'रस्सा रस्सा खा', Emergency Landing अन्...; मांसाहारामुळे शाकाहारी प्रवाशाचा मृत्यू! 1.14 कोटी...
Vegetarian Passenger Death After Eating Non Veg: हा सारा प्रकार विमानप्रवासादरम्यान घडला. अचानक विमान खाली उतरवण्यात आलं मात्र त्यानंतरही या व्यक्तीला वाचवण्यात यश आलं नाही. नेमका घटनाक्रम जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Oct 10, 2025, 10:47 AM IST
जगभरात चर्चेत आहे हा मृत्यू
प्रसिद्ध कंपनी अडचणीत
श्वास गुदमरुन मृत्यू
मांसाहारी पदार्थ देऊन रस्सा वगैरे खा असं सुचवलं
विमान स्कॉटलंडच्या एडनबर्गला उतरवलं
1 कोटी 14 लाखांची भरपाई मागितली
त्या करारात कतार एअरवेजचाही समावेश
