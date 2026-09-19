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'तू फक्त ब्रा आणि अंडरवेअर घालून...', अभिनेत्रीनं सांगितला सेटवरील विचित्र मागणीचा धक्कादायक अनुभव; 'तुम्हाला हे का हवंय? तुम्हाला मी आत्ताच...'

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 19, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:04 AM IST

इंडस्ट्रीमध्ये काम करताना आलेल्या अनुभवांबद्दलही तिने या मुलाखतीमध्ये अगदी मनमोकळेपणे सांगितलं. तिने असे दोन किस्से सांगितले तेव्हा तिच्याकडे विचित्र मागण्यात करण्यात आलेल्या. ती नक्की काय म्हणाली यासंदर्भात पाहूयात...

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अभिनेत्रीकडे विचित्र मागण्या

अभिनेत्री म्हणून कशाप्रकारच्या मागण्यांना मनोरंजनसृष्टीमध्ये तोंड द्यावं लागतं याबद्दल एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीने नुकतेच मुलाखतीमध्ये सविस्तरपणे भाष्य केलं. त्यातही करिअरच्या सुरुवातीला काही बोल्ड सीन्स दिल्याने कशाप्रकारे लोक अगदी सहजपणे काहीतरी विचित्र मागणी करतात यासंदर्भातील दोन अनुभव तिने सांगितले. ती नेमकं काय म्हणाली जाणून घ्या...

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स्त्रिया एकमेकींकडे ज्या...

मनोरंजन सृष्टीमध्ये आणि खास करुन चित्रपटांमध्ये स्त्रियांकडे केवळ 'उपभोगाच्या वस्तू' म्हणून पाहण्याच्या प्रवृत्तीवर अभिनेत्री राधिका आपटेने कठोर शब्दांमध्ये भाष्य केले आहे. राधिकाच्या मते, समाज दीर्घकाळापासून पुरुषप्रधान व्यवस्थेत जगत आला आहे आणि स्त्रिया एकमेकींकडे ज्या दृष्टीकोनातून पाहतात, त्यावरही पुरुषांच्या दृष्टीकोनाचा प्रभाव पडलेला दिसतो. स्त्रियांना स्वतःचा असा स्वतंत्र दृष्टीकोन विकसित करण्यासाठी वेळ लागेल, असेही तिने आवर्जून नमूद केले.

 

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महिलांना उपभोगाच्या वस्तू म्हणून...

महिलांना कशाप्रकारे उपभोगाच्या वस्तू म्हणून दाखवलं जातं याबद्दल बोलताना राधिकाने चित्रपटांमधील अनावश्यक नग्नतेबद्दलही चर्चा केली. बऱ्याचदा अशापद्धतीने दाखवण्यात आलेली नग्नता ही शोषणात्मक ठरते, असं तिचं मत आहे. आपल्या कारकिर्दीतील एका अशाच विचित्र अनुभवाबद्दलही तिने सांगितलं. एकदा राधिकाला केवळ अंतर्वस्त्रांवर (इनरवेअर्सवर) एक ॲक्शन दृश्य चित्रित करण्यास सांगण्यात आले होते. तसेच, तिला तिच्या शर्टची बटणे उघडी ठेवण्याचा विचार करण्यासही सांगण्यात आले होते, असे तिने अनावश्यक नग्नता कशी दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो याबद्दल भाष्य करताना सांगितले.

 

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पुरुषांइतकाच स्त्रियांकडूनही...

'झूम'ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत राधिकाने, "एक महिला म्हणून मला कधीकधी पुरुषांइतकाच स्त्रियांकडूनही दबावाचा सामना करावा लागला आहे. स्त्रियांसोबत काम केल्याने गोष्टी आपोआप सोप्या किंवा अधिक सुखद होतातच असे नाही," असं स्पष्ट मत व्यक्त केलं. 

 

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हा मुद्दा केवळ स्री किंवा पुरुष असण्याशी...

राधिका एवढ्यावरच थांबली नाही तर, "काही गोष्टी समजून घेण्याच्या बाबतीत या क्षेत्रातील अनेक पुरुष माझ्याशी अधिक दयाळूपणे आणि सहानुभूतीने वागलेत. हा मुद्दा केवळ स्री किंवा पुरुष असण्याशी संबंधित नाही, तर स्त्रियांनी स्वतःचा दृष्टिकोन शोधणे आणि पुरुषांनी गोष्टींकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलणे याबद्दलचा आहे," असंही म्हटलं.

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गुंतागुंतीचा विषय

स्त्रियांच्या शरीराचे चित्रण आणि इंटीमेट सिन्सबद्दल बोलताना राधिकाने, "खरं तर हा एक गुंतागुंतीचा विषय आहे आणि याबद्दल बोलताना इथं हे विचारणं खूप महत्त्वाचे आहे की: तुम्हाला त्या सीनमधून नक्की काय सांगायचे आहे?" असं म्हटलं. 

 

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तुम्हाला नक्की काय दाखवायचे आहे?

"मी असं म्हणण्याचं कारण म्हणजे कधीकधी मला असे वाटते  की अनेकदा त्या गोष्टी न दाखवताही खूप काही व्यक्त करता येते. पडद्यावर स्त्रियांचे नग्नत्व व इंटीमेट सिन्स दाखवण्याबाबत माझ्या मनात काहीसा संकोचही आहे. त्यामुळे, तुम्हाला नक्की काय दाखवायचे आहे? तुम्ही ते विषयाची खरोखर गरज म्हणून दाखवत आहात, की ते केवळ एक साधन म्हणून त्याचा वापरत आहात? याचा विचार व्हायला हवा," असंही राधिका स्पष्टपणे म्हणाली.

 

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मी पूर्णपणे नग्न सीन दिले

"सुरुवातीच्या काळात मी असे चार-पाच चित्रपट केले होते ज्यात मी पूर्णपणे नग्न सीन दिले होते. त्यामुळे अनेकांना वाटायचं की, 'ही तर हे करेलच ना.' मग मला त्यांना सांगावं लागतं की, 'ऐका, मी खरंच तसं करणार नाहीये.' आता मी तसं काम केलं असल्यामुळे मला त्याबद्दल अधिक समज आहे," असं राधिका अगदी रोखठोकपणे म्हणाली.

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अरे, थोडंसं करून घे ना

नग्न सीन्सची मागणी करणाऱ्यांबद्दल बोलताना, "तसेच मला त्यांना विचारावंसं वाटतं की, 'तुम्हाला हे का हवंय? तुम्हाला मी आत्ताच त्याच्याशी किसिंग सीन करावा असं का वाटतं?' त्यावर ते म्हणतात, 'अरे, थोडंसं करून घे ना.' अनेक लोकांकडून मला हेच उत्तर मिळतं. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, ते म्हणतात, 'फक्त थोडंसं किसिंग, म्हणजे 15 सेकंदांचं इम्प्रोव्हायझेशन (तात्काळ सुचलेल्या अभिनयासारखं) असेल.' त्यावर मी, 'सॉरी, काय बोललात तुम्ही?' इतकच विचारते," असंही राधिकाने आपल्या अनुभवांबद्दल भाष्य करताना नमूद केलं.

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तू शर्टची बटणं लावली नाहीस तर?

आणखी एका सेटवरील धक्कादायक मागणीची आठवण सांगताना राधिकाने, "एका सेटवर त्यांनी मला विचारलं, 'तू हा ॲक्शन सीन करू शकतेस का? आणि जर तू शर्टची बटणं लावली नाहीस तर?' मी म्हणाले, 'हा ॲक्शन सीन आहे. अशा वेळी शर्टची हालचाल होणारच ना? हे तर साधं फिजिक्स आहे.' त्यावर ते म्हणाले, 'तू फक्त ब्रा आणि अंडरवेअर घालून हा सीन केला तर कसं वाटेल?' मी त्यांना विचारलं, 'तुम्ही मला नक्की काय करायला लावताय?'" असा संवाद झाल्याचा अनुभव सांगितला.

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नाव घेतलं नाही

राधिकेने त्या चित्रपटाचे किंवा दिग्दर्शकाचे नाव घेतलं नाही ज्या सेटवर हा सारा प्रकार घडला. "जर मी नाव घेतले, तर ते सर्वांसाठीच धक्कादायक ठरेल; कारण अशा प्रकारच्या निर्मात्याकडून कोणालही अशी अपेक्षा नसते," असं राधिकाने आवर्जून सांगितलं. राधिका आता 'लस्ट स्टोरी थ्री'मध्ये दिसणार आहे. (फोटो सौजन्य: राधिका आपटेच्या इन्स्टाग्रामवरुन साभार)

TAGS:
Radhika Apte
Shoot
Action Scene

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