पाहा दिल्लीतील बहुचर्चित डिनर पार्टीतील INSIDE PHOTOS; कोणी म्हणे 'ही' भाजपचं टेंशन वाढवणारी भेट
Rahul Gandhi dinner Meet india alliance INSIDE PHOTOS : संसदेमध्ये विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये कैक मुद्यांवरून खडाजंगी सुरू असतानाच या राजकीय वर्तुळातून आणि प्रामुख्यानं थेट दिल्लीहून काही असे फोटो समोर आले, ज्यांनी सर्वांचच लक्ष वेधलं.
Sayali Patil | Aug 08, 2025, 03:43 PM IST
भेटीगाठी
Rahul Gandhi dinner Meet india alliance INSIDE PHOTOS : असं म्हणतात की काही भेटी या अतिशय खास असतात. दिल्ली दरबारी अशाच एका खास कार्यक्रमाचं आयोजन राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी करण्यात आलं होतं. जिथं इंडिया आघाडीतील जवळपास 25 पक्षांच्या नेत्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनीसुद्धा हजेरी लावली. निमित्त होतं ते म्हणजे राहुल गांधी यांच्या निवास्थानी आयोजित करण्यात आलेली डिनर पार्टी.
सोनिया गांधी
सुप्रिया सुळे
लिडींग लेडीज
मल्लिकार्जुन खरगे
