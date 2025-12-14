Railways Journey : भारतीय रेल्वेचं एकमेव तिकीट, जे खरेदी केल्यावर तुम्ही संपूर्ण देश फिरू शकता
Indian Railway : भारतात रेल्वेचं जाळं खूप मोठं आहे. जवळपास प्रत्येक प्रमुख शहरात भारतीय रेल्वे पोहोचली आहे, त्यामुळे दररोज हजारो लोकं या रेल्वेतून प्रवास करून एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतात. आज तुम्हाला अशा तिकीटाविषयी सांगणार ज्या फक्त एका तिकिटाने, तुम्ही आठ वेळा ट्रेन बदलू शकता आणि तुमच्या प्रवासाचा आनंद घेऊ शकता. यावर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा दंड आकारला जात नाही.
Pooja Pawar | Dec 14, 2025, 04:11 PM IST
