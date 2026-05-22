/मुंबई उकाड्याने वैतागली असताना पुण्यात तुफान पाऊस; रस्ते तुंबेपर्यंत कोसळला पाऊस, पाहा PHOTOS

Rain in Pune: उकाड्याने हैराण झालेल्या पुणेकरांना दिलासा मिळाला असून, पुण्यात पावसाच्या सरी कोसळल्या आहेत.
काही दिवसांपासून पुणे शहरात तापमानाचा पारा 40 अंशाच्या पुढे गेल्याचं पाहायला मिळत होतं. त्यातच आज सकाळपासून मात्र शहरात ढगाळ वातावरणामुळे दुपारी पावसाला सुरुवात झाली.
शहरातील उपनगर तसंच मध्यवर्ती भागात पावसाच्या सरी बरसू लागल्या.
हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार पुढील दोन दिवस पुणे शहरात पावसाची शक्यता आहे.
अचानक आलेल्या पावसामुळे निश्चित काही पुणेकरांची तारांबळ उडाली. काही ठिकाणी रस्त्यांवर पाणी साचलं होतं.
मात्र पावसामुळे उकाड्यापासून पुणेकरांना नक्कीच पावसाने दिलासा दिला आहे.
मुळशी तालुक्यात 3 वाजल्यापासून जोरदार अवकाळी पाऊस झाला. ढगांचा गडगडाट व विजांसह पाऊस पडत होता.
हा पाऊस पावसाळ्यापूर्वीच्या शेतीला उपयुक्त आहे. तालुक्यात मुठा खोरेत जास्त पाऊस झाला. दीड तास हा पाऊस पडत होता.