (सुमारे एक कोटी रुपये), आणि बँकेच्या व्याजांमधून अजित पवारांना पैसे मिळतात.  

15/16

भाडे उत्पन्न

इतर स्रोतांमध्ये अजित पवारांकडे असलेल्या संपत्तीमधून भाडे उत्पन्न त्यांना मिळतं. व्याजाबरोबरच कुटुंबीयांच्या व्यवसायातून अजित पवारांना पैसे मिळतात. उदाहरण सांगायचं झालं तर पत्नी सुनेत्रा पवारांच्या नावावरील गुंतवणुकीतून अजित पवारांना पैसे मिळतात.   

16/16

50 टक्क्यांनी वाढली संपत्ती

अजित पवारांची संपत्ती 2019 ते 2024 दरम्यान सुमारे 50% ने वाढली आहे. मुख्यतः जमिनीच्या किंमती वाढ आणि व्यवसाय विस्तारामुळे ही वाढ झाली आहे मात्र, ते विविध घोटाळ्यांच्या आरोपांमध्ये (जसे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा, सिंचन घोटाळा) अडकले आहेत, ज्यातून संपत्ती वाढीवर प्रश्न उपस्थित होतात. पण हे आरोप न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ही सर्व माहिती सार्वजनिक स्रोतांवर आधारित आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - अजित पवारांच्या सोशल मीडियावरुन साभार)  

