/पुण्यापासून 80 Km अंतरावर सेम टू सेम जगप्रसिद्ध कास पठारसारखं सुंदर पठार; गुलाबी, निळ्या आणि पिवळ्या फुलांचा बहर

पुण्याजवळ सेम टू सेम कास पठार सारखे सुंदर पठार आहे. या पठावर कास पठार सारखी विविध रंगाची फुल बहरली आहे.
Raireshwar Plateau : साताऱ्यातील जागतिक वारसा स्थळ म्हणून ओळख असलेल्या कास पठारावर रंगीबेरंगी फुलांची भुरळ सर्वानाच पडते.या कास पठारावरील फुलांचा हंगाम सुरू झाला आहे.दरवर्षी या ठिकाणी लाखो पर्यटक भेट देत असतात. पुण्यापासून फक्त 80 Km अंतरावर सेम टू सेम जगप्रसिद्ध कास पठारसारखं सुंदर पठार आहे. इथं गुलाबी, निळ्या आणि पिवळ्या फुलांचा बहर आला आहे. जाणून घेऊया हे सुंदर ठिकाण आहे कुठे.
पुण्यापासून फक्त 80 KM अंतरावर कास पठारला टक्कर देणारं अतिशय सुंदर पठार आहे. इथं फिरताना कास पठारवर फिरत असल्याचा फिल येतो.
सातारा जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध कास पठारला टक्कर देणाऱ्या या पठाराचे नाव आहे रायरेश्वर पठार. रायरेश्वर हे ऐतिहासिक आणि निसर्गरम्य पर्यटनस्थळ आहे.
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात रायरेश्वर पठार आहे. समुद्रसपाटीपासून सुमारे 1433 ते 1500 मीटर उंचीवर आहे. रायरेश्वर हे ट्रेकींगसाठी खूपच लोकप्रिय आहे.
रायरेश्वरला 'स्वराज्य शपथभूमी' म्हणून ओळखले जाते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वयाच्या अवघ्या १६ व्या वर्षी याच रायरेश्वर मंदिरातील शिवलिंगावर आपल्या करंगळीचे रक्त सांडून हिंदवी स्वराज्याची शपथ घेतली होती.
रायरेश्वर पठार सध्या रंगीबेरंगी फुलांनी बहरला आहे. पावसाळ्यानंतर विशेषतः ऑगस्ट ते नोव्हेंबरदरम्यान या पठारावर विविध प्रकारची रानफुले फुलतात.
रायरेश्वर पठारावर 10 ते 15 प्रकारची विविध रंगी फुले बहरली आहेत. येथे रंगीत फुलाचा गालिछा पसरला आहे. हे पठार सुमारे 12 किलोमीटर लांब व 2.5 किलोमीटर रुंद आहे.
निसर्गप्रेमी आणि अभ्यासक येथे आवप्जून भेट देतात. अनेक ट्रेकर्स मंडळी याच कालावधीत ट्रेकिंगचा प्लान आखतात. रायरेश्वर पठाराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथे एकाच ठिकाणी 7 रंगाची माती पहायला मिळते.
रायश्वेर पठार पुण्यापासून 80 KM अंतरावर भोर तालुक्यात आहे. सुमारे ४५ किलोमीटर अंतरावर आहे. भोरमार्गे किंवा वाईमार्गे कोर्ले गावापर्यंत जाऊन, तेथून 20 ते 30 मिनिटांची चढाई करून रायरेश्वर पठारावर पोहोचता येते