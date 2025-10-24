बाळासाहेब ठाकरेंच्या शेजारीच बसून व्यंगचित्र काढणारा एक 'कॉमन मॅन'; खासगी आयुष्यात केला अडचणींचा सामना...
Cartoon character: 'द कॉमन मॅन' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण यांना आज (24 ओक्टोबर 2025) रोजी त्यांच्या जयंती निमित्त जगभरातून श्रद्धांजली आर्पण करण्यात येत आहे. त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी त्यांच्या आयुष्यतील काही 'अनकॉमन' किस्से नक्कीच वाचा.
1/8
2/8
3/8
बाळासाहेबांचे खास...
4/8
50 वर्षांची साथ
तब्बल 50 वर्षे आर. के. लक्ष्मण यांची व्यंगचित्रे टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर छापून येत राहिली. आर. के. लक्ष्मण यांची ओळख बनलेल्या 'कॉमन मॅन' या व्यंगचित्राची सुरुवात पंडित नेहरु यांच्या काळात झाली आणि तात्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळातपर्यंत हा 'कॉमन मॅन' व्यंगचित्राच्या माध्यमातून देशातील सामान्यांच्या व्यथा अचूक रित्या मांडत राहिला.
5/8
ज्या विद्यालयाने प्रवेश नाकारला, तिथेच प्रमुख पाहुणे म्हणून...
6/8
मालगुडी डेज साठी रेखाटली चित्रे
लक्ष्मण यांच्या मोठ्या भावाने 'मालगुडी डेज' ही मालिका बनवली हेती. त्यासाठीसुद्धा आर के लक्ष्मण यांनी व्यंगचित्रं रेखाटली होती. ते काम करताना अगदी गंभीर होऊन काम करायचे. त्यांनी अनेक कादंबऱ्या आणि प्रवासलेखने देखील लिहिली आहेत. त्यांच्या कामासाठी त्यांना 'पद्मभूषण' आणि 'पद्मविभूषण' अशा मोठमोठ्या पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलं होतं.
7/8