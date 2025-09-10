भेटीचा चौकार! 2 महिन्यात अशी वाढत गेली ठाकरेंची जवळीक; कधी गणपती, कधी वाढदिवस, तर कधी....
Raj Thackeray Uddhav Thackeray : गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठाकरे बंधूंच्या युतीची चर्चा आहे. या चर्चा सुरु असताना ठाकरे बंधूंनी कोणलाही पत्ता लागून न देता पुन्हा एकदा एकमेकांची भेट घेतली. उद्धव ठाकरे आज सकाळी अचानक राज ठाकरे यांच्या दादर इथल्या शिवतीर्थ या निवासस्थानी दाखल झाले आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत संजय राऊत आणि अनिल परब हेदेखील राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी गेले आहेत. उद्धव ठाकरे हे अचानक राज ठाकरे यांच्या घरी गेल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. गेल्या दोन तासापासून दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा सुरु असल्याचे समजते.