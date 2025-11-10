राज-उद्धव पुन्हा एकत्र, सुबोध भावेंच्या 50 व्या वाढदिवसाला खास उपस्थिती
महाराष्ट्राला गेल्या काही महिन्यांपासून एक सुखद चित्र सारखं दिसतंय. ते म्हणजे राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीचं. यावेळी निमित्त होतं अभिनेता सुबोध भावे यांच्या 50 व्या वाढदिवसाचं.
Dakshata Thasale | Nov 10, 2025, 06:08 PM IST
महाराष्ट्राला गेल्या काही महिन्यांपासून एक सुखद चित्र सारखं दिसतंय. ते म्हणजे राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीचं. यावेळी निमित्त होतं अभिनेता सुबोध भावे यांच्या 50 व्या वाढदिवसाचं.
1/9
राज-उद्धव पुन्हा एकत्र
2/9
राज-उद्धव पुन्हा एकत्र
3/9
राज-उद्धव पुन्हा एकत्र
4/9
राज-उद्धव पुन्हा एकत्र
7/9
राज-उद्धव पुन्हा एकत्र
8/9
राज-उद्धव पुन्हा एकत्र
9/9