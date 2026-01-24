English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रेल्वे मार्ग नाही, हा तर स्वर्ग! ट्रेनच्या खिडकीतून दिसतो 12 महिने कोसळणारा भारतातील सर्वात मोठा धबधबा, गोव्याजवळचा जगप्रसिद्ध स्पॉट

गोव्याजवळचा जगप्रसिद्ध टूरीस्ट स्पॉट आहे. येथे चार मजली इमारती इतका उंच धबधबा 12 महिने वाहतो. 

Vanita Kamble | Jan 24, 2026, 11:46 PM IST
Dudhsagar Waterfall :  रेल्वे प्रवासादरम्यान खिडकीबाहेर दिसमारा नयनरम्य नजारा प्रवास अधिक आनंदी सुखद करतो.  पण तुम्ही कधी कल्पना केली आहे का की ट्रेन अचानक मंदावते आणि समोर दिसतो तो हिरव्यागार डोंगराकून कोसळणारा भव्य, दुधाळ पांढरा धबधबा.  गोवा आणि कर्नाटकच्या सीमेवर असा एक स्पॉट आहे जिथे प्रवाशांना अविस्मरणीय अनुभव मिळतो.  या अनोख्या रेल्वे विभागाबद्दल जाणून घेऊया, जिथे प्रवाशांना सोडण्यासाठी नाही तर निसर्गाच्या या अद्भुततेची झलक दाखवण्यासाठी ट्रेनचा वेग कमी होतो.

भारतात एक असा रेल्वे मार्ग आहे जिथे प्रवास करताना प्रवाशांना 4 मजली इमरती इतका उंच धबधबा दिसतो. इथं स्टेशन नसले तरी प्रवाशांना निसर्ग सौंदर्य अनुभवता यावे यासाठी ट्रेनचा स्पीड कमी केला जातो. जाणून घेऊया भारतातील हे सर्वात सुंदर ठिकाण नेमके आहे तरी कुठे?  

गोवा आणि कर्नाटकच्या सीमेवर असलेले दूधसागर स्टेशन हे भारतातील सर्वात अनोखा रेल्वे थांबा आहे. येथे कोणतेही प्लॅटफॉर्म नाही. देशातील सर्वात भव्य चार इमारती इतका उंच मजली धबधबा रेल्वे रुळांच्या अगदी शेजारी वाहतो.   

दूधसागर धबधब्यापर्यंत पोहोचण्याचा सर्वात लोकप्रिय आणि सुरक्षित मार्ग गोव्यातील कुलेम रेल्वे स्टेशनपासून सुरू होतो . उत्तर किंवा दक्षिण गोव्याहून प्रवासी ट्रेनने तुम्ही कुलेमला सहज पोहोचू शकता.  

 कुलेम स्टेशनवरून, सर्वात विश्वासार्ह पर्याय म्हणजे वन विभागाद्वारे चालवली जाणारी जीप सफारी. ही सफारी घनदाट जंगलातून आणि कच्च्या रस्त्यांमधून प्रवास करते, ज्यामुळे 45 मिनिटांचा रोमांचक प्रवास होतो. शिवाय, जीप तुम्हाला धबधब्याच्या अगदी पायथ्याशी सोडत नाही, तर जवळच्या नियुक्त ठिकाणी सोडते, जिथून तुम्ही 10-15 मिनिटे चालत धबधब्यापर्यंत पोहोचू शकता.

दूधसागर धबधब्याच्या आजूबाजूचा परिसर वन्यजीव अभयारण्यात येतो, त्यामुळे रेल्वे रुळांवरून चालण्यास सक्त मनाई आहे.   

कुलेम ते धबधब्यापर्यंतचा अंदाजे ११ किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग अरुंद बोगदे आणि घनदाट जंगलांमधून जातो, जिथे चालणे जीवघेणे ठरू शकते. जेव्हा एखादी ट्रेन येते तेव्हा रुळांच्या बाजूला सुरक्षितपणे उभे राहण्यासाठी खूप कमी जागा असते.

येथे पर्यटकांना मर्यादित काळासाठी थांबण्याची परवानगी आहे. यामुळे सहलीचे नियोजन करताना हवामान आणि प्रशासकीय नियमांचा विचार करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.  

घनदाट जंगलांमध्ये वसलेले, दूधसागर रेल्वे स्टेशन इतर कोणत्याही स्थानकापेक्षा वेगळे आहे. येथे ना प्लॅटफॉर्मची गर्दी आहे ना दुकानांच्या रांगा. येथे ट्रेन धीम्या गतीने धावते. पावसाळ्यात जेव्हा धबधबा पूर्ण क्षमतेने प्रावहित होते तेव्हा पडणाऱ्या पाण्याचा प्रतिध्वनी आणि ट्रेनचा गडगडाट एकत्रितपणे एक पहाणे म्हणजे अवर्णनीय क्षण.   

