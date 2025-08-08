तिकीट किती? कधी धावणार? कुठे थांबणार? 3 तास वाचवणाऱ्या Pune-Nagpur 'वंदे भारत'ची A To Z माहिती
Pune Nagpur Vande Bharat A To Z Infomation: महाराष्ट्रातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या ट्रेनने प्रवास करण्यासाठी किती पैसे मोजावे लागणार? या ट्रेनचं टाइमटेबल कसं असणार पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Aug 08, 2025, 02:32 PM IST
पुणे-नागपूर 'वंदे भारत'ची ए टू झेड माहिती
महाराष्ट्रातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारी ‘वंदे भारत’ एक्स्प्रेस परवापासून म्हणजेच 10 ऑगस्टपासून सुरु होत आहे. संस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुणे आणि उपराजधानीच्या नागपूरला जोडणारी ही ‘वंदे भारत’ एक्स्प्रेस कधी धावणार? तिचा वेळ काय असणार? कोणत्या दिवशी ती धावणार नाही? प्रवासाचा वेळ किती असणार? तिकीटांचे अंदाजित दर किती आहेत हे जाणून घेऊयात...
मोदी करणार उद्घाटन
गाडी किती वाजता सुटणार?
