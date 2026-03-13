English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • IPL 2026 साठी पंजाब किंग्स तयार! नव्या सीजनसाठी लाँच केली नवी जर्सी

IPL 2026 साठी पंजाब किंग्स तयार! नव्या सीजनसाठी लाँच केली नवी जर्सी

Punjab Kings New Match Jersey: आयपीएल 2026 सीजनच्या आधी पंजाब किंग्सने आपली नवी अधिकृत मॅच जर्सी चाहत्यांसमोर सादर केली आहे. संघाची ओळख जपतानाच आधुनिक लूक देणारी ही जर्सी टीमच्या प्रवास, आत्मविश्वास आणि नव्या उर्जेचे प्रतीक असल्याचे फ्रँचायझीने सांगितले.  

Priti Ved | Mar 13, 2026, 03:49 PM IST
1/8

नवी जर्सी नवा उत्साह

Punjab Kings

आगामी आयपीएल 2026 सीजनसाठी पंजाब किंग्सने अधिकृत मॅच जर्सीचे अनावरण केले असून चाहत्यांमध्ये याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

2/8

लाल आणि निळे रंग

Punjab Kings

संघाची ओळख बनलेले लाल आणि निळे रंग या नव्या जर्सीत कायम ठेवण्यात आले आहेत, जे टीमची ऊर्जा आणि धाडसी वृत्ती दर्शवतात.

3/8

खास डिझाइनची संकल्पना

Punjab Kings

जर्सीच्या मध्यभागी सिंहाचे चिन्ह ठेवण्यात आले आहे आणि त्यापासून पुढे जाणारा डायमंडसारखा डिझाइन संपूर्ण कपड्यावर दिसतो.

4/8

संघाच्या प्रवासाचे प्रतीक

Punjab Kings

सिंहाचे चिन्ह नैसर्गिक ताकद आणि आक्रमकता दर्शवते, तर डायमंड पॅटर्न खेळाडूंच्या मेहनतीनंतर तयार होणाऱ्या उत्कृष्टतेचे प्रतीक मानले जाते.

5/8

युवा खेळाडूंवर विश्वास

Punjab Kings

पंजाब किंग्सची रणनीती नेहमीच तरुण प्रतिभेला संधी देण्याची राहिली आहे आणि ही जर्सी त्या विचारसरणीचेही प्रतिनिधित्व करते.

6/8

नाव डाव

Punjab Kings

गेल्या सिझनमध्ये संघाने चांगली कामगिरी केल्यानंतर आता नव्या आत्मविश्वासासह पुढे जाण्याचा संदेश या जर्सीतून दिला जात आहे.

7/8

परंपरा आणि आधुनिकता यांचा संगम

Punjab Kings

जुन्या ओळखीला जपून आधुनिक स्टाईल देण्यात आली आहे, त्यामुळे स्थानिक चाहत्यांसह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटप्रेमींनाही ही जर्सी आकर्षक वाटेल.

8/8

आयपीएल 2026 मध्ये पहिली झलक

Punjab Kings

ही नवी जर्सी आयपीएल 2026 हंगामातील सामन्यांमध्ये प्रथमच मैदानावर दिसणार असून चाहत्यांना ती अधिकृत स्टोअरमधून खरेदी करता येणार आहे.

