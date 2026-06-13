/पुणे - मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! पुणे रेल्वे स्थानकावर सलग 9 तासांचा विशेष ब्लॉक; एक्सप्रेस, लोकल गाड्या रद्द; नेमकं कारण काय?

Pune Mega Block : पुणे रेल्वे स्टेशनवर रविवारी 14 जून 2026 ला 9 तासांचा मेगा ब्लॉक असणार आहे. याचा सर्वाधिक फटका मुंबईकडून येणाऱ्या ट्रेनला बसणार आहे.
रेल्वेने पुणे - मुंबई - पुणे असा प्रवास असंख्य रोज दररोज करत असतात. त्यामुळे या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. रविवारी 14 जून 2026 ला पुणे रेल्वे स्टेशनवर 9 तासांचा मेगा ब्लॉक असणार आहे.
पुणे-दौंड रेल्वे विभागातील अंत्यत महत्त्वाच्या तांत्रिक कारण्यासाठी रविवारी 14 जून 2026 ला पुणे रेल्वे स्टेशनवरील फलाट क्रमांक 3 आणि 4 हे पूर्णपणे बंद राहणार आहे.
पुणे रेल्वे स्टेशनवर हा मेगा ब्लॉक सकाळी 8 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत असणार आहे. याचा सर्वाधिक फटका मुंबईकडून, विशेषतः छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसकडून येणाऱ्या गाड्यांना बसणार आहे.
तर पुणे, दौंड, बारामती, सातारा, तळेगाव, मुंबई आणि नागपूर दरम्यान चालणाऱ्या अनेक एक्सप्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
यात पुणे-नागपूर एक्स्प्रेस आणि नागपूर-पुणे एक्स्प्रेस, पुणे-दौंड डेमू (DEMU) आणि बारामती-पुणे डेमू (DEMU), सातारा-पुणे डेमू (DEMU), पुणे-तळेगाव लोकल सेवा, सीएसएमटी मुंबई-पुणे आणि पुणे-सीएसएमटी मुंबई एक्स्प्रेस रद्द करण्यात आल्या आहेत.
तर तीन एक्स्प्रेस ट्रेनचा मार्ग वळविण्यात आल्या आहेत. पुणे – जयपूर एक्सप्रेस, पुणे – सीएसएमटी मुंबई एक्सप्रेस आणि पुणे – कोल्हापूर एक्सप्रेस सातारा स्थानकावरून धावणार आहे. तर जयपूर – पुणे एक्सप्रेस आणि सीएसएमटी मुंबई – पुणे एक्सप्रेस या खडकी स्थानकावर थांबणार आहे.
तसंच जम्मू तावी – पुणे झेलम एक्सप्रेस आणि अमरावती – पुणे एक्सप्रेस या दोन गाड्या हडपसर स्थानकावर थांबणार आहेत.
या तांत्रिक ब्लॉकमुळे गाड्यांचे वेळापत्रक कोलमडणार आहे. त्यामुळे घराबाहेर पडण्यापूर्वी सुधारित वेळापत्रक जाणून घ्या. अन्यथा तुमचा मनस्ताप होण्याची शक्यता आहे.