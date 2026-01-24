रेल्वे मार्ग नाही, हा तर स्वर्ग! ट्रेनच्या खिडकीतून दिसतो 12 महिने कोसळणारा भारतातील सर्वात मोठा धबधबा, गोव्याजवळचा जगप्रसिद्ध स्पॉट
गोव्याजवळचा जगप्रसिद्ध टूरीस्ट स्पॉट आहे. येथे चार मजली इमारती इतका उंच धबधबा 12 महिने वाहतो.
Dudhsagar Waterfall : रेल्वे प्रवासादरम्यान खिडकीबाहेर दिसमारा नयनरम्य नजारा प्रवास अधिक आनंदी सुखद करतो. पण तुम्ही कधी कल्पना केली आहे का की ट्रेन अचानक मंदावते आणि समोर दिसतो तो हिरव्यागार डोंगराकून कोसळणारा भव्य, दुधाळ पांढरा धबधबा. गोवा आणि कर्नाटकच्या सीमेवर असा एक स्पॉट आहे जिथे प्रवाशांना अविस्मरणीय अनुभव मिळतो. या अनोख्या रेल्वे विभागाबद्दल जाणून घेऊया, जिथे प्रवाशांना सोडण्यासाठी नाही तर निसर्गाच्या या अद्भुततेची झलक दाखवण्यासाठी ट्रेनचा वेग कमी होतो.