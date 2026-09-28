/कचऱ्याच्या डब्यापासून ते स्कूटरपर्यंत लग्नात आहेर, पुण्यातील वैष्णवी मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट, प्रेग्नेंट असतानाच...

पुण्यातील उंड्री-वडाचीवाडी परिसरात २३ वर्षीय गर्भवती महिलेने आत्महत्या केली आहे.
सासरच्यांच्या छळाला वैतागून वैष्णवीने हा टोकाचा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जातेय.
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कचऱ्याच्या डब्यापासून ते स्कूटरपर्यंत लग्नात आहेर, पुण्यातील वैष्णवी मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक ट्विस
पुण्यात सासरच्या छळाला कंटाळून विवाहितेने आत्महत्या केली आहे. वैष्णवी ओंकार गिसरे असं तरुणीचे नाव आहे. या प्रकरणी वैष्णवीच्या वडिलांनी काळेपडळ पोलीस ठाण्यात तिचे पती व सासू-सासर्यांच्या विरोधात फिर्याद दिली आहे.
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चारचाकी गाडी घेण्यासाठी माहेरकडून पाच लाख रुपये आणावेत, अशी मागणी करीत छळ केल्याने अवघे चार महिन्यापूर्वी लग्न झालेल्या आयटी इंजिनियर विवाहितेने राहत्या घरी पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. गुरुवारी रात्री ही घटना घडली.
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वैष्णवी ओंकार गिसरे असे या महिलेचे नाव असून तिचे वडील प्रवीण रघुनाथ जरांडे यांनी काळेपडळ पोलीस ठाण्यात तिचे पती व सासू-सासर्यांच्या विरोधात फिर्याद दिली आहे.
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वैष्णवीचा विवाह 9 मे 2026 रोजी ओंकार गिसरे याच्याशी झाला होता. विवाहावेळी माहेरच्यांनी सुमारे 45 लाख रुपये खर्च करून 10 तोळे सोने दिले होते. इतकंच नव्हे तर आता व्हायरल झालेल्या फोटोत स्कूटर, भांडी, फ्रीज इतकंच नव्हे तर डबे, बादली अशा वस्तूही दिलेल्या दिसत आहेत.
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(डावीकडून मुलाचे वडिल, मुलगा, उजवीकडून सासू)
सासरच्या मंडळींनी चार चाकीसाठी 5 मागितले होते त्यासाठी ते तिचा मानसिक छळ करत होते त्या जाचाला कंटाळूनच माझ्या मुलीला जीव गेल्याचे मयताच्या वडिलांचा आरोप आहे, असं पोलिसांनी म्हटलं आहे.
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पोलिसांनी पुढे म्हटलं की, मयताच्या पतीसह सासू सासरे देखील अटकेत आहेत, मुलगी गरोदर होती, असं दोन्हीकडच्या मंडळींचं म्हणणं आहे. पीएम रिपोर्ट मध्ये ते समोर येईलच, अशी माहिती काळेपडळ पोलीस स्टेशनच्या वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक गिरीषा निंबाळकर यांनी दिलंय.
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वैष्णवीच्या वडिलांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, त्या नराधमाने आमच्या मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं, आम्ही देखील वैष्णवीच्या सुखाकडे पाहून देत गेलो त्यातूनच त्याची भीड चेपत गेली आणि त्याने गाडीची डिमांड पुढे केली त्यासाठी वैष्णवीचा छळ सुरू केला आणि घुसमटीतून आमच्या वैष्णवीचा पोटातल्या बाळासह जीव गेलाय. वैष्णवीच्या गुन्हेगारांना फाशीच झाली पाहिजे, अशी मागणी तिच्या वडिलांनी केली आहे.