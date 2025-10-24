English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बाळासाहेब ठाकरेंच्या शेजारीच बसून व्यंगचित्र काढणारा एक 'कॉमन मॅन'; खासगी आयुष्यात केला अडचणींचा सामना...

Cartoon character: 'द कॉमन मॅन' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण यांना आज (24 ओक्टोबर 2025) रोजी त्यांच्या जयंती निमित्त जगभरातून श्रद्धांजली आर्पण करण्यात येत आहे. त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी त्यांच्या आयुष्यतील  काही 'अनकॉमन' किस्से नक्कीच वाचा.  

Oct 24, 2025, 12:54 PM IST
R. K. Lakshman:  आरे के लक्ष्मण यांचं पुर्ण नाव 'रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर लक्ष्मण'  लक्ष्मण यांची व्यंगचित्रे ही देशाच्या सामान्य माणसाचा आवाज होती लक्ष्मण यांची त्यापेक्षा वेगळी ओळख करून देण्याची गरज नाही.

भारतातलं राजकारण, सामजिक समस्या,  मानवी जीवनातील गंभीर गोष्टी टिपण्याचं काम लक्ष्मण यांनी आयुष्यभर केलं. तात्कालीन प्रधानमंत्री नेहरूपासून इंदिरा गांधींपर्यंत सर्वांनीच लक्ष्मण यांच्या कुंचल्याचे फटकारे अनुभवले आहेत.

बाळासाहेबांचे खास...

आर. के. लक्ष्मण यांनी सुरुवातीला फ्री प्रेस जर्नलमध्ये नोकरी केली. तिथं ते प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बाजूच्या डेस्कवर बसून काम करायचे. पुढे बाळासाहेबांनी राजकारणात प्रवेश केला तर लक्ष्मण यांनी टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये या वृत्तपत्रात व्यंगचित्रकार म्हणून नोकरी केली.

50 वर्षांची साथ

तब्बल 50 वर्षे आर. के. लक्ष्मण यांची व्यंगचित्रे टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर छापून येत राहिली. आर. के. लक्ष्मण यांची ओळख बनलेल्या 'कॉमन मॅन' या व्यंगचित्राची सुरुवात पंडित नेहरु यांच्या काळात झाली आणि तात्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळातपर्यंत हा 'कॉमन मॅन' व्यंगचित्राच्या माध्यमातून देशातील सामान्यांच्या व्यथा अचूक रित्या मांडत राहिला.

ज्या विद्यालयाने प्रवेश नाकारला, तिथेच प्रमुख पाहुणे म्हणून...

लक्ष्मण यांचे शिक्षण कन्नड भाषेतून झाले. त्यांना अभ्यासात फारसा रस नव्हता. त्यामुळं हायस्कूलमध्ये ते नापास झाले होते. जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्सनं एकेकाळी त्यांना प्रवेश नाकारला होता. मात्र, यशस्वी व्यंगचित्रकार म्हणून  नावारुपास आल्यावर याच कॉलेजने त्यांना प्रमुख पाहुणा म्हणून आमंत्रित केले.

मालगुडी डेज साठी रेखाटली चित्रे

लक्ष्मण यांच्या मोठ्या भावाने 'मालगुडी डेज' ही मालिका बनवली हेती. त्यासाठीसुद्धा आर के लक्ष्मण यांनी व्यंगचित्रं रेखाटली होती. ते काम करताना अगदी गंभीर होऊन काम करायचे. त्यांनी अनेक कादंबऱ्या आणि प्रवासलेखने देखील लिहिली आहेत. त्यांच्या कामासाठी त्यांना 'पद्मभूषण' आणि 'पद्मविभूषण' अशा मोठमोठ्या पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलं होतं.  

खऱ्या आयुष्यातील चित्र काही वेगळंच

लक्ष्मण यांनी सर्वात आधी कमला नावाच्या तामीळ अभिनेत्रीशी लग्न केलं होतं. मात्र, लवकरच त्यांच नातं संपुष्टात आलं, त्यानंतर त्यांनी दुसरा विवाह केला. 

लक्ष्मण यांच्याबद्दल असे बोलले जाते की, ते दिवसभरात एकूण 15 वृत्तपत्रे वाचत असत आणि त्यानंतरच व्यंगचित्रे काढत. अशा या माहान चित्रकाराने 26 जानेवारी 2015 ला जगाचा निरोप घेतला. त्यांच निधन वृद्धापकाळानं झालं. (Photo credits- Social Media)

