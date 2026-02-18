English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Shiv Jayanti 2026: रायगड नाही तर पुण्यातील हा किल्ला होता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची पहिली राजधानी; विश्वास बसणार नाही पण, हेच सत्य

Shiv Jayanti 2026: रायगड नाही तर पुण्यातील 'हा' किल्ला होता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची पहिली राजधानी; विश्वास बसणार नाही पण, हेच सत्य

रायगड नाही तर कोणता किल्हा होता छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वराज्याची पहिली राजधानी जाणून घेऊया.

Vanita Kamble | Feb 18, 2026, 06:48 PM IST
Pune Rajgad Fort, Shiv Jayanti 2026 :  ‘रायगड’ हा फक्त किल्ला नाही तर लाखो शिवप्रेमींचे प्रेरणास्थान आहे.  छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जावळीच्या चंद्रराव मोरेचा बिमोड करून हा किल्ला ताब्यात घेतला. डोंगररांगांपासून अलिप्त ,एकाच खडकावर सरळसोट उभा राहिलेला अभेद्य किल्ला प्रथमदर्शनी पाहून अंगावर रोमांच उभा राहतो. किल्ले रायगड म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वराज्याची पहिली राजधानी. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्याची राजधानी कोणती असा प्रश्न कोणालाही विचारला तर किल्ले रायगड हेच उत्तर मिळेल. मात्र, रायगड नव्हेस तर पुण्याजवळ असलेला एक किल्ला  छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वचराज्यालची पहिली राजधानी होता. जाणून घेऊया हा किल्ला कोणता. 

किल्ले रायगड म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचा पराक्रमाचा महत्वाचा साक्षीदार आणि  स्वराज्याची राजधानी. दरवर्षी 6 जूनला रायगडावर राज्याभिषेक दिन साजरा केला जातो. पण, रायगड  किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वराज्याची पहिली राजधानी नाही असं सांगितले तर कुणालाच विश्वास बसणार नाही. पण, हे खरं आहे. रायगड नाही तर पुण्याजवळचा एक किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वराज्याची पहिली राजधानी होता.

 पुण्याजवळ राजगड नावाचा प्राचीन किल्ला आहे. रायगड स्वराज्याची राजधानी होण्याआधी तब्बवल 26 वर्षे राजगड या किल्ल्याने स्वराज्याच्या राजधानीचा मान मिरवला. तब्बल 125 वर्षे हा किल्ला अजिंक्य राहिला.

 सह्याद्रीच्या विशाल पर्वतरांगांमध्ये उंचीवर उभा असलेला राजगड किल्ला मराठ्यांच्या अभिमान, शौर्य आणि अद्वितीय स्थापत्यकौशल्याचे प्रतीक आहे.  सुवेळा माची, पद्मावती तलाव, राजवाडा, गुंजवणे दरवाजा, पद्मावती मंदिर, संजीवनी माची, काळेश्र्वरी बुरूज आणि परिसर आणि बालेकिल्ला ही राजगडावरील पाहण्यासारखी ठिकाणे आहेत.   

पुणे - राजगड अशी एसटी पकडून या किल्लयावर सहज जाता येते.  वाजेघर गावात उतरुन राजगड किल्ल्याकडे जाणारा रस्ता आहे. बाबुदा झापापासून एक तासाच्या अंतरावर रेलिंग आहेत. यांच्या साह्याने अत्यंत कमी वेळात राजगडावर जाता येते. यावाटेने गडावर जाण्यास तीन तास लागतात.

 पूर्वी मुरुंबदेव या नावाने ओळखला जाणारा हा किल्ला १६४७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकला. तब्बल 26 वर्षे हा किल्ला मराठा साम्राज्याची राजधानी होता. नंतरच्या काळात राज्यकारभारासाठी गडावरची जागा अपुरी पडू लागल्याने राजांनी राजधानी त्यामानाने ऐसपैस आणि दुर्गम अशा रायगडावर नेली.  सन 1671 - 1672 मध्ये शिवाजी महाराजांनी रायगड हे स्थान राजधानीसाठी निश्चित केले आणि राजधानी राजगडावरून रायगडाकडे हलविली.  

1645  मध्ये शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला ताब्यात घेऊन त्यावर बांधकाम केले व त्याचे नाव राजगड ठेवले. जवळपास 25 वर्षे हा किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वराज्याची राजधानी होता.   

मावळ परिसरात राज्यविस्तार साध्य करण्यासाठी राजगड आणि तोरणा हे दोन्ही किल्ले मोक्याच्या ठिकाणी होते. तोरणा किल्ल्याचा बालेकिल्ला आकाराने लहान असल्यामुळे राजकीय केंद्र म्हणून हा किल्ला सोयीचा नव्हता. त्यामानाने राजगड दुर्गम असून त्याचा बालेकिल्ला बराच मोठा आहे. शिवाय राजगडाकडे कोणत्याही बाजूने येताना एखादी टेकडी किंवा नदी ओलांडावीच लागते. एवढी सुरक्षितता होती,म्हणून आपले राजकीय केंद्र म्हणून शिवाजी महाराजांनी राजगडाची निवड केली.

  हा किल्ला पुणे शहरापासून 48 कि. मी. अंतरावर आहे. पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्यात आणि भोर गावाच्या वायव्येला 24 कि.मी. अंतरावर नीरा-वेळवंडी-कानंदी आणि गुंजवणी या नद्यांच्या खोऱ्यांच्या बेचक्यात मुरुंबदेवाचा डोंगर उभा आहे. या डोंगराजवळच हा किल्ला आहे. त्याची समुद्रसपाटीपासूनची उंची 1394 मीटर आहे.

शिवाजी महाराजांचे सुपुत्र राजाराम यांचा जन्म झाला. त्यांची पत्नी सईबाई यांचे  दुःखद निधन याच ठिकाणी झाले.  1664 मध्ये सूरत लुटल्यानंतर मिळालेल्या संपत्तीचे संरक्षण याच गडावर करण्यात आले. शिवाजी महाराजांनी अनेक महत्त्वाच्या लढायांची रणनीती राजगडावर बसून आखली. भक्कम तटबंदी, मजबूत बुरुज आणि चतुराईने बांधलेल्या रचना यामुळे हा किल्ला अभेद्य बनला. मुघल आणि आदिलशाही सैन्याने कित्येक वेळा किल्ला जिंकण्याचा प्रयत्न केला, पण ते  अपयशी ठरले.

