पुतिन, नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रम्प; सर्वाधिक पगार कोणाला मिळतो? उत्तर वाचून वाटेल आश्चर्य, मोदी थेट...
जगातील सर्वात शक्तिशाली लष्करी राष्ट्रांपैकी एकाचे प्रमुख असतानाही व्लादिमीर पुतिन यांचा पगार अनेकांना वाटतो तितका जास्त नाही.
Shivraj Yadav | Dec 04, 2025, 03:43 PM IST
Vladimir Putin India Visit: जगातील सर्वात शक्तिशाली लष्करी राष्ट्रांपैकी एकाचे प्रमुख असतानाही व्लादिमीर पुतिन यांचा पगार अनेकांना वाटतो तितका जास्त नाही.
1/8
Vladimir Putin India Visit: रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आजपासून दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. यानिमित्ताने पुतिन यांच्यासंदर्भात अनेक रहस्यमयी गोष्टी आहेत, ज्यांच्याबद्दल चर्चा रंगली आहे. यामधील एक प्रश्न म्हणजे, व्लादिमीर पुतिन यांना नेमका किती पगार मिळतो? जेव्हा आपण जागतिक शक्तिशाली नेत्यांबद्दल बोलतो तेव्हा लोक सहसा असे गृहीत धरतात की त्यांच्याकडे भरपूर संपत्ती, आलिशान घरे आणि भरमसाठ पगार असावा. पण व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रम्प आणि नरेंद्र मोदी प्रत्यक्षात किती कमावतात ते जाणून घ्या.
2/8
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचे अधिकृत उत्पन्न
जगातील सर्वात शक्तिशाली लष्करी राष्ट्रांपैकी एकाचं नेतृत्व करणारे व्लादिमीर पुतिन यांचं अधिकृत वेतन अनेकांना वाटतं तितके जास्त नाही. सार्वजनिक रशियन नोंदींनुसार, व्लादिमीर पुतिन यांचे वार्षिक वेतन अंदाजे 140,000 डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 1.16 कोटी रुपये आहे. हा त्यांचा मूळ पगार आहे. यामध्ये त्यांना मिळणाऱ्या इतर सुविधांचा समावेश नाही.
3/8
4/8
डोनाल्ड ट्रम्प यांचं वेतन
5/8
6/8
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना किती पगार मिळतो?
डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्या तुलनेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वेतन खूपच कमी आहे. त्यांचे एकूण मासिक उत्पन्न अंदाजे 1.66 लाख रुपये आहे, ज्यामध्ये मूळ पगार आणि विविध भत्ते समाविष्ट आहेत. हे वेतन वार्षिक सुमारे 20 लाख रुपये आहे. अधिकृत उत्पन्नाच्या बाबतीत, ते ट्रम्प किंवा पुतिन सारख्या नेत्यांपेक्षा मागे आहेत.
7/8