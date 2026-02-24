Railway Rules: होळीसाठी प्रवास करणाऱ्यांआधी लक्ष द्या, रेल्वे स्थानकात लागू झालाय नवा नियम!
Railway News Rules : होळी सण जवळ आला असून पुणे रेल्वे स्टेशनवर मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. या गर्दीला आळा घालण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने नवीन नियम लागू केले आहेत.
Pravin Dabholkar | Feb 24, 2026, 09:09 PM IST
1/7
Railway Rules: होळीसाठी प्रवास करणाऱ्यांआधी लक्ष द्या, रेल्वे स्थानकात लागू झालाय नवा नियम!
2/7
नियम लागू
3/7
नवीन नियम का लागू केले?
होळीच्या वेळी लाखो लोक आपल्या गावी किंवा दुसऱ्या शहरात जातात. यामुळे पुणे स्टेशनवर प्रचंड गर्दी होते. मागील वर्षी गर्दीमुळे काही गंभीर घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे यंदा रेल्वे प्रशासनाने आगाऊ तयारी केली आहे. स्टेशनवर होल्डिंग एरिया तयार करण्यात आला आहे. यामुळे प्रवाशांना वेळेआधी प्लॅटफॉर्मवर जमा होऊ दिले जाणार नाही. स्टेशन आतली गर्दी कमी होईल आणि प्रवास सुरळीत होईल.
4/7
होल्डिंग एरिया कसा काम करेल?
होल्डिंग एरिया प्लॅटफॉर्मजवळ, पार्सल विभागाच्या शेजारी बांधण्यात आला आहे. होळी स्पेशल ट्रेनमधील प्रवाशांना येथे बसून थांबावे लागेल. ट्रेन येईपर्यंत ते येथेच राहतील. यामुळे प्लॅटफॉर्मवर अनावश्यक गर्दी होणार नाही. प्रवाशांना तिकिट तपासणी व ट्रेन क्रमांक सांगितल्यानंतरच प्लॅटफॉर्मवर जाण्याची परवानगी मिळेल.
5/7
प्रवाशांसाठी कोणत्या सुविधा?
होल्डिंग एरियात सर्व सोयी उपलब्ध आहेत. बसण्यासाठी आरामदायक खुर्च्या, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, मोबाइल शौचालय, सूर्य-वारा-पावसापासून बचावासाठी छत (शेड) आणि ट्रेनची वेळ, प्लॅटफॉर्म नंबर दाखवणारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड. प्रवाशांना येथे आरामात बसता येईल आणि ट्रेनची माहिती मिळणार आहे
6/7