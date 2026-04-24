कोण आहेत सात खासदार... जे AAP सोडून भाजपमध्ये जाणार, राघव चड्ढांनी सांगितली नावं
Raghav Chadha Resign AAP : राघव चड्ढाने पत्रकार परिषद घेऊन आम आदमी पार्टी हा पक्ष आपले आदर्श आणि मूलभूत मूल्य पूर्णपणे विसरुन भटकत चालले आहेत. त्यांनी आपली स्थिती निश्चित करुन सांगितले आहे की, 'मी आम आदमी पार्टी' सोडून जात आहे आणि जनतेच्या दिशेने जात आहे.
Dakshata Thasale | Apr 24, 2026, 04:58 PM IST
राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी आम आदमी पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. शुक्रवारी एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी भाजपमध्ये सामील होण्याची घोषणा करण्यासोबतच ही माहिती दिली. चड्ढा यांनी स्वतःच्या नावासह भाजपमध्ये सामील होणाऱ्या इतर आठ जणांची नावे सांगितली. विशेष म्हणजे, 15 दिवसांपूर्वी चड्ढा यांच्या जागी राज्यसभेचे उपनेते म्हणून नियुक्त झालेले अशोक मित्तल हेदेखील भाजपमध्ये सामील होत आहेत.
मी आपमधून दूर जातोय
दोन तृतीयांश खासदार भाजपमध्ये सहभागी
राघव चड्ढा यांनी भारतीय जनता पक्षात सामील होणाऱ्या आठ खासदारांची नावे सांगितली. राघव चड्ढा यांनी सांगितले की, त्यांनी या विलीनीकरणासाठीची कागदपत्रे, राजीनामे इत्यादी पूर्ण केले आहेत. आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी एक धाडसी दावा केला आहे की, राज्यसभेतील पक्षाच्या दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त खासदारांनी भाजपमध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की, 'आप'चे एकूण 10 राज्यसभा खासदार असून, त्यापैकी दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त खासदार या निर्णयाला पाठिंबा देत आहेत.
स्वाती मालीवाल
स्वाती मालीवाल या एक सामाजिक कार्यकर्त्या असून सध्या आम आदमी पार्टीच्या (आप) राज्यसभा खासदार आहेत. राजकारणात येण्यापूर्वी, त्यांनी जुलै 2015 ते जानेवारी 2024 या काळात दिल्ली महिला आयोगाच्या (DCW) अध्यक्षा म्हणून काम केले, जिथे त्यांनी महिलांचे हक्क आणि सुरक्षेसाठी अनेक महत्त्वाच्या मोहिमांचे नेतृत्व केले. जानेवारी 2024 मध्ये त्या राज्यसभेवर बिनविरोध निवडून आल्या. आता त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.
अशोक कुमार मित्तल
डॉ. अशोक कुमार मित्तल हे एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योजक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि राज्यसभेचे खासदार आहेत. ते प्रामुख्याने पंजाबमधील जालंधर येथील लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी (LPU) चे संस्थापक कुलपती म्हणून ओळखले जातात. अशोक मित्तल हे आम आदमी पार्टी (AAP) कडून पंजाबचे प्रतिनिधित्व करणारे राज्यसभा खासदार आहेत. एप्रिल 2022 मध्ये त्यांची बिनविरोध निवड झाली होती. अलीकडेच, एप्रिल 2026 मध्ये त्यांची राज्यसभेत पक्षाचे उप नेते (Deputy Leader) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
संदीप पाठक
हरभजन सिंह
राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी एका पत्रकार परिषदेत जाहीर केले की, त्यांनी हरभजन सिंग आणि इतर अनेक खासदारांसह आम आदमी पार्टी सोडली आहे. हरभजन सिंग एप्रिल 2022 मध्ये आम आदमी पार्टीच्या वतीने पंजाबमधून राज्यसभेवर निवडून आले होते. खासदार म्हणून त्यांनी राज्यसभेत महिला सुरक्षा, पॉर्नोग्राफीवरील बंदी आणि आरोग्यसेवा यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आवाज उठवला आहे.
बरबील सिंह सीचेवाल
बलबीर सिंह सीचेवालहे एक सुप्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणवादी, समाजसुधारक आणि आम आदमी पार्टी (AAP) कडून पंजाबचे प्रतिनिधित्व करणारे राज्यसभा खासदार आहेत. त्यांना जगभरात 'इको बाबा' (Eco Baba) या नावाने ओळखले जाते. ते मे २०२२ मध्ये आम आदमी पार्टीकडून पंजाबमधून राज्यसभा खासदार म्हणून निवडून आले. त्यांनी 2026 हे वर्ष 'नदी संवर्धन वर्ष' म्हणून साजरे करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी राघव चड्ढासोबत भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.
