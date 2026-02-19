राज अन् शिंदे भेटीचं हेरिटेज कनेक्शन! त्या आठवणींमध्ये रमले दोन्ही नेते; एकदा Photos पाहाच
Eknath Shinde Raj Thackeray Meeting: राज्यातील राजकारणात बुधवारी एक महत्त्वाची घडामोड घडली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांनंतर झालेली ही पहिलीच प्रत्यक्ष भेट असल्याने राजकीय वातावरणात चर्चेला वेग आला. या भेटीगाठीचे काही खास फोटो पहा...
Priti Ved | Feb 19, 2026, 09:56 AM IST
राज अन् शिंदे भेटीचं हेरिटेज कनेक्शन! त्या आठवणींमध्ये रमले दोन्ही नेते; एकदा Photos पाहाच
राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदें भेट
राज ठाकरे यांचे स्वागत व सत्कार...
ठाकरे बंधु एकत्र आल्यानंतरची पहिली भेट
वेगळाच विरोधामास
