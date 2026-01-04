English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारतातील एकमेव रेल्वे स्टेशन जिथे रविवारी ट्रेनचे हॉर्न वाजत नाहीत; स्टेशनचे नाव आणि हार्न न वाजण्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल

भारतातील एकमेव रेल्वे स्टेशन जिथे रविवारी ट्रेनचे हॉर्न वाजत नाहीत; स्टेशनचे नाव आणि हार्न न वाजण्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल

भारतात असे कोणते रेल्वे स्थानक आहे जिथे रविवारी ट्रेनचे हॉर्न वाजत नाहीत. 

Jan 04, 2026, 05:50 PM IST
Railway Interesting Facts:  भारतीय रेल्वे सध्या नवीन वंदे भारत स्लीपर ट्रेनच्या लाँचमुळे चर्चेत आहे. केवळ वंदे भारतच नाही तर भारतीय रेल्वेने जगातील सर्वात मोठ्या राष्ट्रांनाही आश्चर्यचकित करणारे अनेक विकास उपक्रम हाती घेतले आहेत. भारतीय रेल्वेने अनेक आव्हानात्मक प्रकल्प राबवले आहेत. यामुळेच  जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वे नेटवर्कमध्ये भारतीय रेल्वेने चौथे स्थान मिळवले आहे. नाव, भव्यता तसेच विविध कारणांसाठी भारतात अनेक रेल्वे स्थानके ही वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. यापैकीच एक रेल्वे स्थानक आहे जिथे  रविवारी ट्रेनचे हॉर्न वाजत नाहीत.

 

 भारतीय रेल्वे जगातील चौथे मोठे रेल्वे नेटवर्क आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात रेल्वेचे जाळे पसरले आहे. भारतात अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण रेल्वे स्थानके आहेत. यापैकीच एक रेल्वे स्थानक भारताच्या बॉर्डवर आहे. या रेल्वे स्टेशनवर रविवारी ट्रेनचे हॉर्न वाजत नाहीत. जाणून घेऊया हे स्टेशन कोणते?   

भारतात अशी अनेक विचित्र आणि अद्वितीय रेल्वे स्थानके सापडतील जी तुम्ही कल्पनाही करू शकत नाही की इतकी विचित्र असू शकतात. उदाहरणार्थ, नवापूर रेल्वे स्थानक हे महाराष्ट्र आणि गुजरात दोन्ही ठिकाणी स्थित असल्याने अद्वितीय आहे. 

अटारी सारखी रेल्वे स्थानके जिथे व्हिसा दाखवल्याशिवाय प्रवाशांना प्रवेश मिळत नाही किंवा तिकीट दिले जात नाही.   

"वेंकटनारशिमहारजुवरीपेटा" हे 28 अक्षरांचे सर्वात मोठे नाव असलेले रेल्वे स्थानक आहे.  भारतातील अद्वितीय रेल्वे स्थानकांची यादी बरीच मोठी आहे. 

भारतात असे एक रेल्वे स्टेशन आहे जिथे रविवारी ट्रेनचे हॉर्न किंवा शिट्ट्या वाजत नाहीत?  हे रेल्वे स्टेशन पश्चिम बंगालच्या वर्धमान जिल्ह्याजवळ आहे. 

वर्धमानपासून सुमारे 35 किमी अंतरावर असलेल्या या स्टेशनवर फक्त बांकुरा-मसाग्राम पॅसेंजर ट्रेन थांबते.  ही ट्रेन देखील रविवारी येत नाही आणि स्टेशन पूर्णपणे शांत असते. यामुळे ट्रेनचे हॉर्न वाजवले जात नाहीत किंवा कोणतीही घोषणा केली जात नाही.    

रविवारी, स्टेशन मास्टर रेल्वे तिकिटे खरेदी करण्यासाठी वर्धमान शहरात जातात. परिणामी, त्या दिवशी स्टेशनवरील तिकीट काउंटर आणि सर्व सेवा बंद राहतात.   

 मनोरंजक गोष्ट म्हणजे या स्टेशनला नाव नाही. नाव नसले तरी, ते स्थानिक प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्वाचे आहे, कारण ते बांकुरा आणि मसग्राम दरम्यान प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक लहान परंतु आवश्यक थांबा म्हणून काम करते. स्थानिकांचा असा दावा आहे की अशी छोटी स्टेशने मूळतः दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांना रेल्वे सेवा देण्यासाठी बांधली गेली होती.  

