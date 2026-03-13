IPL 2026 साठी पंजाब किंग्स तयार! नव्या सीजनसाठी लाँच केली नवी जर्सी
Punjab Kings New Match Jersey: आयपीएल 2026 सीजनच्या आधी पंजाब किंग्सने आपली नवी अधिकृत मॅच जर्सी चाहत्यांसमोर सादर केली आहे. संघाची ओळख जपतानाच आधुनिक लूक देणारी ही जर्सी टीमच्या प्रवास, आत्मविश्वास आणि नव्या उर्जेचे प्रतीक असल्याचे फ्रँचायझीने सांगितले.
Priti Ved | Mar 13, 2026, 03:49 PM IST
नवी जर्सी नवा उत्साह
लाल आणि निळे रंग
खास डिझाइनची संकल्पना
संघाच्या प्रवासाचे प्रतीक
युवा खेळाडूंवर विश्वास
नाव डाव
