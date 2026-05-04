English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
  • पुणे तिथे काय उणे! पुणेकरांचा स्वभाव 100 टक्के दर्शवणाऱ्या 10 पाट्या

पुणे तिथे काय उणे! पुणेकरांचा स्वभाव 100 टक्के दर्शवणाऱ्या 10 पाट्या

Punekar Pati : "दुपारी १ ते ४ बंद" असो वा "येथे शहाणपण शिकवू नये", पुणेरी पाट्या म्हणजे केवळ लाकडी फलक नसून तो पुणेकरांच्या स्पष्टवक्तेपणाचा आणि मिश्किल स्वभावाचा एक अविभाज्य भाग आहे. काळ बदलला, पुण्याचे स्वरूप बदलले, पण पुणेकरांचा हा 'तिरकस' बाणा आजही तितकाच धारदार आहे. पेशवेकालीन पेठांपासून ते आताच्या हायटेक आयटी पार्कपर्यंत पुणेरी पाट्यांचा प्रवास आजही तितक्याच दिमाखात सुरू आहे.

Dakshata Thasale-Ghosalkar | May 04, 2026, 02:45 PM IST
twitter
1/11

 पुणेकर आणि त्यांच्या पाट्या यांचं नातं म्हणजे विळ्या-भोपळ्याचं नाही, तर 'साखर आणि गोडव्याचं' आहे... 

twitter
2/11

अर्थात, हा गोडवा थोडा तिखट आणि उपरोधिक असतो! समोरच्याचा अपमान न करता त्याला त्याची जागा दाखवून देण्याची कला पुणेकरांना या पाट्यांच्या माध्यमातून अवगत आहे. 

twitter
3/11

प्र. बा. जोग यांनी सुरू केलेली ही परंपरा आज सोशल मीडियाच्या जमान्यात 'व्हायरल' होऊन संपूर्ण जगात पुण्याचे नाव गाजवत आहे.

twitter
4/11

बागेत जाऊ नये गेल्यास ५ रु दंड पडेल. नाव सांगणाऱ्यास २ रु बक्षीस मिळेल. 

twitter
5/11

येथे बालकामगार काम करत नाहीत, एवढंच कशाला ज्यांना कामावर ठेवले आहे तेही काम करत नाही   

twitter
6/11

येथे थुंकल्यास तुमचा पेशंट बरा होणार नाही 

twitter
7/11

अत्यंत मोजक्या पण धारदार शब्दांतून सूचना देणे ही एक 'पुणेरी स्टाईल' आहे.

twitter
8/11

दुपारी १ ते ४ या वेळेत घरची घंटा (डोरबेल) वाजवू नका, अन्यथा १० कडक शब्द ऐकण्याची तयारी ठेवा.

twitter
9/11

येथे गाडी लावल्यास चाकांतील हवा मोफत काढून दिली जाईल.

twitter
10/11

येथे थुंकणाऱ्याचे गाल लाल केले जातील.

twitter
11/11

१० फोटोंच्या माध्यमातून घ्या पुणेरी पाट्यांचा अनुभव. 

twitter
पुढील
अल्बम

Secret to Wealth:: रोजचे ₹20 वाचवून बनेल कोट्यवधींचा फंड, रिटायर्टमेंटनंतर 6 लाख पेन्शन; श्रीमंतीचं सिक्रेट!

पुढील अल्बम

Secret to Wealth:: रोजचे ₹20 वाचवून बनेल कोट्यवधींचा फंड, रिटायर्टमेंटनंतर 6 लाख पेन्शन; श्रीमंतीचं सिक्रेट!

Secret to Wealth:: रोजचे ₹20 वाचवून बनेल कोट्यवधींचा फंड, रिटायर्टमेंटनंतर 6 लाख पेन्शन; श्रीमंतीचं सिक्रेट!

Secret to Wealth:: रोजचे ₹20 वाचवून बनेल कोट्यवधींचा फंड, रिटायर्टमेंटनंतर 6 लाख पेन्शन; श्रीमंतीचं सिक्रेट! 9
iPhone वर बंपर ऑफर्स, हजारोंची बचत करण्याची संधी! गोल्डन चान्स; जबरदस्त डील्स उपलब्ध

iPhone वर बंपर ऑफर्स, हजारोंची बचत करण्याची संधी! गोल्डन चान्स; जबरदस्त डील्स उपलब्ध

iPhone वर बंपर ऑफर्स, हजारोंची बचत करण्याची संधी! गोल्डन चान्स; जबरदस्त डील्स उपलब्ध 6
SRH vs KKR : पॅावेलचा कॅच ठरला सामन्याचा टर्निंग पॅाइंट, अशक्य झेल घेऊन बदलला खेळ! पहा Photo

SRH vs KKR : पॅावेलचा कॅच ठरला सामन्याचा टर्निंग पॅाइंट, अशक्य झेल घेऊन बदलला खेळ! पहा Photo

SRH vs KKR : पॅावेलचा कॅच ठरला सामन्याचा टर्निंग पॅाइंट, अशक्य झेल घेऊन बदलला खेळ! पहा Photo 8
भारतातील सर्वात जुनी आणि सर्वात मोठी गोल्ड लोन कंपनी कोणती, आज या कंपनीची किंमत 98700 रुपये

भारतातील सर्वात जुनी आणि सर्वात मोठी गोल्ड लोन कंपनी कोणती, आज या कंपनीची किंमत 98700 रुपये

भारतातील सर्वात जुनी आणि सर्वात मोठी गोल्ड लोन कंपनी कोणती, आज या कंपनीची किंमत 98700 रुपये 8