2 तासांचा सस्पेंस-थ्रिलर चित्रपट... जिथे महिलांचे प्रायव्हेट व्हिडीओ होतायत लीक, क्लाइमॅक्स पाहून थरकाप उडेल
सध्या अपराधांचं प्रमाण वाढतंय. जगात काही असे व्यभिचारी लोकं आहेत जे महिलांचे प्रायव्हेट व्हिडीओ मिळवतात, त्यांना लीक करतात आणि त्यामाध्यमातून महिलांना धमकावून त्यांच्याकडून पैसे वसूल करतात. यामाध्यमातून महिलांचं शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक शोषण करतात.
Dec 08, 2025
प्रत्येक चित्रपटाचा एक स्वतंत्र प्रवास असतो. काही चित्रपटांच्या गोष्टी या प्रेक्षकांना त्यांच्याकडे लगेचच आकर्षित करून तर काही हळू हळू स्वतःची जागा बनवतात. चित्रपट हा केवळ मनोरंजनाचे साधन नाही तर समाज आणि व्यक्तींच्या भावनांचा आरसा आहे. जेव्हा एखादा चित्रपट प्रदर्शित होतो तेव्हा त्यामागे कलाकारांची मेहनत, दिग्दर्शकाची विचारसरणी आणि प्रेक्षकांच्या अपेक्षा गुंतलेल्या असतात.
कोणताही चित्रपट समजून घेण्यासाठी त्याच्या निर्मितीची पार्श्वभूमी आवश्यक असते. तो कोणी तयार केला, त्यात कोणी भूमिका केली आणि तो कोणी जिवंत केला हे जाणून घेतल्याने प्रेक्षक चित्रपटाशी जोडले जातात. प्रत्येक चित्रपटाचा स्वतःचा एक काळ असतो आणि तो त्या काळातील समाजाचा विचार आणि प्रेक्षकांची निवड प्रतिबिंबित करतो.
चित्रपटाची कथा एका सामान्य माणसाच्या आयुष्यात अचानक घडणाऱ्या रहस्यमय घटनांभोवती फिरते. चित्रपटाची सुरुवात ही एक सुंदर स्त्री इमारतीच्या गच्चीत जाऊन तिथून कोणाला तरी कॉल करते अशी होते. ती फोनवर कोणाला तरी सॉरी म्हंटले आणि इमारतीवरून उडी मारून स्वतःच जीवन संपवते. त्यामुळे सुरुवातीची मिनिटं प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतात.
