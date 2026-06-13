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पुणे - मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! पुणे रेल्वे स्थानकावर सलग 9 तासांचा विशेष ब्लॉक; एक्सप्रेस, लोकल गाड्या रद्द; नेमकं कारण काय?

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 13, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:48 PM IST

Pune Mega Block : पुणे रेल्वे स्टेशनवर रविवारी 14 जून 2026 ला 9 तासांचा मेगा ब्लॉक असणार आहे. याचा सर्वाधिक फटका मुंबईकडून येणाऱ्या ट्रेनला बसणार आहे. 

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पुणे - मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी!

रेल्वेने पुणे - मुंबई - पुणे असा प्रवास असंख्य रोज दररोज करत असतात. त्यामुळे या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. रविवारी 14 जून 2026 ला पुणे रेल्वे स्टेशनवर 9 तासांचा मेगा ब्लॉक असणार आहे.

PUNE NEWS2/8

पुणे - मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी!

पुणे-दौंड रेल्वे विभागातील अंत्यत महत्त्वाच्या तांत्रिक कारण्यासाठी रविवारी 14 जून 2026 ला पुणे रेल्वे स्टेशनवरील फलाट क्रमांक 3 आणि 4 हे पूर्णपणे बंद राहणार आहे. 

PUNE NEWS3/8

पुणे - मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी!

पुणे रेल्वे स्टेशनवर हा मेगा ब्लॉक सकाळी 8 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत असणार आहे. याचा सर्वाधिक फटका मुंबईकडून, विशेषतः छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसकडून येणाऱ्या गाड्यांना बसणार आहे. 

 

PUNE NEWS4/8

पुणे - मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी!

तर पुणे, दौंड, बारामती, सातारा, तळेगाव, मुंबई आणि नागपूर दरम्यान चालणाऱ्या अनेक एक्सप्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. 

PUNE NEWS5/8

पुणे - मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी!

यात पुणे-नागपूर एक्स्प्रेस आणि नागपूर-पुणे एक्स्प्रेस, पुणे-दौंड डेमू (DEMU) आणि बारामती-पुणे डेमू (DEMU), सातारा-पुणे डेमू (DEMU), पुणे-तळेगाव लोकल सेवा, सीएसएमटी मुंबई-पुणे आणि पुणे-सीएसएमटी मुंबई एक्स्प्रेस रद्द करण्यात आल्या आहेत. 

PUNE NEWS6/8

पुणे - मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी!

तर तीन एक्स्प्रेस ट्रेनचा मार्ग वळविण्यात आल्या आहेत. पुणे – जयपूर एक्सप्रेस, पुणे – सीएसएमटी मुंबई एक्सप्रेस आणि पुणे – कोल्हापूर एक्सप्रेस सातारा स्थानकावरून धावणार आहे. तर जयपूर – पुणे एक्सप्रेस आणि सीएसएमटी मुंबई – पुणे एक्सप्रेस या खडकी स्थानकावर थांबणार आहे. 

PUNE NEWS7/8

पुणे - मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी!

 तसंच जम्मू तावी – पुणे झेलम एक्सप्रेस आणि अमरावती – पुणे एक्सप्रेस या दोन गाड्या हडपसर स्थानकावर थांबणार आहेत. 

PUNE NEWS8/8

पुणे - मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी!

या तांत्रिक ब्लॉकमुळे गाड्यांचे वेळापत्रक कोलमडणार आहे. त्यामुळे घराबाहेर पडण्यापूर्वी सुधारित वेळापत्रक जाणून घ्या. अन्यथा तुमचा मनस्ताप होण्याची शक्यता आहे. 

TAGS:
pune
railway
megablock

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