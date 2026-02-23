अक्षर पटेलला बाहेर केल्यामुळे R Ashwin भडकला, कोच गंभीर आणि टीम मॅनेजमेंटवर उपस्थित केला प्रश्न
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सुपर 8 चा सामना रविवारी खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियाचा 76 धावांनी दारुण पराभव झाला. रविवारी झालेल्या सामन्यात टीम इंडियाने उपकर्णधार अक्षर पटेल याला प्लेईंग 11 मध्ये संधी दिली नाही. त्यानंतर भारताचा दिग्गज गोलंदाज आर अश्विनने कोच गौतम गंभीर आणि टीम इंडियाच्या मॅनेजमेंटवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आर अश्विनने यासंदर्भात टीका केलीये.
Pooja Pawar | Feb 23, 2026, 06:26 PM IST
1/8
गोलंदाज आर अश्विनने आपल्या युट्युब चॅनल 'अॅश की बात' वर बोलताना आर अश्विनने अक्षर पटेलला भारताचा 'मोस्ट वॅल्युएबल प्लेयर' (MVP) म्हटलं आहे. अश्विनचं म्हणणं आहे की, अक्षर पटेल हा केवळ गोलंदाजीने नाही तर फलंदाजीने सुद्धा संघाला संतुलन मिळवून देतो. ज्याची कमतरता त्याला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध स्पष्ट दिसते.
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8