  • Shivneri: केवळ शिवरायांची जन्मभूमी नव्हे तर मराठा साम्राज्याच्या प्रेरणेचा स्रोत, शिवनेरीबद्दलच्या या गोष्टी नक्की माहिती करुन घ्या!

Shivneri: केवळ शिवरायांची जन्मभूमी नव्हे तर मराठा साम्राज्याच्या प्रेरणेचा स्रोत, शिवनेरीबद्दलच्या 'या' गोष्टी नक्की माहिती करुन घ्या!

Shivneri: राज्याच्या कानाकोप-यातून शिवनेरी गडावर शिवप्रेमींनी गर्दी केलीये. शिवनेरी किल्ल्ल्याचे नाव कसे पडले? काय याचा ऐतिहासिक संदर्भ? जाणून घेऊया. 

Pravin Dabholkar | Feb 19, 2026, 11:27 AM IST
केवळ शिवरायांची जन्मभूमी नव्हे तर मराठा साम्राज्याच्या प्रेरणेचा स्रोत, शिवनेरीबद्दलच्या 'या' गोष्टी नक्की माहिती करुन घ्या!

Pune Shivneri name history birthplace of Chhatrapati Shivaji Maharaj

Shiv Jayanti:  शिवनेरीवर मोठ्या उत्साहात शिवजयंतीचा उत्साह साजरा होतोय. पुण्याच्या जिल्हाधिका-यांच्या हस्ते सकाळी शिवाई देवीची महापूजा संपन्न झाली.. त्यानंतर शिवाई देवी मंदिरापासून जन्मस्थळापर्यंत पालखी काढण्यात आली..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते गडावर जन्मोत्सव सोहळा संपन्न झाला. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांना शासकीय मानवंदना देण्यात आली. 

किल्ल्ल्याचे नाव कसे पडले?

Pune Shivneri name history birthplace of Chhatrapati Shivaji Maharaj

ढोल ताशाचा गजर आणि शिवगर्जनेनं संपूर्ण गड दणाणून गेला.यावेळी गडावर मर्दानी खेळांची प्रात्येक्षिकं सादर करण्यात आली. राज्याच्या कानाकोप-यातून शिवनेरी गडावर शिवप्रेमींनी गर्दी केलीये. शिवनेरी किल्ल्ल्याचे नाव कसे पडले? काय याचा ऐतिहासिक संदर्भ? 

प्राचीन काळातील पाया

Pune Shivneri name history birthplace of Chhatrapati Shivaji Maharaj

हा गड सहाव्या शतकापासून अस्तित्वात आहे. सुरुवातीला तो व्यापारी मार्गाचे रक्षण करणारा लष्करी ठाणा होता. सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट राजवटींनी येथे बौद्ध लेणी खोदली. नाणेघाट डोंगररांगेत 3500 फूट उंचीवर असलेला हा दुर्ग चारही बाजूंनी खोल दरी आणि कडेकपारींनी वेढलेला आहे. त्यामुळे शत्रूला चढणे अशक्य होते. यादव राजांनी 1170 ते 1308 दरम्यान याला भक्कम गडाचे स्वरूप दिले.

विविध राजवटींतील बदल

Pune Shivneri name history birthplace of Chhatrapati Shivaji Maharaj

यादवांनंतर 1443 मध्ये मलिक-उल-तुजारने गड जिंकला. नंतर बहमनी, निजामशाही आणि मोगलांच्या ताब्यात गेला. 1595 मध्ये मालोजी राजे भोसले यांना निजामशाहाने हा गड दिला. 1629 मध्ये शहाजी राजांनी पत्नी जिजाबाईंना सुरक्षित ठिकाण हवे होते म्हणून रातोरात 500 घोडेस्वारांसह शिवनेरीवर पाठवले. अशा प्रकारे हा अभेद्य किल्ला भोसले घराण्याशी जोडला गेला.

शिवाजी महाराजांचा जन्म आणि बालपण

Pune Shivneri name history birthplace of Chhatrapati Shivaji Maharaj

19 फेब्रुवारी 1630 रोजी जिजाबाईंच्या पोटी याच गडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला. जिजाबाईंनी शिवाई देवीला दिलेल्या नवसाप्रमाणे मुलाचे नाव शिवाजी ठेवले. बालपणीच शिवराय येथे खेळत-बागडत राज्यकारभार, युद्धकला आणि मुत्सद्देगिरीचे धडे गिरवले. गडावर आजही जन्मस्थान, बालशिवाजी-जिजाबाई यांच्या मूर्ती आणि दगडी पाळणे दिसते. या ठिकाणाने स्वराज्याची पायाभरणी झाली.

आजचे ऐतिहासिक महत्त्व

Pune Shivneri name history birthplace of Chhatrapati Shivaji Maharaj

शिवनेरी हा केवळ जन्मभूमी नाही तर मराठा साम्राज्याच्या प्रेरणेचा स्रोत आहे. 1909 मध्ये भारत सरकारने राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित केले. 2025 मध्ये युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ म्हणून मान्यता मिळाली. आज लाखो भाविक-पर्यटक येथे येतात. सात दरवाजे, पाण्याच्या टाक्या, अंबरखाना यांनी गडाची मजबुती दाखवते. शिवनेरी पाहिल्यावर प्रत्येकाला शिवरायांच्या धैर्याची आठवण होते आणि स्वराज्याची प्रेरणा मिळते.

नाव कसे मिळाले?

Pune Shivneri name history birthplace of Chhatrapati Shivaji Maharaj

शिवनेरी गडाला हे नाव मुख्यतः तेथील शिवाई मातेच्या छोट्या मंदिरामुळे मिळाले. ही देवी भवानी-दुर्गेचे रूप मानली जाते. जिजाबाईंनी गरोदर असताना या देवीला नवस केला होता.

गडाचा आकार

Pune Shivneri name history birthplace of Chhatrapati Shivaji Maharaj

काही इतिहासकार सांगतात की गडाचा आकार भगवान शंकराच्या पिंडीसारखा वाटतो, त्यामुळे ‘शिव’ + ‘नेरी’ (जागा किंवा स्थान) असे नाव रूढ झाले. दोन्ही कारणे एकत्र येऊन गडाची ओळख शिवाशी जोडली गेली. आजही त्या मंदिरात भाविक नवस फेडतात.

