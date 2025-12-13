MHADA Lottery Result 2025: 'तारीख पे तारीख'नंतर अखेर निकालाची तारीख जाहीर; 2 लाख अर्जदारांना दिलासा
Pune Mhada Lottery 2025 Result Date: पुण्यातील म्हाडाच्या सोडतीसाठी तब्बल दोन लाखांहून अधिक लोकांनी अर्ज केला असून मागील अनेक आठवड्यांपासून 'तारीख पे तारीख' पडत असतानाच आता त्यांना दिलासा देणारी माहिती समोर आलीये.
Swapnil Ghangale | Dec 13, 2025, 01:09 PM IST
1/9
म्हाडाकडून पुण्यातील 2 लाखांहून अधिक अर्जदरांना गुड न्यूज
2/9
विक्रमी प्रतिसाद मिळाला
3/9
प्रक्रिया संपुष्टात येऊन बरेच दिवस झाले
4/9
अर्जदारांना सोडतीच्या तारखेची प्रतीक्षा
5/9
ती तारीख कोणती?
6/9
एकूण 4186 घरांसाठी प्रक्रिया
7/9
दोन वेळा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की
8/9
11 डिसेंबरची सोडतही पुढे ढकलावी लागली
9/9