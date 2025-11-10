English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
राज-उद्धव पुन्हा एकत्र, सुबोध भावेंच्या 50 व्या वाढदिवसाला खास उपस्थिती

महाराष्ट्राला गेल्या काही महिन्यांपासून एक सुखद चित्र सारखं दिसतंय. ते म्हणजे राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीचं. यावेळी निमित्त होतं अभिनेता सुबोध भावे यांच्या 50 व्या वाढदिवसाचं. 

Dakshata Thasale | Nov 10, 2025, 06:08 PM IST
महाराष्ट्राला गेल्या काही महिन्यांपासून एक सुखद चित्र सारखं दिसतंय. ते म्हणजे राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीचं. यावेळी निमित्त होतं अभिनेता सुबोध भावे यांच्या 50 व्या वाढदिवसाचं. 

राज-उद्धव पुन्हा एकत्र

Raj Uddhav Come Together

सुबोध भावे यांच्या 50 व्या वाढदिवसाला राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आल्याचं चित्र अवघ्या महाराष्ट्राला दिसले. 

राज-उद्धव पुन्हा एकत्र

Raj Uddhav Come Together

सुबोध भावेच्या 50 व्या वाढदिवसाचे फोटो, व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची खास उपस्थिती होती. 

राज-उद्धव पुन्हा एकत्र

Raj Uddhav Come Together

तसेच उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्यासोबतच शर्मिला ठाकरे, रश्मी ठाकरे या देखील या सेलिब्रेशनमध्ये सहभागी झाल्या होत्या.

राज-उद्धव पुन्हा एकत्र

Raj Uddhav Come Together

तसेच यावेळी सुबोध भावे यांचे पालक, मुलं आणि इतर कुटुंबिय देखील उपस्थित होते. 

राज-उद्धव पुन्हा एकत्र

Raj Uddhav Come Together

सुबोध भावे यांचा 50 वा वाढदिवस हा सोशल मीडियावर देखील चर्चेचा विषय आहे. 

राज-उद्धव पुन्हा एकत्र

Raj Uddhav Come Together

सुबोध भावे यांच्या वाढदिवसाचं सेलिब्रेशनचं कौतुक अनेक कलाकारांनी केलं. 

राज-उद्धव पुन्हा एकत्र

Raj Uddhav Come Together

सुबोध भावेच्या या बर्थडे सेलिब्रेशनमध्ये अभिनेते अशोक सराफ, सचिन पिळगांवकर, मृणाल कुलकर्णी यांनीही हजेरी लावली. या खास सेलिब्रेशनसाठी सुबोध भावेचे कुटुंबिय देखली सहभागी झाले होते.

राज-उद्धव पुन्हा एकत्र

Raj Uddhav Come Together

सुबोध भावे यांच्या 50 व्या वाढदिवसाच्या सोहळ्याला उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, अशोक सराफ, सचिन पिळगावकर, सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक गोविंद निहलानी असे सगळे दिग्गज उपस्थित होते. तसेच अनेक कलाकार देखील उपस्थित होते. 

राज-उद्धव पुन्हा एकत्र

Raj Uddhav Come Together

सुबोधच्या कामाबद्दल बोलायचं झालं तर तो छोट्या पडद्यावरच्या वीण दोघांतली ही तुटेना या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.

