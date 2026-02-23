English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • अक्षर पटेलला बाहेर केल्यामुळे R Ashwin भडकला, कोच गंभीर आणि टीम मॅनेजमेंटवर उपस्थित केला प्रश्न

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सुपर 8 चा सामना रविवारी खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियाचा 76 धावांनी दारुण पराभव झाला. रविवारी झालेल्या सामन्यात टीम इंडियाने उपकर्णधार अक्षर पटेल याला प्लेईंग 11 मध्ये संधी दिली नाही. त्यानंतर भारताचा दिग्गज गोलंदाज आर अश्विनने कोच गौतम गंभीर आणि टीम इंडियाच्या मॅनेजमेंटवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आर अश्विनने यासंदर्भात टीका केलीये.   

Pooja Pawar | Feb 23, 2026, 06:26 PM IST
1/8

गोलंदाज आर अश्विनने आपल्या युट्युब चॅनल 'अॅश की बात' वर बोलताना आर अश्विनने अक्षर पटेलला भारताचा 'मोस्ट वॅल्युएबल प्लेयर' (MVP) म्हटलं आहे. अश्विनचं म्हणणं आहे की, अक्षर पटेल हा केवळ गोलंदाजीने नाही तर फलंदाजीने सुद्धा संघाला संतुलन मिळवून देतो. ज्याची कमतरता त्याला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध स्पष्ट दिसते.   

2/8

आर अश्विनने भारतीय संघाला आठवण करून दिली की टी20 वर्ल्ड कप 2024 च्या फायनलमध्ये जेव्हा भारत खूप कठीण स्थितीत होता तेव्हा अक्षरनेच विराट कोहलीची साथ देऊन एक महत्वाची पार्टनरशिप केली. तसेच संघाला एक चांगल्या सन्मानजनक स्कोअरपर्यंत पोहोचवले होते.   

3/8

टीम मॅनेजमेंटने वॉशिंग्टन सुंदरला दक्षिण आफ्रिकेच्या डाव्या हाताच्या फलंदाजांविरुद्ध 'मॅच अप' म्हणून संघात सामील करायला हवे.   

4/8

अश्विनने टीम इंडियाच्या  रणनीतीवर टीका करताना म्हटलं की, आयपीएल सारख्या लांब टूर्नामेंटमध्ये 'मॅच अप' काम करू शकतात, कारण तिथे तुम्हाला 14  सामने खेळायचे असतात. तर आयसीसी टूर्नामेंटमध्ये स्थिरता सर्वात महत्वाची असते.   

5/8

आर अश्विन म्हणाला की प्लेईंग ११ मध्ये टीम इंडियात वॉशिंग्टन सुंदरला खेळवलं याबाबत त्याचं काहीही म्हणणं नाही, परंतु अक्षर पटेलला बाहेर करणं यामागची रणनीती त्याच्या समजण्यापलीकडची आहे.   

6/8

सुपर ८ च्या पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाची रणनीती ही अतिशय फ्लॉप ठरली. वॉशिंग्टन सुंदरने गोलंदाजीने त्याचा प्रभाव दाखवला मात्र फलंदाजीत तो खास योगदान देऊ शकला नाही.   

7/8

टीम इंडियाला दक्षिण आफ्रिकेकडून 76 धावांचा पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे टीम इंडियाचा सेमी फायनलचा रस्ता कठीण झालाय.   

8/8

आर अश्विनचं म्हणणं आहे की, अनुभवी ऑलराउंडर मिडिल ऑर्डरला मजबुती देऊ शकतो ज्यामुळे टीम इंडिया विजयासाठी मिळालेल्या टार्गेटचा यशस्वीपणे पाठलाग करू शकते.

