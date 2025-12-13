English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

MHADA Lottery Result 2025: 'तारीख पे तारीख'नंतर अखेर निकालाची तारीख जाहीर; 2 लाख अर्जदारांना दिलासा

Pune Mhada Lottery 2025 Result Date: पुण्यातील म्हाडाच्या सोडतीसाठी तब्बल दोन लाखांहून अधिक लोकांनी अर्ज केला असून मागील अनेक आठवड्यांपासून 'तारीख पे तारीख' पडत असतानाच आता त्यांना दिलासा देणारी माहिती समोर आलीये.

Swapnil Ghangale | Dec 13, 2025, 01:09 PM IST
twitter
1/9

म्हाडाकडून पुण्यातील 2 लाखांहून अधिक अर्जदरांना गुड न्यूज

punemhadalottery2025

म्हाडाच्या पुण्यातील लॉटरीच्या निकालाच्या तारखा अखेर समोर आल्या असून या माध्यमातून 2 लाख अर्जदांना दिलासा मिळालाय. जाणून घ्या यासंदर्भातील सविस्तर माहिती.

twitter
2/9

विक्रमी प्रतिसाद मिळाला

punemhadalottery2025

पुणे म्हाडाच्या इतिहासात या सोडतीला विक्रमी प्रतिसाद मिळाला असून सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक गृहनिर्माण योजनेतील घरांचे भाग्य आता लवकरच उघडणार आहे.

twitter
3/9

प्रक्रिया संपुष्टात येऊन बरेच दिवस झाले

punemhadalottery2025

म्हाडाच्या पुणे मंडळाच्या 4186 घरांच्या सोडतीसाठी नोंदणी, अर्जविक्री-स्वीकृती प्रक्रिया संपुष्टात येऊन बरेच दिवस झाले.  

twitter
4/9

अर्जदारांना सोडतीच्या तारखेची प्रतीक्षा

punemhadalottery2025

मात्र अनेक आठवडे लोटल्यानंतरही सोडतीची तारीख जाहीर करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे दोन लाख 15 हजारांहून अधिक अर्जदारांना सोडतीच्या तारखेची प्रतीक्षा होती. 

twitter
5/9

ती तारीख कोणती?

punemhadalottery2025

अखेर ही प्रतीक्षा संपुष्टात आली. पुणे मंडळाने 16 किंवा 17 डिसेंबर रोजी सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला असून अंतिम तारीख एक-दोन दिवसांत जाहीर केली जाणार आहे.

twitter
6/9

एकूण 4186 घरांसाठी प्रक्रिया

punemhadalottery2025

पुणे मंडळाने 20 टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील 3222 घरे आणि 15 टक्के एकात्मिक योजनेतील 864 घरे अशा एकूण 4186 घरांसाठी 11 सप्टेंबरपासून नोंदणी, अर्जविक्री-स्वीकृती प्रक्रिया सुरू केली. 

twitter
7/9

दोन वेळा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की

punemhadalottery2025

मात्र संगणकीय प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे या प्रक्रियेला दोन वेळा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की मंडळावर ओढवली. या मुदतवाढीमुळे 21 नोव्हेंबरची सोडत 11 डिसेंबरवर गेली. 

twitter
8/9

11 डिसेंबरची सोडतही पुढे ढकलावी लागली

punemhadalottery2025

पुढे 11 डिसेंबरची सोडतही पुढे ढकलावी लागली. मात्र सोडतीची नवीन तारीख जाहीर न करताच पुणे मंडळाने सोडतपूर्व प्रक्रिया पूर्ण केली.   

twitter
9/9

446 कोटी 97 लाख रुपये जमा

punemhadalottery2025

त्यानुसार 4186 घरांसाठी अनामत रक्कमेसह दोन लाख 15 हजार 847 अर्ज सादर झाले. या अर्जांच्या माध्यमातून अनामत रक्कमेपोटी मंडळाकडे 446 कोटी 97 लाख रुपये जमा झाले. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. सौजन्य सोशल वृत्तसंस्थांकडून साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

ठाणेकरांच्या अडचणीत वाढ! पाणी जपून वापरा, 15 डिसेंबरपर्यंत 'या' भागांमध्ये होणार पाणीकपात

पुढील अल्बम

ठाणेकरांच्या अडचणीत वाढ! पाणी जपून वापरा, 15 डिसेंबरपर्यंत &#039;या&#039; भागांमध्ये होणार पाणीकपात

ठाणेकरांच्या अडचणीत वाढ! पाणी जपून वापरा, 15 डिसेंबरपर्यंत 'या' भागांमध्ये होणार पाणीकपात

ठाणेकरांच्या अडचणीत वाढ! पाणी जपून वापरा, 15 डिसेंबरपर्यंत 'या' भागांमध्ये होणार पाणीकपात 8
&#039;मी कधीच इतका गर्व...,&#039; अक्षय खन्नाबाबत अक्षय कुमारचं विधान, नेटकऱ्याला दिलेलं उत्तर चर्चेत

'मी कधीच इतका गर्व...,' अक्षय खन्नाबाबत अक्षय कुमारचं विधान, नेटकऱ्याला दिलेलं उत्तर चर्चेत

'मी कधीच इतका गर्व...,' अक्षय खन्नाबाबत अक्षय कुमारचं विधान, नेटकऱ्याला दिलेलं उत्तर चर्चेत 12
कांदेपोहे खावून कंटाळलात, 5 मिनिटांत बनवा पोह्यांची ही भन्नाट रेसिपी, चटपटीत अन् पौष्टिक

कांदेपोहे खावून कंटाळलात, 5 मिनिटांत बनवा पोह्यांची ही भन्नाट रेसिपी, चटपटीत अन् पौष्टिक

कांदेपोहे खावून कंटाळलात, 5 मिनिटांत बनवा पोह्यांची ही भन्नाट रेसिपी, चटपटीत अन् पौष्टिक 8
भारतातील सर्वात मोठे रेल्वे स्थानक, 23 स्थानके अन् 450 लोकल...; मुंबई, दिल्ली नव्हे तर &#039;या&#039; राज्यात

भारतातील सर्वात मोठे रेल्वे स्थानक, 23 स्थानके अन् 450 लोकल...; मुंबई, दिल्ली नव्हे तर 'या' राज्यात

भारतातील सर्वात मोठे रेल्वे स्थानक, 23 स्थानके अन् 450 लोकल...; मुंबई, दिल्ली नव्हे तर 'या' राज्यात 8