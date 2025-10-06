English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्याच्या रिअल इस्टटे मार्केटमध्ये मोठा भूकंप! घरांची विक्री 17 टक्क्यांनी घटली, महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत शहरातही रिअल मार्केटमध्ये खळबळ

पुण्याच्या रिअल इस्टटे मार्केट कोसळले आहे. फक्त पुणेच नाही तर मुंबईतही हीच स्थिती आहे. पुणे आणि मुंबईत घरांची  विक्री 17 टक्क्यांनी घटली आहे. 

Vanita Kamble | Oct 06, 2025, 11:26 PM IST
Pune Mumbai Realestate Market:  देशातील प्रमुख शहरांमध्ये बहुमजली इमारतींमध्ये राहण्याचा ट्रेंड झपाट्याने वाढत आहे.  असे असताना महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात  रिअल इस्टटे मार्केटमध्ये डेंजर स्थिती निर्माण झाली आहे. याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रातील दोन श्रीमंत शहरांना बसला आहे.   जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) आणि पुणे येथील घरांच्या विक्रीत लक्षणीय घट झाली. प्रॉपइक्विटीच्या अहवालानुसार मुंबई आणि पुण्यात  घरांची विक्री 17 टक्क्यांनी घटली आहे. घरांची विक्री 49,542 युनिट्सवर आली आहे.

पुण्याच्या रिअल इस्टटे मार्केटमध्ये मोठा भूकंप झाला आहे. पुण्यात घरांची विक्री 17 टक्क्यांनी घटली आहे.  महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत शहर असलेल्या मुंबई शहराच्या  रिअल मार्केटमध्ये खळबळ स्थिती आहे.    

प्रॉपइक्विटीच्या अहवालानुसार, भारतातील प्रमुख नऊ शहरांमध्ये (बेंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, कोलकाता आणि दिल्ली-एनसीआर) एकूण घट झाली आहे. जुलै-सप्टेंबर 2025 दरम्यान या शहरांमध्ये एकूण 100,370 युनिट्सची विक्री झाली, जी मागील तिमाहीच्या तुलनेत वर्षानुवर्षे 4 टक्के आणि 1 टक्केची घट होती.   

एमएमआर आणि पुण्यात घरांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. मेट्रो कॉरिडॉर, कोस्टल रोड आणि एनएमआयए सारखे पायाभूत सुविधा प्रकल्प दीर्घकालीन गुंतवणुकीला चालना देत आहेत.  

क्रेडाई-एमसीएचआयच्या मुंबई शाखेने म्हटले आहे की सप्टेंबर तिमाहीत विक्रीतील घट ही चिंतेचे कारण नाही. 22 सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या सणासुदीच्या हंगामात मागणी परत येईल. क्रेडाई-एमसीएचआयचे अध्यक्ष सुकराज नहार म्हणाले की तिसऱ्या तिमाहीत बाजारातील किंमत पुन्हा निश्चित केली जाईल. 

महाराष्ट्रातील प्रमुख गृहनिर्माण बाजारपेठ असलेल्या पुणे शहरावरही याचा परिणाम झाला आहे. जुलै-सप्टेंबर 2025 मध्ये विक्री 16 टक्क्यांनी घसरून 17,762  युनिट्सवर आली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत 21,066  युनिट्स विकल्या गेल्या होत्या.

नवी मुंबईत घरांची विक्री 6 टक्क्यांनी घटली आहे.  गेल्या वर्षी 7,650 युनिट्सच्या तुलनेत 7,212  युनिट्सची विक्री झाली आहे.   

मुंबई शहरात घरांच्या विक्रीत ८ टक्क्यांनी घट झाली आहे, गेल्या वर्षी 10,480  युनिट्सच्या तुलनेत 9,691  युनिट्सची विक्री झाली आहे. 

रिअल इस्टेट तज्ञांचे म्हणणे आहे की सणासुदीच्या काळात विक्री पुन्हा वाढेल. अहवालात असे म्हटले आहे की ठाणे, एमएमआरमध्ये, प्राथमिक गृहनिर्माण बाजारपेठेतील विक्री 28 टक्क्यांनी घसरून 14,877 युनिट्सवर आली, जी गेल्या वर्षी 20,620 युनिट्स होती.  

घरांच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे मागणीत घट झाली आहे. ही घट मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) आणि पुण्यात सर्वाधिक दिसून आली. 

जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत मुंबई आणि पुण्यातील निवासी विक्रीत 17 टक्क्यांनी घट झाली. प्रॉपइक्विटीच्या अहवालानुसार, या कालावधीत 49,542  युनिट्स विकले गेले, जे गेल्या वर्षी याच तिमाहीत 59,816  युनिट्स होते.   

