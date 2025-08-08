English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

तिकीट किती? कधी धावणार? कुठे थांबणार? 3 तास वाचवणाऱ्या Pune-Nagpur 'वंदे भारत'ची A To Z माहिती

Pune Nagpur Vande Bharat A To Z Infomation: महाराष्ट्रातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या ट्रेनने प्रवास करण्यासाठी किती पैसे मोजावे लागणार? या ट्रेनचं टाइमटेबल कसं असणार पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Aug 08, 2025, 02:32 PM IST
twitter
1/8

पुणे-नागपूर 'वंदे भारत'ची ए टू झेड माहिती

vandebharatpunenagpur

महाराष्ट्रातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारी ‘वंदे भारत’ एक्स्प्रेस परवापासून म्हणजेच 10 ऑगस्टपासून सुरु होत आहे. संस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुणे आणि उपराजधानीच्या नागपूरला जोडणारी ही ‘वंदे भारत’ एक्स्प्रेस कधी धावणार? तिचा वेळ काय असणार? कोणत्या दिवशी ती धावणार नाही? प्रवासाचा वेळ किती असणार? तिकीटांचे अंदाजित दर किती आहेत हे जाणून घेऊयात...  

twitter
2/8

vandebharatpunenagpur

पुणे ते नागपूर आणि  नागपूर ते पुणे अशी बहुप्रतीक्षित ‘वंदे भारत’ एक्स्प्रेस येत्या रविवार, 10 ऑगस्टपासून सुरू होत आहे.  

twitter
3/8

मोदी करणार उद्घाटन

vandebharatpunenagpur

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाइन उद्घाटन होणार असून, ही गाडी आठवड्यातून सहा दिवस धावेल. 

twitter
4/8

गाडी किती वाजता सुटणार?

vandebharatpunenagpur

नागपूरहून सकाळी 9.50 वाजता सुटून ती रात्री 9.50 वाजता पुण्यात पोहोचेल, तर पुण्यातून सोमवारी सकाळी 6.25 वाजता सुटून संध्याकाळी 6.25 वाजता नागपूरला पोहोचेल. 

twitter
5/8

कधी बंद असणार ही गाडी?

vandebharatpunenagpur

सोमवारी नागपूरहून व गुरुवारी पुण्यातून ही गाडी बंद राहील.   

twitter
6/8

तीन तास वाचणार

vandebharatpunenagpur

या गाडीमुळे 890 किमीचा प्रवास तीन तासांनी कमी होऊन 12 तासांत पूर्ण होईल.  

twitter
7/8

कुठे, कुठे थांबणार?

vandebharatpunenagpur

दौंड, अहमदनगर, कोपरगाव, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, अकोला, बडनेरा आणि वर्धा येथे थांबे असतील

twitter
8/8

तिकीट किती?

vandebharatpunenagpur

'रेडबस'ने दिलेल्या माहितीनुसार, चेअर क्लाससाठी 900 रुपयांपासून ते 1500 रुपयांपर्यंत असणार आहे. एक्झिक्युटीव्ह क्लाससाठी 3355 रुपयांपर्यंत तिकीटांची किंमत असण्याची शक्यता आहे. मात्र या दरांबद्दल अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)  

twitter
पुढील
अल्बम

कोणी आहे बिझनेस वुमन तर, कोणी आहे इन्फ्लुएन्सर, Rakshabandhan 2025 निमित्त भेट भारतीय क्रिकेटपटूंच्या बहिणींना!

पुढील अल्बम

कोणी आहे बिझनेस वुमन तर, कोणी आहे इन्फ्लुएन्सर, Rakshabandhan 2025 निमित्त भेट भारतीय क्रिकेटपटूंच्या बहिणींना!

कोणी आहे बिझनेस वुमन तर, कोणी आहे इन्फ्लुएन्सर, Rakshabandhan 2025 निमित्त भेट भारतीय क्रिकेटपटूंच्या बहिणींना!

कोणी आहे बिझनेस वुमन तर, कोणी आहे इन्फ्लुएन्सर, Rakshabandhan 2025 निमित्त भेट भारतीय क्रिकेटपटूंच्या बहिणींना! 7
राखीच्या धाग्यात गुंफलेले प्रेम, आठवणी आणि सुर- रक्षाबंधनासाठी 8 सदाबहार गाणी

राखीच्या धाग्यात गुंफलेले प्रेम, आठवणी आणि सुर- रक्षाबंधनासाठी 8 सदाबहार गाणी

राखीच्या धाग्यात गुंफलेले प्रेम, आठवणी आणि सुर- रक्षाबंधनासाठी 8 सदाबहार गाणी 8
प्राजक्ता माळीने नॉनव्हेज खाणाऱ्यांना दिला इशारा, स्वत: नॉनव्हेज सोडण्याचे सांगितले धक्कादायक कारण

प्राजक्ता माळीने नॉनव्हेज खाणाऱ्यांना दिला इशारा, स्वत: नॉनव्हेज सोडण्याचे सांगितले धक्कादायक कारण

प्राजक्ता माळीने नॉनव्हेज खाणाऱ्यांना दिला इशारा, स्वत: नॉनव्हेज सोडण्याचे सांगितले धक्कादायक कारण 8
Happy Birthday Kane Williamson: जेव्हा एका सुंदर नर्सच्या प्रेमात पडला होता केन विल्यमसन! जाणून घ्या सारा रहीमसोबतची प्रेमकथा

Happy Birthday Kane Williamson: जेव्हा एका सुंदर नर्सच्या प्रेमात पडला होता केन विल्यमसन! जाणून घ्या सारा रहीमसोबतची प्रेमकथा

Happy Birthday Kane Williamson: जेव्हा एका सुंदर नर्सच्या प्रेमात पडला होता केन विल्यमसन! जाणून घ्या सारा रहीमसोबतची प्रेमकथा 8