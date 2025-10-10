English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'रस्सा रस्सा खा', Emergency Landing अन्...; मांसाहारामुळे शाकाहारी प्रवाशाचा मृत्यू! 1.14 कोटी...

Vegetarian Passenger Death After Eating Non Veg: हा सारा प्रकार विमानप्रवासादरम्यान घडला. अचानक विमान खाली उतरवण्यात आलं मात्र त्यानंतरही या व्यक्तीला वाचवण्यात यश आलं नाही. नेमका घटनाक्रम जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Oct 10, 2025, 10:47 AM IST
जगभरात चर्चेत आहे हा मृत्यू

qatarairways

काही हजार फुटांवर असलेल्या विमानात घडलेला हा प्रकार सध्या जगभरात चर्चेत आहे. विशेष म्हणजे याच मृत्यू झालेली व्यक्ती भारतीय वंशाची आहे. आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून मयत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना एक कोटींहून अधिकची भरपाई हवीये. नेमकं विमानात घडलं काय जाणून घ्या...

प्रसिद्ध कंपनी अडचणीत

qatarairways

शाकाहारी प्रवाशाला मांसाहारी अन्न दिल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचा दावा मयत व्यक्तीच्या कुटुंबियांनी केला असून यामुळे जगातील एक प्रसिद्ध कंपनी अडचणीत आली आहे. नेमकं घडलंय काय ते पाहूयात...  

श्वास गुदमरुन मृत्यू

qatarairways

कतार एअरवेजच्या विमानामधून प्रवास करणाऱ्या डॉ. अशोका जयवीरा यांना शाकाहारीऐवजी मांसाहारी जेवण देण्यात आलं. मांसाहारी अन्नपदार्थांमुळे श्वास गुदमरुन जयवीरा यांचा मृत्यू झाला.  

मांसाहारी पदार्थ देऊन रस्सा वगैरे खा असं सुचवलं

qatarairways

मांसाहारी भोजन उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच, त्यांना पदार्थ वाढल्यानंतर मांसाहारी पदार्थांमधील केवळ रस्सा वगैरे खाण्यास त्यांना सुचवण्यात आले. डॉ. जयवीरा यांनी त्यानुसार तसे खाण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यामुळे त्यांचा श्वास कोंडला आणि त्यांची शुद्ध हरपली.   

विमान स्कॉटलंडच्या एडनबर्गला उतरवलं

qatarairways

डॉ. जयवीरा यांना शुद्धीवर आणण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर हे विमान स्कॉटलंडच्या एडनबर्ग येथे उतरवण्यात आले व त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र तेथे 3 ऑगस्ट रोजी त्यांचे निधन झाले.  

1 कोटी 14 लाखांची भरपाई मागितली

qatarairways

या प्रकरणामध्ये डॉ. अशोका जयवीरा यांचा मुलगा सूर्या जयवीरा यांनी कतार एअरवेजकडून भरपाईपोटी 1,28,821 अमेरिकी डॉलरची मागणी केली आहे. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम 1 कोटी 14 लाख 36 हजार 663 रुपये इतकी होते. कायद्यानुसार मिळू शकणारी ही किमान भरपाईची रक्कम आहे.

त्या करारात कतार एअरवेजचाही समावेश

qatarairways

अमेरिकी कायद्यातील तरतुदीनुसार अशा प्रकरणात जास्तीत जास्त पावणेदोन लाख डॉलरची रक्कम मिळू शकते. विमान प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत अमेरिकेने अनेक कंपन्यांसोबत करार केला असून यात कतार एअरवेजचाही समावेश आहे.  

डॉक्टरांच्या अहवालात काय?

qatarairways

फुप्फुसात अन्न व द्रवपदार्थ जाऊन न्यूमोनिया झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला, असा अहवाल डॉक्टरांनी दिला. त्यांचा मुलगा सूर्या जयवीरा यांनी या प्रकरणी अलीकडेच कतार एअरवेजविरोधात चुकीच्या मृत्यूप्रकरणी भरपाईचा खटला दाखल केला आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - रॉयटर्स आणि फ्रिपिक्सवरुन साभार)

