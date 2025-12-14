English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Railways Journey : भारतीय रेल्वेचं एकमेव तिकीट, जे खरेदी केल्यावर तुम्ही संपूर्ण देश फिरू शकता

Indian Railway : भारतात रेल्वेचं जाळं खूप मोठं आहे. जवळपास प्रत्येक प्रमुख शहरात भारतीय रेल्वे पोहोचली आहे, त्यामुळे दररोज हजारो लोकं या रेल्वेतून प्रवास करून एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतात. आज तुम्हाला अशा तिकीटाविषयी सांगणार ज्या फक्त एका तिकिटाने, तुम्ही आठ वेळा ट्रेन बदलू शकता आणि तुमच्या प्रवासाचा आनंद घेऊ शकता. यावर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा दंड आकारला जात नाही. 

Pooja Pawar | Dec 14, 2025, 04:11 PM IST
भारतीय रेल्वे कमी किमतीच्या सर्कुलर प्रवास तिकिटं देते. ज्यामुळे एका अनोख्या प्रवासाचा अनुभव मिळतो. या तिकिटामुळे तुम्हाला एकाच स्टेशनवरून सुरू होऊन शेवटपर्यंत आठ गाड्यांमध्ये प्रवास करता येतो. ज्यात प्रवास स्टेशनवरून सुरु होतो आणि त्याच स्टेशनवर संपतो. 

भारतीय रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार रिजनल रेल्वे सुद्धा स्टॅंडर्ड सर्कुलर प्रवास तिकीट जाहीर करते. ज्यात पॉप्युलर डेस्टिनेशनचा समावेश असतो. या तिकिटांबाबतचे मार्ग, भाडे आणि इतर माहिती प्रत्येक प्रादेशिक रेल्वे झोनच्या नियुक्त स्थानकांवरून मिळू शकते.

जर तुमच्या प्रवासाच्या योजनांमध्ये कोणताही स्टॅंडर्ड रूट योग्य असेल, तर तुम्ही ही तिकिटे खरेदी करू शकता. अन्यथा, तुम्ही प्रादेशिक रेल्वेला तुमचा प्रवास तपशील देऊन कस्टमाइज्ड सर्कुलर प्रवास तिकीट मिळवू शकता.

सर्कुलर प्रवास तिकिटांचे अनेक फायदे आहेत, ज्यात नियमित पॉइंट टू पॉइंट तिकिटांपेक्षा खूप कमी भाडे समाविष्ट आहे. या तिकिटांमुळे वेळ वाचतो आणि तुमच्या प्रवासाच्या प्रत्येक भागासाठी वेगवेगळी तिकिटे बुक करण्याचा त्रासही दूर होतो.

भारतीय रेल्वेचं सर्क्युलर ट्रेन तिकीट हे कमी किंमतीत 8 ट्रेनमध्ये प्रवास करण्याची सुविधा प्रदान करतात. तुम्ही तुमचा प्रवास एकाच स्टेशनवरून सुरू करू शकता आणि संपवू शकता. किमान 1,000 किमी अंतर प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना सर्क्युलर प्रवास तिकिटांच्या किंमतीत 30 टक्के सूट मिळते.  

भारतीय रेल्वेच्या या सर्क्युलर ट्रेन तिकिटांवर प्रवासाचे हस्ताक्षर आवश्यक आहे. त्याची किंमत सामान्य तिकिटापेक्षा कमी आहे आणि सुट्टीवर जाणाऱ्यांसाठी हे तिकीट खूप उपयुक्त ठरते.   

भारतामध्ये एकूण सुमारे 7,300 रेल्वे स्टेशन आहेत. देशातील सर्वाधिक प्रवासी हावडा रेल्वे स्टेशनवरून प्रवास करतात, जेथे दररोज 10 लाखांहून अधिक प्रवासी येत जा करतात. 

भारतीय रेल्वेतून दररोज अडीच कोटीहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. ही संख्या जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वे प्रवासी संख्येपैकी एक आहे.

