वाहनांची वेगमर्यादा ते चेक पोस्ट...; नवले पूलावरील भीषण अपघातानंतर घेतले मोठे निर्णय
पुण्यातील नवले रोड येथील भीषण अपघातानंतर प्रशासन सतर्क झालं आहे. या अपघातात 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
Mansi kshirsagar | Nov 16, 2025, 01:15 PM IST
नवले पूल परिसरात अपघात कमी करण्यासाठी जांभूळवाडी ते वारजे रिंग रोड आणि जांभूळवाडी ते रावेत उन्नत मार्ग हा कायमस्वरूपी उपाय आहे. त्यानुसार पीएमआरडीएच्या वतीने जांभूळवाडीपासून ते वारजेपर्यंत रिंगरोडचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम सुरू असून त्या कामाला गती द्यावी. उन्नत कॉरिडॉरचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे हा अहवाल लवकरात लवकर मंजूर व्हावा यासाठी योग्य तो पाठपुरावा करून राज्य मंत्रिमंडळ आणि केंद्रीय मंत्रीमंडळासमोर मान्यतेसाठी सादर करणार आहे.
