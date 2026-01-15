Photos: फडणवीसांचं नागपुरात तर राज ठाकरेंचं मुंबईत मतदान; मात्र दोघांमध्ये एक साम्य, ते म्हणजे...
Municipal Corporation Election: मुंबई महापालिका निवडणुकीत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दादरमधील बालमोहन शाळेतील मतदान केंद्रावर सहकुटुंब मतदानाचा हक्क बजावला. त्याचवेळी नागपूरमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मतदान करत माध्यमांशी संवाद साधला. मतदानानंतर शाई पुसल्याच्या टीकेवर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. विशेष म्हणजे, दोन्ही नेत्यांमध्ये या दिवशीचं एक महत्त्वाचं साम्य ठरलं.
Priti Ved | Jan 15, 2026, 02:13 PM IST
