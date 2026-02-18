Shiv Jayanti 2026: रायगड नाही तर पुण्यातील 'हा' किल्ला होता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची पहिली राजधानी; विश्वास बसणार नाही पण, हेच सत्य
रायगड नाही तर कोणता किल्हा होता छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वराज्याची पहिली राजधानी जाणून घेऊया.
Pune Rajgad Fort, Shiv Jayanti 2026 : ‘रायगड’ हा फक्त किल्ला नाही तर लाखो शिवप्रेमींचे प्रेरणास्थान आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जावळीच्या चंद्रराव मोरेचा बिमोड करून हा किल्ला ताब्यात घेतला. डोंगररांगांपासून अलिप्त ,एकाच खडकावर सरळसोट उभा राहिलेला अभेद्य किल्ला प्रथमदर्शनी पाहून अंगावर रोमांच उभा राहतो. किल्ले रायगड म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वराज्याची पहिली राजधानी. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्याची राजधानी कोणती असा प्रश्न कोणालाही विचारला तर किल्ले रायगड हेच उत्तर मिळेल. मात्र, रायगड नव्हेस तर पुण्याजवळ असलेला एक किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वचराज्यालची पहिली राजधानी होता. जाणून घेऊया हा किल्ला कोणता.