English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

2 तासांचा सस्पेंस-थ्रिलर चित्रपट... जिथे महिलांचे प्रायव्हेट व्हिडीओ होतायत लीक, क्लाइमॅक्स पाहून थरकाप उडेल

सध्या अपराधांचं प्रमाण वाढतंय. जगात काही असे व्यभिचारी लोकं आहेत जे महिलांचे प्रायव्हेट व्हिडीओ मिळवतात, त्यांना लीक करतात आणि त्यामाध्यमातून महिलांना धमकावून त्यांच्याकडून पैसे वसूल करतात. यामाध्यमातून महिलांचं शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक शोषण करतात. 

Pooja Pawar | Dec 08, 2025, 08:43 PM IST
twitter
1/8

प्रत्येक चित्रपटाचा एक स्वतंत्र प्रवास असतो. काही चित्रपटांच्या गोष्टी या प्रेक्षकांना त्यांच्याकडे लगेचच आकर्षित करून तर काही हळू हळू स्वतःची जागा बनवतात. चित्रपट हा केवळ मनोरंजनाचे साधन नाही तर समाज आणि व्यक्तींच्या भावनांचा आरसा आहे. जेव्हा एखादा चित्रपट प्रदर्शित होतो तेव्हा त्यामागे कलाकारांची मेहनत, दिग्दर्शकाची विचारसरणी आणि प्रेक्षकांच्या अपेक्षा गुंतलेल्या असतात.  

twitter
2/8

कोणताही चित्रपट समजून घेण्यासाठी त्याच्या निर्मितीची पार्श्वभूमी आवश्यक असते. तो कोणी तयार केला, त्यात कोणी भूमिका केली आणि तो कोणी जिवंत केला हे जाणून घेतल्याने प्रेक्षक चित्रपटाशी जोडले जातात. प्रत्येक चित्रपटाचा स्वतःचा एक काळ असतो आणि तो त्या काळातील समाजाचा विचार आणि प्रेक्षकांची निवड प्रतिबिंबित करतो.  

twitter
3/8

आम्ही बोलत आहोत 'पुरियाथा पुथिर' या चित्रपटाविषयी जो सप्टेंबर 2017 रोजी प्रदर्शित झाला होता. हा दिग्दर्शकी रणजीत जयारकोडी यांच्या पदार्पणाच्या पहिला चित्रपट होता. यात विजय सेतुपती यांनी मुख्य भूमिका साकारली होती, तर गायत्री आणि महिमा नंबियार यांनीही महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या होत्या.  

twitter
4/8

चित्रपटाचं संगीत हे सॅम सी. एस. ने दिलं होतं आणि सिनेमॅटोग्राफी दीनिश बी यांनी केली होती. हा चित्रपट एक सायको थ्रिलर होता ज्याने प्रेक्षकांना गूढता आणि थराराने भरलेला अनुभव देतो.  

twitter
5/8

चित्रपटाची कथा एका सामान्य माणसाच्या आयुष्यात अचानक घडणाऱ्या रहस्यमय घटनांभोवती फिरते. चित्रपटाची सुरुवात ही एक सुंदर स्त्री इमारतीच्या गच्चीत जाऊन तिथून कोणाला तरी कॉल करते अशी होते. ती फोनवर कोणाला तरी सॉरी म्हंटले आणि इमारतीवरून उडी मारून स्वतःच जीवन संपवते. त्यामुळे सुरुवातीची मिनिटं प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतात.   

twitter
6/8

मग पुढे एंट्री होते ती या चित्रपटाच्या सर्व मुख्य कलाकारांची कथिर (विजय सेतुपती) मीराला (गायत्री) पाहतो आणि तिच्याकडे पाहून हसतो.  

twitter
7/8

या दोघांमध्ये मैत्री असते आणि प्रेम होतं. दोघे या नात्यात खूप खुश होते, पण गोष्टीत ट्विस्ट तेव्हा येतो जेव्हा मीराचे काही प्रायव्हेट व्हिडीओ आणि फोटो मिळतात. मीराचे हे व्हिडिओ गुप्तपणे कोणी काढले असा प्रश्न पडतो. मग ब्लॅकमेलिंग सुरू होते. हा चित्रपट मुळतः महिलांना ब्लॅकमेल करणे आणि लीक झालेल्या एमएमएसवर आधारित आहे. 

twitter
8/8

हा चित्रपट प्रेक्षक आजही युट्युबवर पाहू शकतात. बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट हिट ठरू शकला नाही, परंतु त्याच्या वेगळ्या विषयामुळे, तो लक्षात राहतो. प्रेक्षकांना आवडला. या चित्रपटाचे बजेट अंदाजे ६ ते ७ कोटी रुपये होते आणि त्याचे कलेक्शन जवळपास 10 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले.  

twitter
पुढील
अल्बम

अंक ज्योतिषात 11,22,33 या अंकांचे गूढ काय? नशीब बदलवण्याची ताकद असणारा अंक!

पुढील अल्बम

अंक ज्योतिषात 11,22,33 या अंकांचे गूढ काय? नशीब बदलवण्याची ताकद असणारा अंक!

अंक ज्योतिषात 11,22,33 या अंकांचे गूढ काय? नशीब बदलवण्याची ताकद असणारा अंक!

अंक ज्योतिषात 11,22,33 या अंकांचे गूढ काय? नशीब बदलवण्याची ताकद असणारा अंक! 9
बेंगळुरू, नवी दिल्लीला मागे टाकत मुंबईने सलग दुसऱ्यांदा रचला विक्रम, जगातील 100 शहरांमधून मुंबई...

बेंगळुरू, नवी दिल्लीला मागे टाकत मुंबईने सलग दुसऱ्यांदा रचला विक्रम, जगातील 100 शहरांमधून मुंबई...

बेंगळुरू, नवी दिल्लीला मागे टाकत मुंबईने सलग दुसऱ्यांदा रचला विक्रम, जगातील 100 शहरांमधून मुंबई... 8
Mutual Fund च्या विश्वात STP का बनतेय गेम चेंजर? करोडोंची संपत्ती बनवण्यात SIP च्या एक पाऊल पुढे!

Mutual Fund च्या विश्वात STP का बनतेय गेम चेंजर? करोडोंची संपत्ती बनवण्यात SIP च्या एक पाऊल पुढे!

Mutual Fund च्या विश्वात STP का बनतेय गेम चेंजर? करोडोंची संपत्ती बनवण्यात SIP च्या एक पाऊल पुढे! 12
जबरदस्त! हात न लावताही मोबाईल A टू Z सगळं काम करणार; मार्केटमध्ये आला पहिला AI फोन

जबरदस्त! हात न लावताही मोबाईल A टू Z सगळं काम करणार; मार्केटमध्ये आला पहिला AI फोन

जबरदस्त! हात न लावताही मोबाईल A टू Z सगळं काम करणार; मार्केटमध्ये आला पहिला AI फोन 8