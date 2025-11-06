English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यातील Top 10 VVIP एरिया, इथं राहणारे अती श्रीमंत मुंबईच्या श्रीमंत आणि हायप्रोफाईल एरियाला देतात टक्कर

मुंबई प्रमाणे पुण्यात देखील अनेक श्रीमंत लोक राहतात. पुण्यात देखील मुंबईप्रमाणे हायाप्रोफाईल एरिया आहेत. जाणून घेऊया पुण्यातील सर्वात श्रीमंत एरिया कोणते? 

Vanita Kamble | Nov 06, 2025, 04:54 PM IST
Pune High Profile Area : पुणे हे भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांचे सर्वात श्रीमंत शहर आहे. अत्यंत झपाट्याने विकास होत असल्याने पुणे शहर मेट्रो सिटी म्हणून ओळखले जाते.  मुंबई प्रमाणे पुण्यात देखील अनेक उच्चभ्रू परिसर आहेत. इथं अनेक श्रीमंत व्यक्ती राहतात.   अनेक शैक्षणिक संस्था, IT हब आणि बड्या कंपन्याचे युनिट यामुळे पुणे आता औद्योगिक शहर म्हणून देखील नावारुपाला येत आहे. यामुळे शिक्षण, नोकरी आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने अनेक जण पुण्यात रहायला येतात. यामुळे पुण्यात मोठ्या संख्येने वहसाहती निर्माण होत आहेत. पुण्यातील असे काही परिसह आहेत जे श्रीमंत एरिया म्हणून ओळले जातात.    पुण्यातील सर्वात पॉश आणि श्रीमंत एरिया कोणते ते जाणून घेऊया.

विद्येचे माहेरघर असलेल्या  पुणे शहरावर सरस्वतीची कृपा आहे. आता याच पुणे शहरावर सरस्वतीसह लक्ष्मी देखील प्रसन्न झाली आहे.  पुण्यातील Top 10 हायप्रोफाईल एरिया मुंबईतील श्रीमंत एरियांना टक्कर  देतात. 

खराडी

एक प्रमुख आयटी आणि निवासी केंद्र म्हणून उदयास येत असलेले, खराडी हे वेगाने विकसित होणारे क्षेत्र आहे. येथे उच्च दर्जाचे निवासी संकुले आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठाने आहेत. इंटरनॅशनल टेक पार्क पुणे आणि इऑन आयटी पार्क येथे आहेत. यामुळे हा एरिया देखील महागडा एरिया बनत चालला आहे.   

मगरपट्टा शहर

मगरपट्टा शहर हे पुण्यातील प्लान म्हणजेच नियोजीत शहर आहे. 

विमान नगर

विमानतळाजवळील विमान नगर हा परिसर झपाच्याने विकसीत होत आहेत. येथे अनेक मोठ्या नागरी वहासती निर्माण होत आहेत. यामुळे हा परिसर देखील हाईयप्रोफाईल एरिया म्हणून ओळखला जात आहे. 

हडपसर

हडपसर देखील पुण्यातील सर्वात पॉश परिसर म्हणून ओखळला जातो. पुणे स्टेशनपासून 8 km अंतरावर हा परिसर आहे.  अनेक श्रीमंत लोक येथे वास्तव्यास आहेत. 

कोथरुड

कोरेगाव पार्क प्रमाणे कोथरुडला देखील चांगलीच डिमांड आहे. या परिसरात अनेक बंगले आहेत. अनेक श्रीमंत लोक येथे राहतात.   

कोरेगाव पार्क

कोरेगाव पार्क हा देखील पुण्यातील सर्वात पॉश परिसर आहे. येथे अनेक सेलिब्रीटी देखील राहतात.

शिवाजी नगर

शिवाजी नगर हा पुण्यातील सर्वात प्रसिद्ध परिसर आहे. शिवाजी नगर रेल्वे स्थानकामुळे या परिसात वाहतूक कनेक्टेव्हिटी खूप चांगली आहे. येथे अनेक हाय प्रोफाईल नागरी वसाहती आहेत. 

कल्याणी नगर

पोर्शे कार अपघातामुळे चर्चेत आलेल्या कल्याणी नगर हा पुण्यातील सर्वात पॉश परिसर आहे. पुण्यातील सर्वात महागड्या निवासी परिसरांपैकी एक आहे. या परिसरात अनेक श्रीमंत लोक राहतात. 

हिंजवडी

हिंजवडी हे पुण्यातील IT हब म्हणून ओळखले जाते. अनेक बड्या कंपन्यांची कार्यालये येथे आहेत. यामुळे येथे देखील अनेक हायप्रोफाईल वसाहती आहेत.

