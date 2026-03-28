  • Success Story: 25 हजार कर्ज घेऊन सुरु केला व्यवसाय, उभी केली ₹3000000000 ची कंपनी; कसं झालं शक्य?

Rags to Rich: उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर जिल्ह्यातील गुलावठी गावात संजीव आणि राजीव गुप्ता या दोन भावांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील एक छोटी किराणा दुकान चालवत होते. पण दोघा भावांना लहानपणापासूनच मोठे काही करायचे होते. 

Pravin Dabholkar | Mar 28, 2026, 01:32 PM IST
Success Story: 25 हजार कर्ज घेऊन सुरु केला व्यवसाय, उभी केली ₹3000000000 ची कंपनी; कसं झालं शक्य

मोठ्या संधीसाठी बाहेर पडले

गावातील छोट्या जीवनात बसून राहायचे नव्हते. म्हणून त्यांनी गाजियाबादला जाण्याचा निर्णय घेतला. मोठ्या संधी शोधण्यासाठी ते तिथे गेले. त्यांचा हा निर्णयच त्यांच्या यशाची पहिली पायरी ठरला. 

मित्रांकडून 25 हजार रुपये कर्ज

व्यवसायासाठी पैसा नव्हता. घरचे पैसे गुंतवायला भीती वाटत होती. म्हणून दोन्ही भावांनी मित्रांकडून 25 हजार रुपये उधार घेतले. अनेक लोक घरचे पैसे व्यवसायात गुंतवायला घाबरतात, पण संजीव आणि राजीव यांनी कर्ज घेऊन धाडस दाखवले. हा छोटासा कर्ज त्यांच्या आयुष्यातील टर्निंग पॉइंट ठरला. या पैशाने त्यांनी पहिले पाऊल उचलले.

एअर कूलर विकून व्यवसायाची सुरुवात

गाजियाबादला आल्यावर भावांनी थोक विक्रेत्यांकडून उधार एअर कूलर घेतले आणि नफ्यात विकायला सुरुवात केली. ते स्कूटरवरून फरीदाबादमध्ये डीलरांकडे जात आणि घर-घर भटकून विक्री करत. दोघेही स्वतः उत्पादने पोहोचवत, मेहनत करत. या काळात त्यांनी बाजार समजून घेतला आणि ग्राहकांशी संबंध बांधले. हळूहळू त्यांचा विश्वास वाढला.

स्वतःची ‘समरकूल’ कंपनी सुरू केली

अनुभव मिळाल्यावर भावांनी स्वतःची ब्रँड सुरू केली – समरकूल. पहिला कूलर त्यांनी फक्त 1600 रुपयात बाजारात आणला. त्यासाठी त्यांनी खूप मेहनत घेतली. बाजारातील स्पर्धा, किंमत आणि गुणवत्ता याबद्दल सगळे शिकल्यानंतरच ते पुढे गेले. हा ब्रँड आज हजारो लोकांच्या घरात थंडी आणतो आहे. 

अग्नितांडवात मोठे नुकसान, पण हार नाही मानली

सुरुवातीच्या काळात एका युनिटमध्ये आग लागली. त्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. पैसे गेले, काम थांबले. पण डीलर मित्रांनी मदत केली. त्यांनी कच्चा माल उधार दिला. संजीव आणि राजीव यांनी हार मानली नाही. त्यांनी पुन्हा मेहनत सुरू केली आणि नुकसान भरून काढले. या प्रसंगाने त्यांना अधिक मजबूत बनवले.

मेहनतीने कंपनी वाढवली

नुकसानानंतरही दोघा भावांनी सतत काम केले. कंपनीला नवीन दिशा दिली. आता समरकूल केवळ कूलरच नाही तर सीलिंग फॅन, एग्झॉस्ट फॅन, रूम हीटर, एलईडी टीव्ही आणि स्वयंपाकघरातील उपकरणेही बनवते. दर महिन्याला 1 लाख उत्पादने तयार होतात. यासाठी कंपनीत 200 हून अधिक लोक काम करतात. 

आज 300 कोटींचा टर्नओव्हर, प्रेरणादायी यशोगाथा

आज समरकूल कंपनीची वार्षिक उलाढाल 300 कोटी रुपये झाली आहे. छोट्या कर्जापासून सुरू झालेला हा व्यवसाय आता कोट्यवधींचा साम्राज्य बनला आहे. संजीव आणि राजीव यांची ही कहाणी सांगते की, स्वप्न पाहणे, मेहनत करणे आणि अडचणींना सामोरे जाणे यातून मोठे यश मिळते. कर्ज घ्यायला घाबरू नका, मेहनत केली तर यश नक्की मिळते, असा बोध या कहाणीतून मिळतो.

