/केतन अग्रवाल प्रकरणातील सत्य काय? सिया गोयलच्या आईचा मोठा दावा! लोहगडावर तिला जबरदस्ती...; मोठा ट्विस्ट

पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणी पोलिसांनी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना अटक केली असून, त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. दरम्यान पोलीस याप्रकरणी कुटुंबीयांची चौकशी करत असून या हत्येमागील नेमकी कारणं समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
केतनच्या वडिलांनी सिया वारंवार लोहगडावर जाण्याचा आग्रह करत होती, त्यामुळेच हत्येच्या दिवशी दोघे ट्रेकला गेले होते अशी माहिती दिली होती. तसंच सियाने त्याआधीही एकदा केतनच्या हत्येचा प्रयत्न केला होता, मात्र झुडुपात अडकल्याने तो वाचला होता असंही सांगितलं होतं.
मात्र केतन आणि सियाच्या कुटुंबाकडून परस्परविरोधी दावे केले जात आहेत. पोलिसांनी सांगितल्यानुसार, अग्रवालशी लग्न करण्याची इच्छा नसल्यामुळे सिया आणि चेतन यांनी या हत्येचा कट रचला होता.
मात्र सियाच्या आईचा दावा आहे की, 18 जून रोजी लोहगड किल्ल्यावर जाण्याची तिची इच्छा नव्हती. केतन अग्रवाल आणि त्याच्या आईने आग्रह केल्यावरच ती जाण्यास तयार झाली होती असं वृत्त 'इंडिया टुडे'ने दिलं आहे.
त्यांनी असा आरोप केला की, 17 जून रोजी केतन आणि सिया यांच्यात व्हिडिओ कॉल झाला होता. त्यादरम्यान केतनने तिला ट्रेकला येण्याची विनंती केली होती. तसंच, दुसऱ्या दिवशी कौटुंबिक कार्यक्रम असल्याने घरीच थांबण्याची इच्छा सियाने व्यक्त करूनही, केतनच्या आईनेही तिला त्याच्यासोबत जाण्याचा आग्रह केला होता.
दुसरीकडे, गोयल यांच्या वडिलांनी लग्नासाठी उदयपूरमधील संपूर्ण राजवाडा (पॅलेस) बुक केल्याच्या आणि चार्टर्ड विमानाची व्यवस्था केल्याचे दावे फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी सांगितलं की, लग्न उदयपूरमध्येच होणार होतं आणि त्यासाठी सुमारे 70 हॉटेल रुम बुक केल्या होत्या, ज्यांचा दर प्रति जोडपे प्रति दिवस 81 हजार रुपये इतका होता, तसंच लग्नाचा एकूण खर्च ३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होणार नव्हता.
दुसरीकडे सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी यांनी पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने, हत्येपूर्वी आणि हत्या केल्यानंतर आपापल्या मोबाईल फोनवरील चॅट्स डिलीट केले होते; अशी माहिती या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एका पोलीस अधिकाऱ्याने शुक्रवारी 'पीटीआय'ला दिली.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, दोन्ही मोबाईल फोन फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. तिथे तज्ज्ञ डिलीट केलेले संवाद पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत; तपासकर्त्यांच्या मते, या संवादांतून कथित कटाबाबत महत्त्वपूर्ण पुरावे मिळू शकतात.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, सिया आणि चेतन यांनी हत्येपूर्वी एकमेकांशी 2004 वेळा फोनवर संपर्क साधला होता आणि ते जवळपास 238 तास एकमेकांशी बोलले होते.