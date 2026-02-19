English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • राज अन् शिंदे भेटीचं हेरिटेज कनेक्शन! त्या आठवणींमध्ये रमले दोन्ही नेते; एकदा Photos पाहाच

राज अन् शिंदे भेटीचं हेरिटेज कनेक्शन! त्या आठवणींमध्ये रमले दोन्ही नेते; एकदा Photos पाहाच

Eknath Shinde Raj Thackeray Meeting: राज्यातील राजकारणात बुधवारी एक महत्त्वाची घडामोड घडली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांनंतर झालेली ही पहिलीच प्रत्यक्ष भेट असल्याने राजकीय वातावरणात चर्चेला वेग आला. या भेटीगाठीचे काही खास फोटो पहा...

Priti Ved | Feb 19, 2026, 09:56 AM IST
twitter
1/8

राज अन् शिंदे भेटीचं हेरिटेज कनेक्शन! त्या आठवणींमध्ये रमले दोन्ही नेते; एकदा Photos पाहाच

Eknath Shinde Raj Thackeray Meeting

राज अन् शिंदे भेटीचं हेरिटेज कनेक्शन! त्या आठवणींमध्ये रमले दोन्ही नेते; एकदा Photos पाहाच

twitter
2/8

राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदें भेट

Eknath Shinde Raj Thackeray Meeting

राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदेंच्या भेटीतले काही खास फोटो व्हायरल होत आहेत त्यापैकी एक म्हणजे दोन्ही नेते एक फोटो निरखून पाहत आहेत तो फोटो. दोन्ही नेत्यांच्या या फोटो पोस्टवर मनसेने खास कॅप्शनसुद्धा लिहिली आहे.

twitter
3/8

राज ठाकरे यांचे स्वागत व सत्कार...

Eknath Shinde Raj Thackeray Meeting

भेटीदरम्यान शिंदे यांनी राज ठाकरे यांचे स्वागत व सत्कार केल्याची माहिती मिळाली. या कृतीमुळे भेट केवळ औपचारिक नसल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान दोन्ही नेत्यांनी अनेक विषयांवर संवाद साधला.

twitter
4/8

ठाकरे बंधु एकत्र आल्यानंतरची पहिली भेट

Eknath Shinde Raj Thackeray Meeting

या भेटीपूर्वीच्या निवडणुकींमध्ये ठाकरे बंधूंची युती झाली होती. ठाकरे बंधूंच्या युतीनंतर पहिल्यांदाच ही भेट झाली. 

twitter
5/8

Eknath Shinde Raj Thackeray Meeting

असंही सांगितलं जात होतं की मनसैनिकांना शिंदेंसोबतचे संपर्क टाळावेत असा सल्लाही दिला होता. मात्र आता त्यांच्या प्रत्यक्ष भेटीमुळे चर्चेला नवे वळण मिळाले.

twitter
6/8

वेगळाच विरोधामास

Eknath Shinde Raj Thackeray Meeting

राज्यात नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांदरम्यान या दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांवर टीका केली होती. त्यानंतर झालेल्या या भेटीने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. यावेळी खासदार श्रीकांत शिंदे हेही उपस्थित होते.

twitter
7/8

मनसेकडून सोशल मीडियावर पोस्ट

Eknath Shinde Raj Thackeray Meeting

"आज राज साहेबांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सदिच्छा भेट घेतली. त्या भेटीत अनेक विषयांवर चर्चा झाल्या, तसंच एकनाथ शिंदे यांच्या नंदनवन या शासकीय निवासस्थानातील हेरिटेज वास्तूंच्या फोटोजबद्दल, त्यासंबंधींच्या राजसाहेबांच्या आठवणी आणि नंदनवन या निवास्थानाशी संबंधित काही हेरिटेज आठवणींबद्दल चर्चा झाल्या. त्यावेळची क्षणचित्रे." असं लिहित भेटीचे काही फोटो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सोशल मीडिया अकाऊण्टवर शेअर करण्यात आले आहेत." मनसेची अधिकृत पाोस्ट

twitter
8/8

साधी औपचारिक भेट की...

Eknath Shinde Raj Thackeray Meeting

एकूणच, राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदेंची ही भेट साधी औपचारिक भेट की मोठ्या राजकीय हालचालीची सुरुवात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

मैदानाबाहेर सोडा, बॅटलाही चेंडू लागेना; अभिषेक शर्मा ठरतोय 'मिस्टर झिरो', शून्यावर OUT होण्याची हॅट्ट्ट्रीक

पुढील अल्बम

मैदानाबाहेर सोडा, बॅटलाही चेंडू लागेना; अभिषेक शर्मा ठरतोय &#039;मिस्टर झिरो&#039;, शून्यावर OUT होण्याची हॅट्ट्ट्रीक

मैदानाबाहेर सोडा, बॅटलाही चेंडू लागेना; अभिषेक शर्मा ठरतोय 'मिस्टर झिरो', शून्यावर OUT होण्याची हॅट्ट्ट्रीक

मैदानाबाहेर सोडा, बॅटलाही चेंडू लागेना; अभिषेक शर्मा ठरतोय 'मिस्टर झिरो', शून्यावर OUT होण्याची हॅट्ट्ट्रीक 8
मोहम्मद शमी विरुद्ध पुन्हा सुप्रीम कोर्टात पोहोचली हसीन जहाँ, केली एवढ्या पैशांची मागणी

मोहम्मद शमी विरुद्ध पुन्हा सुप्रीम कोर्टात पोहोचली हसीन जहाँ, केली एवढ्या पैशांची मागणी

मोहम्मद शमी विरुद्ध पुन्हा सुप्रीम कोर्टात पोहोचली हसीन जहाँ, केली एवढ्या पैशांची मागणी 7
महाराष्ट्रातील &#039;या&#039; किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना सपाडला होता गुप्तधनाचा महाप्रचंड साठा! किल्ल्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

महाराष्ट्रातील 'या' किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना सपाडला होता गुप्तधनाचा महाप्रचंड साठा! किल्ल्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

महाराष्ट्रातील 'या' किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना सपाडला होता गुप्तधनाचा महाप्रचंड साठा! किल्ल्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल 8
पाकिस्तानात छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल काय शिकवले जाते? इतिहासाच्या पुस्तकांत काय लिहिले आहे?

पाकिस्तानात छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल काय शिकवले जाते? इतिहासाच्या पुस्तकांत काय लिहिले आहे?

पाकिस्तानात छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल काय शिकवले जाते? इतिहासाच्या पुस्तकांत काय लिहिले आहे? 8