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वादळासारखी फलंदाजी! गुरबाजने मोडला 16 वर्षांचा विक्रम, ठोकले सर्वात जलद शतक

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 13, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:36 PM IST

IND vs AFG, Rahmanullah Gurbaz : अफगाणिस्तान विरुद्ध भारत यांच्यामध्ये सामना सुरु आहे, या सामन्यात सुरुवातीला पावसामुळे सामना उशीरा सुरु झाला. या सामन्यात अफगाणिस्तानचा संघ पहिल्या डावामध्ये पहिले फलंदाजी करत आहे. 

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धर्मशाला येथील सुंदर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियममध्ये सुरु असलेल्या सामन्यात अफगाणिस्तानचा विकेटकिपर आणि फलंदाज रहमानुल्ला गुरबाजने विक्रमी कामगिरी केली आहे, त्याने या सामन्यात शतक ठोकले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

 

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भारताविरुद्ध सामन्यात रहमानुल्ला गुरबाजने भारतीय गोलंदाजांना पूर्णपणे हतबल केले. गुरबाजने वर्षानुवर्षे स्मरणात राहील असा इतिहास रचला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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गुरबाज सामन्यात 48 चेंडूमध्ये शतक पूर्ण केले, हे त्याच्या करिअरचे नववे शतक आहे. सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच गुरबाज वेगळ्याच मूडमध्ये दिसत होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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केवळ अफगाणिस्तान क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात जलद एकदिवसीय शतक नाही, तर भारताविरुद्धच्या एकदिवसीय इतिहासातील सर्वात जलद शतकांपैकी एक आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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मैदानाचा असा एकही कोपरा नव्हता जिथे त्याचे फटके पोहोचले नाहीत. या स्फोटक खेळीदरम्यान त्याने मैदानावर चौकार आणि षटकारांचा वर्षाव केला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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या खेळीत गुरबाजने एकूण 51 चेंडूंचा सामना करत 200.00 च्या अविश्वसनीय स्ट्राईक रेटने 102 धावा केल्या. त्याच्या खेळीतील सर्वात उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे त्याने चौकार मारून भारतीय संघाला बॅकफूटवर ढकलले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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आपल्या खेळीत आठ शानदार चौकार आणि आठ उत्तुंग षटकार मारले. याचा अर्थ, त्याच्या 102 धावांपैकी 64 धावा त्याने केवळ 16 चेंडूंमध्ये चौकार आणि षटकारांनी केल्या. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
Rahmanullah Gurbaz
India vs Afghanistan
team india

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