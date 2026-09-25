चित्रपटाआधीच 'तसला' सीन लीक झाला अन्... अभिनेत्रीनं सांगितला धक्कादायक अनुभव; 'ड्रायव्हर माझ्या...'

आपल्या वेगळ्या भूमिकांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अभिनेत्रीने तिला आलेल्या अनुभवासंदर्भात मोकळेपणे भाष्य केलं आहे. तिने नेमकं काय सांगितलं आहे जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
या अभिनेत्रीने तिचा एक इंटीमेट सीन चित्रपट प्रदर्शनापूर्वीच लीक झाल्यानंतर नेमकं काय घडलं होतं याबद्दल सविस्तरपणे भाष्य केलं आहे. तिने नक्की काय म्हटलंय हा अनुभव सांगताना पाहूयात...
अभिनेत्री राधिका आपटे ही तिच्या वेगळ्या धाटणीच्या तसेच बोल्ड भूमिकांसाठी ओळखली जाते. राधिकाने अनेक हटके कथानक असलेल्या चित्रपटांमध्ये काम केलं असून अनेक चित्रपटांमध्ये बोल्ड सीन्सही दिले आहे.
मात्र असाच एक सीन अचानक लीक झाल्यानंतर चित्रपटाआधीच व्हायरल झाल्याने राधिकाला धक्का बसला होता. तिनेच याबद्दल मोकळेपणे गप्पा मारल्यात. बोल्ड सीन चित्रपट प्रदर्शनाआधीच लिक होऊन व्हायरल झाल्याने राधिका इतकी अस्वस्थ झाली होती की, ती चार दिवस घराबाहेर पडली नाही, हे तिने स्वत: सांगितलं.
चित्रपटाच्या सेटवर घडणारी एखादी गोष्ट किती लवकर कलाकाराच्या वैयक्तिक आयुष्यावर परिणाम करु शकते, याबद्दलही राधिका बोलली. 'इंडिया टुडे'ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये, राधिकाने इंटीमेट सीन्स, सार्वजनिक टीका आणि गोपनीयता यांसारख्या आव्हानांसंदर्भात कलाकार म्हणून आपली रोखठोक मतं मांडली.
राधिकाने स्पष्ट केले की, कलाकार त्यांच्या कामाचा भाग म्हणून इंटीमेट सीन्ससाठी स्वेच्छेने तयार होऊ शकतात, परंतु जेव्हा फुटेज लीक होते, तेव्हा परिस्थिती अस्वस्थ करणारी होऊ शकते. असाच अनुभव आपण घेतल्याचं राधिकाने सांगितलं.
“एकदा मी भूमिका सकारलेला इंटीमेट सीन लीक झाल्यावर, अक्षरशः चार दिवस घराबाहेर पडू शकले नाही. इथं अडचण ही आहे की, अशी प्रकरणं खूप लवकर घरापर्यंत पोहोचतात,” असं राधिका म्हणाली. ऑनलाइन पाहिलेल्या एखाद्या गोष्टीच्या आधारावर अनोळखी लोक कलाकाराच्या घरापर्यंत पोहचू शकतात, असं राधिकाने नमूद केलं.
"मला आठवतंय, माझ्या स्टायलिस्टने मला सांगितले की तिचा ड्रायव्हर माझी ती क्लिप सतत पाहत होता. तो ड्रायव्हर स्टायलिस्टला सारखं विचारत होता, ‘तुम्ही तिच्या घरी जाणार आहात का?’ माझ्या वॉचमननेही तो व्हिडीओ पाहिला होता. अशा गोष्टी घडू लागल्याने त्याचा सामना करणे मला खूप कठीण झाले," असं साधिका म्हणाली.
हा व्हिडीओ लीक झाल्यामुळे राधिका स्वत:च्या वैयक्तिक सुरक्षेबद्दल अधिक जागरूक झाली. त्यावेळी राधिका मुंबईत एकटी राहत होती. त्या दिवसांबद्दल बोलताना, राधिकाने तेव्हा तिच्यासाठी काम करणाऱ्या लोकांशी बोलतानाही अवघडल्यासारखं झाल्याचं सांगितलं. राधिकासाठी दैनंदिन कामं करणाऱ्यांमध्ये तिचा ड्रायव्हर, स्पॉट बॉय आणि वॉचमनचा समावेश होता. या लोकांसोबत आपण त्या लीक सीनबद्दल चर्चा केलेली असंही राधिकाने सांगितलं.
मी त्यांना विचारले की त्यांनी लीक झालेले फुटेज पाहिले आहेत का? असं राधिका म्हणाली. मला माझ्या आजूबाजूला अशा लोकांची गरज होती जे माझ्यासोबत काम करण्यासाठी कम्फर्टेबल होते आणि ते माझ्या सुरक्षेची काळजीही घेऊ शकत होते, असं राधिकाने म्हटलं.
राधिकाच्या म्हणण्यानुसार, त्या दोघांनी तिला पाठिंबा देण्याचे आणि तिचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन दिले. "यामुळे त्यावेळी मला वाटत असलेली भीती काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत झाली," असं राधिकाने मान्य केलं. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक/ राधिका आपटेच्या इन्स्टाग्रामवरुन साभार)