English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

राज कपूर नरगिसच्या लग्नानंतर इतके तुटले! सिगरेटने जाळले स्वतःला!

Raj Kapoor-Nargis Love Story: बॉलिवूडचे शोमॅन राज कपूर यांची आज १०१वी जयंती आहे. या खास प्रसंगी, चला त्यांच्या आयुष्याशी संबंधित काही गोष्टी जाणून घेऊ, ज्याचा उल्लेख 'द कपूर्स: द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा' या पुस्तकात करण्यात आला आहे. या पुस्तकात राज कपूर आणि नरगिस दत्त यांच्या अपुरी प्रेमकहाणीचा देखील उल्लेख आहे.

Dec 16, 2025, 07:24 PM IST
twitter
1/9

राज कपूर: बॉलिवूडचे शोमॅन

राज कपूर हे भारतीय सिनेमा जगतात 'शोमॅन' म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी लहान वयातच चित्रपट उद्योगात पदार्पण केले आणि चाइल्ड आर्टिस्ट म्हणून काम सुरू केले. नंतर त्यांनी अभिनेता, निर्माता आणि दिग्दर्शक म्हणूनही मोठा ठसा सोडला आणि त्यांच्या चित्रपटांनी सिनेमा जगतात इतिहास घडवला.  

twitter
2/9

राज आणि नरगिसची पहिली भेट 'आग' च्या सेटवर

राज कपूर आणि नरगिस यांची पहिली भेट 1948 मध्ये "आग" चित्रपटाच्या सेटवर झाली. नरगिस आणि राज यांचे प्रेम कामापासून सुरू झाले, पण हळूहळू ते अधिक गहिरे झाले. या चित्रपटामुळे त्यांचा प्रेमप्रसंग चर्चेचा विषय बनला आणि दोघांच्या नात्याला एक वेगळाच आयाम मिळाला.  

twitter
3/9

राज कपूरचे आकर्षण आणि नरगिसवर प्रेम

राज कपूर नरगिसच्या सौंदर्याने इतके मोहित झाले होते की, त्याला तिला 'आग' चित्रपटात काम देण्यासाठी आग्रह करावा लागला. त्यावेळी राज कपूर फक्त 22 वर्षांचे होते, तर नरगिस 16 वर्षांची होती. त्याच्या मनात तीचं काम करणं अनिवार्य होतं, आणि या भावनेने त्यांच्या नात्याची सुरुवात झाली.  

twitter
4/9

राज कपूर आणि नरगिस यांची प्रेमकहाणी

राज कपूर आणि नरगिस यांचा संबंध कामावरून सुरू झाला, पण हळूहळू प्रेमात बदलला. त्यांच्या नात्यातून एक गहिरा आत्मीय संबंध निर्माण झाला आणि दोघेही एकमेकांसोबत वेळ घालवायला आवडू लागले. पण या प्रेमकहाणीनंतर अनेक अडथळे आले आणि दोघांमध्ये एक मोठा संघर्षही निर्माण झाला.  

twitter
5/9

नरगिसचे लग्न आणि राज कपूरचा दुख

नरगिसच्या लग्नाचा निर्णय राज कपूरसाठी खूप धक्कादायक ठरला. नरगिसने राज कपूरशी कोणतीही चर्चा न करता "मदर इंडिया" साइन केला आणि त्यानंतर सुनील दत्तसोबत तिच्या प्रेम संबंधांची सुरुवात झाली. राज कपूर यामुळे मानसिकदृष्ट्या खूप तुटले आणि त्यांचं जीवन पूर्णपणे बदलून गेले.  

twitter
6/9

राज कपूरचे 'नरगिस रूम'

राज कपूरने 'आरके स्टुडिओ' मध्ये एका खास खोलीची रचना केली होती, जी 'नरगिस रूम' म्हणून ओळखली जात होती. या खोलीत नरगिसच्या कपड्यांचे, बरण्यांचे आणि इतर वैयक्तिक वस्तूंचे संग्रह ठेवले जात होते. त्याने त्याला मंदिरासमान मानले आणि ती खोली अत्यंत सन्मानाने ठेवली होती.  

twitter
7/9

ब्रेकअपानंतर राज कपूरचे दुःख

नरगिसच्या लग्नामुळे राज कपूरच्या मनात गहिरं दुःख निर्माण झालं होतं. ब्रेकअप नंतर, राज कपूर पत्रकार सुरेश कोहलीसह त्यांच्या दुःखाच्या आठवणींविषयी बोलत राहिले. त्यांनी सांगितले की, त्यांना नरगिसच्या विवाहाने खूप धक्का दिला होता, कारण त्यांना वाटले होते की ते एकमेकांसाठी असावे.  

twitter
8/9

नरगिसच्या लग्नाने राज कपूरला दिला धक्का

नरगिसने राज कपूरशी चर्चा न करता सुनील दत्तसोबत लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. राज कपूरला या निर्णयाचा खूप त्रास झाला, कारण त्याने नरगिससोबत भविष्याची अनेक स्वप्नं पाहिली होती. हा निर्णय राज कपूरच्या जीवनातील एक मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला.

twitter
9/9

'मदर इंडिया' आणि सुनील दत्तसोबत प्रेम

'मदर इंडिया' च्या सेटवर नरगिसला सुनील दत्तने वाचवलं, आणि याच दरम्यान त्यांच्यात प्रेमाला. त्यानंतर, दोघांनी चित्रपटाच्या रिलीज होण्यापूर्वीच लग्न केले होते. या विवाहाने राज कपूर आणि नरगिस यांचे नाते अखेर तोडले आणि दोघेही वेगळ्या जीवनात निघाले.

twitter
पुढील
अल्बम

Weekly Numerology : डिसेंबरचा तिसरा आठवडा मूलांक 1 असलेल्या लोकांसाठी पैशांचा; तर या लोकांनी वाद टाळावा, कसा आहे हा आठवडा?

पुढील अल्बम

Weekly Numerology : डिसेंबरचा तिसरा आठवडा मूलांक 1 असलेल्या लोकांसाठी पैशांचा; तर या लोकांनी वाद टाळावा, कसा आहे हा आठवडा?

Weekly Numerology : डिसेंबरचा तिसरा आठवडा मूलांक 1 असलेल्या लोकांसाठी पैशांचा; तर या लोकांनी वाद टाळावा, कसा आहे हा आठवडा?

Weekly Numerology : डिसेंबरचा तिसरा आठवडा मूलांक 1 असलेल्या लोकांसाठी पैशांचा; तर या लोकांनी वाद टाळावा, कसा आहे हा आठवडा? 9
तुमच्या मुलांना सुद्धा पालक आवडत नाही? बनवा हा चटपटीत &#039;पालक चाट&#039;, एकदा खाल्ल्यावर पुन्हा पुन्हा मागतील

तुमच्या मुलांना सुद्धा पालक आवडत नाही? बनवा हा चटपटीत 'पालक चाट', एकदा खाल्ल्यावर पुन्हा पुन्हा मागतील

तुमच्या मुलांना सुद्धा पालक आवडत नाही? बनवा हा चटपटीत 'पालक चाट', एकदा खाल्ल्यावर पुन्हा पुन्हा मागतील 10
Weekly Love Horoscope : हा आठवडा या लोकांसाठी प्रेमजीवनासाठी कठीण काळ; कशी आहे तुमची Love Life?

Weekly Love Horoscope : हा आठवडा या लोकांसाठी प्रेमजीवनासाठी कठीण काळ; कशी आहे तुमची Love Life?

Weekly Love Horoscope : हा आठवडा या लोकांसाठी प्रेमजीवनासाठी कठीण काळ; कशी आहे तुमची Love Life? 12
साखरेऐवजी चहामध्ये घाला &#039;हा&#039; एक सिक्रेट पदार्थ, मधुमेहाची चिंता विसरून जाल...

साखरेऐवजी चहामध्ये घाला 'हा' एक सिक्रेट पदार्थ, मधुमेहाची चिंता विसरून जाल...

साखरेऐवजी चहामध्ये घाला 'हा' एक सिक्रेट पदार्थ, मधुमेहाची चिंता विसरून जाल... 10