Rahul Chahar Ishani Johar Love Story: लहानपणीचे प्रेम ते कमी वयात लग्न! जेव्हा राहुल ईशानीच्या प्रेमात झाला होता 'क्लीन बोल्ड'! 'अशी' होती प्रेमकहाणी
Rahul Chahar Ishani Johar Love Story: भारतीय लेग-स्पिन गोलंदाज राहुल चहरने त्याची पत्नी इशानी जोहरपासून वेगळे होण्याची घोषणा केली आहे. क्रिकेटपटूने सोशल मीडियावर अपडेट शेअर केले. या जोडप्याची लव्ह स्टोरी नक्की कशी होती याबद्दल जाणून घेऊयात...
Tejashree Gaikwad | Feb 21, 2026, 07:47 AM IST
Rahul Chahar Ishani Johar Love Story
मैत्री, प्रेम आणि लग्नाचा प्रवास
डिसेंबर 2019 मध्ये दोघांनी साखरपुडा केला आणि 9 मार्च 2022 रोजी गोव्यात सुंदर डेस्टिनेशन वेडिंगमध्ये विवाहबद्ध झाले. या सोहळ्याला क्रिकेटविश्वातील अनेक मान्यवर आणि जवळचे नातेवाईक उपस्थित होते. राहुल हा भारतीय वेगवान गोलंदाज दीपक चहर (Deepak Chahar) चे चुलत भाऊ आहे, त्यामुळे क्रिकेटविश्वात ही जोडी विशेष चर्चेत होती.
विभक्त होण्यामागची कारणे
क्रिकेट कारकिर्दीबाबत
