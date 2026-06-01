/Birthday Special : 3 Iditos च्या सेटवर दारु पिऊन आर माधवनचा गोंधळ; आमिरसह दिग्दर्शकही पाहतच राहिला...

'3 इडियट्स', 'धुरंधर', 'रॉकेट्री: द नम्बी इफेक्ट', 'तनु वेड्स मनु' आणि 'रहा है तेरे दिल में' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये दमदार भूमिका साकारणारा आर. माधवन, बॉलीवूड आणि दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रतिभावान, साधा आणि अष्टपैलू अभिनेत्यांपैकी एक मानला जातो. '3 इडियट्स'मधील आर. माधवनचे फरहान हे पात्र आणि त्याचा 'अब्बा नही मानेंगे' हा संवाद आजही सोशल मीडियावर लोकप्रिय मीम्स आहेत. मात्र, फार कमी लोकांना हे माहीत आहे की फरहानचे हे पात्र माधवनच्या खऱ्या आयुष्याशी जवळून जोडलेले होते.
चित्रपटात जेव्हा फरहान (आर. माधवन), राजू (शर्मन जोशी) आणि रॅंचो (आमिर खान) हे तिघे बोमन इराणी (व्हायरस) यांच्या घरासमोर रात्री दारू पिऊन गोंधळ घालतात, तो सीन आधी नॉर्मल ॲक्टिंग करून शूट केला जाणार होता. पण आमिर खानने असा सल्ला दिला की, जर आपण खरोखरच थोडी दारू पिऊन हा सीन केला तर तो जास्त जिवंत आणि खरा वाटेल. दिग्दर्शक राजकुमार हिराणी यांनीही याला संमती दिली.
माधवनने एका मुलाखतीत सांगितले होते की, तो स्वतः फारशी दारू पीत नाही. त्यामुळे जेव्हा त्यांनी सीनच्या आधी दारू पिण्यास सुरुवात केली, तेव्हा गप्पांच्या ओघात ते गरजेपेक्षा जास्त दारू पिऊन बसले.
सीन शूट होईपर्यंत तिघांनाही बऱ्यापैकी चढली होती. माधवनच्या सांगण्यानुसार, दारूच्या नशेत त्यांचे संवाद (Dialogues) वेळेवर डिलीव्हर करणे कठीण जात होते, ज्यामुळे अनेक रिटेक्स घ्यावे लागले. इतकंच नाही तर नशेत असल्यामुळे आमिर खान आणि शर्मन जोशी यांनी आपले संवाद वेळेत बोलण्यासाठी माधवनला पायाने नॉक (टच) करण्याचे ठरवले होते, जेणेकरून त्याला समजेल की आता त्याची बोलण्याची वेळ आहे.
आर. माधवन यांचा जन्म 1 जून 1970 रोजी, झारखंड (तत्कालीन बिहार) मधील जमशेदपूर येथे एका तमिळ ब्राह्मण कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील टाटा स्टीलमध्ये व्यवस्थापन अधिकारी होते आणि त्यांची आई बँक ऑफ इंडियामध्ये व्यवस्थापक होत्या.
कॉलेजमध्ये असताना, माधवन राष्ट्रीय नागरी सेवेत (NCC) दाखल झाले आणि भारताच्या वतीने अनेक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाले. त्यांनी ब्रिटिश सैन्य, नौदल आणि हवाई दलात प्रशिक्षणही घेतले.
त्यांना भारतीय सैन्यात भरती व्हायचे होते, परंतु प्रशिक्षणातून परत येईपर्यंत, ते शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC) साठीच्या वयोमर्यादेपेक्षा फक्त सहा महिने मोठे झाले होते आणि नियमांमुळे ते सैन्यात भरती होऊ शकले नाहीत.
माधवनला इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाला नाही, तेव्हा त्याचे वडील पूर्णपणे खचून गेले होते. माधवनने त्याच्या वडिलांच्या डोळ्यांतील अश्रू आठवून सांगितले. माधवन म्हणाला, "माझ्या वडिलांनी मला विचारले, 'मी तुझे काय वाईट केले आहे? तुला काय करायचे आहे?'" यावर तो म्हणाला, "त्याला काय करायचे आहे हे माहित नाही, पण त्याला इंजिनिअरिंग करायचे नाही."
आर. माधवन आणि त्यांची पत्नी सरिता बिर्जे यांची प्रेमकथा एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेपेक्षा कमी नाही. विशेष म्हणजे, ज्या मुलीशी त्यांनी नंतर लग्न केले, ती एकेकाळी त्यांची विद्यार्थिनी होती.
माधवन कोल्हापूरमध्ये बी.एस्सी.ची पदवी घेत असताना, त्यांनी सार्वजनिक भाषणाचा (पब्लिक स्पीकिंग) कोर्स सुरू केला. त्यावेळी त्यांचे क्लासेस कोल्हापूरमध्ये खूप लोकप्रिय होते. माधवन आणि सरिता यांची पहिली भेट अशाच एका क्लासमध्ये झाली.
'द बॉम्बे जर्नी' या चित्रपटात माधवन म्हणाले, "ती (सरिता) तिच्या चुलत बहिणीला भेटायला कोल्हापूरला आली होती. तिची चुलत बहीण माझ्या क्लासला येत असे." त्यानंतर सरिता आर. माधवन यांची विद्यार्थिनी झाली आणि त्यांच्याकडून सार्वजनिक भाषणाचे (पब्लिक स्पीकिंग) वर्ग घेऊ लागली.
कोर्स पूर्ण झाल्यावर सरिता एअर होस्टेस झाली. यामागे माधवन यांच्या क्लासचे श्रेय तिने दिले. त्यानंतर तिने माधवन यांना जेवणासाठी आमंत्रित केले. येथूनच त्यांच्या प्रेमकथेला सुरुवात झाली आणि नंतर त्यांनी लग्न केले.
आर माधवन हा सर्वोत्तम बाप म्हणून लोकप्रिय आहे. त्याने मुलाला दिलेले संस्कार अतिशय महत्त्वाचे आणि चर्चेत आहेत. मुलाला दिलेले संस्कार पॅरेटिंग टिप्स म्हणून चर्चेत आहेत.