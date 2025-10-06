पुण्याच्या रिअल इस्टटे मार्केटमध्ये मोठा भूकंप! घरांची विक्री 17 टक्क्यांनी घटली, महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत शहरातही रिअल मार्केटमध्ये खळबळ
पुण्याच्या रिअल इस्टटे मार्केट कोसळले आहे. फक्त पुणेच नाही तर मुंबईतही हीच स्थिती आहे. पुणे आणि मुंबईत घरांची विक्री 17 टक्क्यांनी घटली आहे.
Pune Mumbai Realestate Market: देशातील प्रमुख शहरांमध्ये बहुमजली इमारतींमध्ये राहण्याचा ट्रेंड झपाट्याने वाढत आहे. असे असताना महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात रिअल इस्टटे मार्केटमध्ये डेंजर स्थिती निर्माण झाली आहे. याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रातील दोन श्रीमंत शहरांना बसला आहे. जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) आणि पुणे येथील घरांच्या विक्रीत लक्षणीय घट झाली. प्रॉपइक्विटीच्या अहवालानुसार मुंबई आणि पुण्यात घरांची विक्री 17 टक्क्यांनी घटली आहे. घरांची विक्री 49,542 युनिट्सवर आली आहे.