पुण्यातील Top 10 VVIP एरिया, इथं राहणारे अती श्रीमंत मुंबईच्या श्रीमंत आणि हायप्रोफाईल एरियाला देतात टक्कर
मुंबई प्रमाणे पुण्यात देखील अनेक श्रीमंत लोक राहतात. पुण्यात देखील मुंबईप्रमाणे हायाप्रोफाईल एरिया आहेत. जाणून घेऊया पुण्यातील सर्वात श्रीमंत एरिया कोणते?
Pune High Profile Area : पुणे हे भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांचे सर्वात श्रीमंत शहर आहे. अत्यंत झपाट्याने विकास होत असल्याने पुणे शहर मेट्रो सिटी म्हणून ओळखले जाते. मुंबई प्रमाणे पुण्यात देखील अनेक उच्चभ्रू परिसर आहेत. इथं अनेक श्रीमंत व्यक्ती राहतात. अनेक शैक्षणिक संस्था, IT हब आणि बड्या कंपन्याचे युनिट यामुळे पुणे आता औद्योगिक शहर म्हणून देखील नावारुपाला येत आहे. यामुळे शिक्षण, नोकरी आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने अनेक जण पुण्यात रहायला येतात. यामुळे पुण्यात मोठ्या संख्येने वहसाहती निर्माण होत आहेत. पुण्यातील असे काही परिसह आहेत जे श्रीमंत एरिया म्हणून ओळले जातात. पुण्यातील सर्वात पॉश आणि श्रीमंत एरिया कोणते ते जाणून घेऊया.