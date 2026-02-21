English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Rahul Chahar Ishani Johar Love Story: लहानपणीचे प्रेम ते कमी वयात लग्न! जेव्हा राहुल ईशानीच्या प्रेमात झाला होता क्लीन बोल्ड! अशी होती प्रेमकहाणी

Rahul Chahar Ishani Johar Love Story: लहानपणीचे प्रेम ते कमी वयात लग्न! जेव्हा राहुल ईशानीच्या प्रेमात झाला होता 'क्लीन बोल्ड'! 'अशी' होती प्रेमकहाणी

Rahul Chahar Ishani Johar Love Story: भारतीय लेग-स्पिन गोलंदाज राहुल चहरने त्याची पत्नी इशानी जोहरपासून वेगळे होण्याची घोषणा केली आहे. क्रिकेटपटूने सोशल मीडियावर अपडेट शेअर केले. या जोडप्याची लव्ह स्टोरी नक्की कशी होती याबद्दल जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Feb 21, 2026, 07:47 AM IST
भारतीय लेग-स्पिनर राहुल चहर (Rahul Chahar) ने  पत्नी ईशानी जोहर (Ishani Johar) पासून विभक्त होण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्याने सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर करत आपल्या आयुष्यातील हा अध्याय अधिकृतरीत्या संपल्याचे सांगितले.

राहुल आणि ईशानी यांची ओळख किशोरवयात कॉमन मित्रांमुळे झाली. सुरुवातीला साधी मैत्री असलेले हे नाते हळूहळू अधिक घट्ट होत गेले. अनेक वर्षे रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर राहुल याने ईशानीला खास पद्धतीने प्रपोज केले. त्या वेळी त्याच्या कुटुंबीयांनीही हा आनंदाचा क्षण साजरा केला होता.

डिसेंबर 2019 मध्ये दोघांनी साखरपुडा केला आणि 9 मार्च 2022 रोजी गोव्यात सुंदर डेस्टिनेशन वेडिंगमध्ये विवाहबद्ध झाले. या सोहळ्याला क्रिकेटविश्वातील अनेक मान्यवर आणि जवळचे नातेवाईक उपस्थित होते. राहुल हा भारतीय वेगवान गोलंदाज दीपक चहर (Deepak Chahar) चे चुलत भाऊ आहे, त्यामुळे क्रिकेटविश्वात ही जोडी विशेष चर्चेत होती.

इंस्टाग्रामवरील दीर्घ पोस्टमध्ये राहुल याने कबूल केले की आयुष्य आणि स्वतःबद्दल पुरेशी स्पष्टता येण्यापूर्वीच त्याने कमी वयात लग्नाचा निर्णय घेतला. 

गेल्या १५ महिन्यांपासून न्यायालयीन प्रक्रियेतून जाताना त्याला संयम, धैर्य आणि आत्मचिंतनाचे महत्त्व उमगल्याचे त्याने नमूद केले. या नात्याचा शेवट झाला असला तरी कोणतीही खंत नसल्याचेही त्याने स्पष्ट केले.  

राहुल चाहर याने विशेषतः टी-२० स्वरूपात आणि आयपीएलमध्ये प्रभावी कामगिरी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मात्र त्याला मर्यादित संधी मिळाल्या. एकदिवसीय आणि टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने मिळून काहीच सामने त्याने खेळले आहेत. 

नुकत्याच झालेल्या आयपीएल 2026 मिनी-लिलावात चेन्नई सुपर किंग्ज (Chennai Super Kings) संघाने त्याला 5.2 कोटी रुपयांत आपल्या ताफ्यात सामील केले.  

एकेकाळी “क्लीन बोल्ड” झालेल्या प्रेमकहाणीचा आता शेवट झाला असला, तरी राहुल आपल्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यात नव्या अध्यायाची सुरुवात करत आहेत.  

