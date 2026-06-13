/वादळासारखी फलंदाजी! गुरबाजने मोडला 16 वर्षांचा विक्रम, ठोकले सर्वात जलद शतक

IND vs AFG, Rahmanullah Gurbaz : अफगाणिस्तान विरुद्ध भारत यांच्यामध्ये सामना सुरु आहे, या सामन्यात सुरुवातीला पावसामुळे सामना उशीरा सुरु झाला. या सामन्यात अफगाणिस्तानचा संघ पहिल्या डावामध्ये पहिले फलंदाजी करत आहे.
धर्मशाला येथील सुंदर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियममध्ये सुरु असलेल्या सामन्यात अफगाणिस्तानचा विकेटकिपर आणि फलंदाज रहमानुल्ला गुरबाजने विक्रमी कामगिरी केली आहे, त्याने या सामन्यात शतक ठोकले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
भारताविरुद्ध सामन्यात रहमानुल्ला गुरबाजने भारतीय गोलंदाजांना पूर्णपणे हतबल केले. गुरबाजने वर्षानुवर्षे स्मरणात राहील असा इतिहास रचला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
गुरबाज सामन्यात 48 चेंडूमध्ये शतक पूर्ण केले, हे त्याच्या करिअरचे नववे शतक आहे. सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच गुरबाज वेगळ्याच मूडमध्ये दिसत होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
केवळ अफगाणिस्तान क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात जलद एकदिवसीय शतक नाही, तर भारताविरुद्धच्या एकदिवसीय इतिहासातील सर्वात जलद शतकांपैकी एक आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मैदानाचा असा एकही कोपरा नव्हता जिथे त्याचे फटके पोहोचले नाहीत. या स्फोटक खेळीदरम्यान त्याने मैदानावर चौकार आणि षटकारांचा वर्षाव केला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
या खेळीत गुरबाजने एकूण 51 चेंडूंचा सामना करत 200.00 च्या अविश्वसनीय स्ट्राईक रेटने 102 धावा केल्या. त्याच्या खेळीतील सर्वात उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे त्याने चौकार मारून भारतीय संघाला बॅकफूटवर ढकलले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आपल्या खेळीत आठ शानदार चौकार आणि आठ उत्तुंग षटकार मारले. याचा अर्थ, त्याच्या 102 धावांपैकी 64 धावा त्याने केवळ 16 चेंडूंमध्ये चौकार आणि षटकारांनी केल्या. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया