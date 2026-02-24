English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  फोटो
  • फोटो
  Railway Rules: होळीसाठी प्रवास करणाऱ्यांआधी लक्ष द्या, रेल्वे स्थानकात लागू झालाय नवा नियम!

Railway Rules: होळीसाठी प्रवास करणाऱ्यांआधी लक्ष द्या, रेल्वे स्थानकात लागू झालाय नवा नियम!

Railway News Rules : होळी सण जवळ आला असून पुणे रेल्वे स्टेशनवर मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. या गर्दीला आळा घालण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने नवीन नियम लागू केले आहेत.

Pravin Dabholkar | Feb 24, 2026, 09:09 PM IST
Railway Rules: होळीसाठी प्रवास करणाऱ्यांआधी लक्ष द्या, रेल्वे स्थानकात लागू झालाय नवा नियम!

Railway News Rules Passengers will have to wait in the holding area

Railway News Rules : होळी सण जवळ आला असून पुणे रेल्वे स्टेशनवर मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. या गर्दीला आळा घालण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने नवीन नियम लागू केले आहेत. 

नियम लागू

Railway News Rules Passengers will have to wait in the holding area

हे नियम 24 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू झाले आहेत. मुख्यतः होळी स्पेशल ट्रेनने उत्तर भारत व इतर राज्यांत जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी हे बदल आहेत. मागील वर्षांतील अनुभव लक्षात घेता रेल्वे प्रशासन खूप सावध झाले आहे.

नवीन नियम का लागू केले?

Railway News Rules Passengers will have to wait in the holding area

होळीच्या वेळी लाखो लोक आपल्या गावी किंवा दुसऱ्या शहरात जातात. यामुळे पुणे स्टेशनवर प्रचंड गर्दी होते. मागील वर्षी गर्दीमुळे काही गंभीर घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे यंदा रेल्वे प्रशासनाने आगाऊ तयारी केली आहे. स्टेशनवर होल्डिंग एरिया तयार करण्यात आला आहे. यामुळे प्रवाशांना वेळेआधी प्लॅटफॉर्मवर जमा होऊ दिले जाणार नाही. स्टेशन आतली गर्दी कमी होईल आणि प्रवास सुरळीत होईल. 

होल्डिंग एरिया कसा काम करेल?

Railway News Rules Passengers will have to wait in the holding area

होल्डिंग एरिया प्लॅटफॉर्मजवळ, पार्सल विभागाच्या शेजारी बांधण्यात आला आहे. होळी स्पेशल ट्रेनमधील प्रवाशांना येथे बसून थांबावे लागेल. ट्रेन येईपर्यंत ते येथेच राहतील. यामुळे प्लॅटफॉर्मवर अनावश्यक गर्दी होणार नाही. प्रवाशांना तिकिट तपासणी व ट्रेन क्रमांक सांगितल्यानंतरच प्लॅटफॉर्मवर जाण्याची परवानगी मिळेल.

प्रवाशांसाठी कोणत्या सुविधा?

Railway News Rules Passengers will have to wait in the holding area

होल्डिंग एरियात सर्व सोयी उपलब्ध आहेत. बसण्यासाठी आरामदायक खुर्च्या, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, मोबाइल शौचालय, सूर्य-वारा-पावसापासून बचावासाठी छत (शेड) आणि ट्रेनची वेळ, प्लॅटफॉर्म नंबर दाखवणारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड. प्रवाशांना येथे आरामात बसता येईल आणि ट्रेनची माहिती मिळणार आहे

फक्त होळीच नाही, इतर सणांनाही नियम!

Railway News Rules Passengers will have to wait in the holding area

रेल्वे प्रशासनाने यासंदर्भात प्रवाशांना अपडेट दिली आहे. हे नियम फक्त होळीसाठीच नाही तर दसरा, दिवाळी आणि छठ पूजा सारख्या मोठ्या सणांवेळीही असाच होल्डिंग एरिया वापरला जाईल. यामुळे प्रत्येक सणात स्टेशन व्यवस्थित राहील आणि प्रवाशांना त्रास होणार नाही, असे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

प्रवाशांसाठी महत्वाचा सल्ला

Railway News Rules pune Passengers will have to wait in the holding area

सर्व प्रवाशांनी आगाऊ तिकिट बुक करावे आणि स्टेशनवर येताना होल्डिंग एरियाचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. गर्दी टाळण्यासाठी वेळेत स्टेशन गाठा. यामुळे तुमचा होळीचा प्रवास आनंददायी आणि सुरक्षित होईल, असेही पुढे सांगण्यात आले आहे.

