Marathi News
  • फोटो
  • Photos: फडणवीसांचं नागपुरात तर राज ठाकरेंचं मुंबईत मतदान; मात्र दोघांमध्ये एक साम्य, ते म्हणजे...

Photos: फडणवीसांचं नागपुरात तर राज ठाकरेंचं मुंबईत मतदान; मात्र दोघांमध्ये एक साम्य, ते म्हणजे...

Municipal Corporation Election: मुंबई महापालिका निवडणुकीत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दादरमधील बालमोहन शाळेतील मतदान केंद्रावर सहकुटुंब मतदानाचा हक्क बजावला. त्याचवेळी नागपूरमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मतदान करत माध्यमांशी संवाद साधला. मतदानानंतर शाई पुसल्याच्या टीकेवर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. विशेष म्हणजे, दोन्ही नेत्यांमध्ये या दिवशीचं एक महत्त्वाचं साम्य ठरलं. 

Priti Ved | Jan 15, 2026, 02:13 PM IST
twitter
1/8

मुंबई महापालिका निवडणुकीत 11 वाजताच्या सुमारास मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी मतदान केले. त्याशिवाय इतर राजकीय नेत्यांनी मतदान केले. 

twitter
2/8

दुसरीकडे नागपूरमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मतदान केले. यावेळी त्यांनी माध्यामांशी संवाद साधला.

twitter
3/8

राज ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदानामुळे, नागरिकांनी मोठ्या संख्येने मतदानात सहभागी व्हावे असे आवाहन अप्रत्यक्षपणे पोहोचले आहे.

twitter
4/8

मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी गुरुवारी (15 जानेवारी 2026) दादरमधील बालमोहन शाळेतील मतदान केंद्रावर मतदानाचा (Mumbai Voting) हक्क बजावला.  

twitter
5/8

बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत (BMC Election 2026) मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सहकुटुंब मतदान केले. यावेळी राजकीय नेत्यांमध्ये एक साम्य पाहायला मिळालं.   

twitter
6/8

खासदार संजय राऊत यांनी देखील  मतदान केले असून त्यांच्या आईसोबत ते उपस्थित होते. 

twitter
7/8

देवेंद्र फडणवीस त्यांच्या आई सरिता फडणवीस यांच्या सोबत उपस्थित होते तर राज ठाकरे त्यांच्या मातोश्रींसोबत मतदानाचा हक्क बजावला.  

twitter
8/8

यावेळी दोघांमधील एकमेव साम्य होतं की दोन्ही राजकीय नेते त्यांच्या आई सोबत मतदानासाठी उपस्थित होते.

twitter
