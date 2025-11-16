English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
वाहनांची वेगमर्यादा ते चेक पोस्ट...; नवले पूलावरील भीषण अपघातानंतर घेतले मोठे निर्णय

पुण्यातील नवले रोड येथील भीषण अपघातानंतर प्रशासन सतर्क झालं आहे. या अपघातात 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे.   

Mansi kshirsagar | Nov 16, 2025, 01:15 PM IST
वाहनांची वेगमर्यादा ते चेक पोस्ट...; नवले पूलावरील भीषण अपघातानंतर घेतले मोठे निर्णय

Pune news after terrible accident on navale bridge administration takes measure

पुण्यातील नवले पुलावर 13 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या अपघातामुळं एकच खळबळ उडाली होती. येथे होणाऱ्या वारंवार अपघातांमुळं सुरक्षेचा मुद्दा चर्चेत आला होता.

पुण्यातील नवले पूल परिसरात झालेल्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर अपघात थांबविण्यासाठी कायमस्वरूपी प्रशासनाने काही निर्णय घेतले आहेत. 

नवले पुलावर होणारे अपघात रोखण्यासाठी चेक पोस्ट उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. चेकपोस्टवर वाहनाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त वजनाच्या सामानाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या तपासणीसह चालकांची ड्रिंक अँड ड्राईव्हची तपासणी होणार आहे. 

वाहन चालकाने वाहने न्यूट्रल करून चालवू नये यासाठी त्यांचे प्रबोधन केले जाणार आहे. अपघात टाळण्यासाठी या उपाययोजना केल्या जाणार  

जांभूळवाडी ते नवले उड्डाणपूल या दरम्यान सूचना फलक लावणे. प्रत्येक 100 मीटरवर फलक लावणे. जांभूळवाडी बोगदा ते स्वामीनारायण मंदिर मोठ्या आकाराचे एलईडी सूचनाफलक लावणे.

 या रस्त्यावर 15 एम. एम. जाडी पर्यंतचे थर्मोप्लास्ट राजमार्ग प्राधिकरण रम्ब्लर पेंट मारणे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने वडगाव पुलाच्या रुंदीकरणाचे काम तातडीने सुरू करण्याच्या स्पष्ट सूचना अधिकाऱ्यांना केल्या.

नवले पूल परिसरात अपघात कमी करण्यासाठी जांभूळवाडी ते वारजे रिंग रोड आणि जांभूळवाडी ते रावेत उन्नत मार्ग हा कायमस्वरूपी उपाय आहे. त्यानुसार पीएमआरडीएच्या वतीने जांभूळवाडीपासून ते वारजेपर्यंत रिंगरोडचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम सुरू असून त्या कामाला गती द्यावी. उन्नत कॉरिडॉरचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे हा अहवाल लवकरात लवकर मंजूर व्हावा यासाठी योग्य तो पाठपुरावा करून राज्य मंत्रिमंडळ आणि केंद्रीय मंत्रीमंडळासमोर मान्यतेसाठी सादर करणार आहे.

कोणत्या अल्पकालीन उपायोजना होणार : -  स्पीड गन्सची संख्या तीनऐवजी सहापर्यंत वाढवावी.  -वाहनांची वेगमर्यादा प्रतितास ६० ऐवजी ३० किमी करावी.  -रस्त्यावरील रिफ्लेक्टर्सची संख्या वाढवावी.  -पीएमपीने अधिकृत बसथांबे उभारावेत.  -सर्व यंत्रणांनी आपापल्या हद्दीतील सेवारस्त्यांवरील अतिक्रमणे त्वरित काढून घ्यावीत.

