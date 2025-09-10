English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भेटीचा चौकार! 2 महिन्यात अशी वाढत गेली ठाकरेंची जवळीक; कधी गणपती, कधी वाढदिवस, तर कधी....

Raj Thackeray Uddhav Thackeray : गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठाकरे बंधूंच्या युतीची चर्चा आहे. या चर्चा सुरु असताना ठाकरे बंधूंनी कोणलाही पत्ता लागून न देता पुन्हा एकदा एकमेकांची भेट घेतली. उद्धव ठाकरे आज सकाळी अचानक राज ठाकरे यांच्या दादर इथल्या शिवतीर्थ या निवासस्थानी दाखल झाले आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत संजय राऊत आणि अनिल परब हेदेखील राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी गेले आहेत. उद्धव ठाकरे हे अचानक राज ठाकरे यांच्या घरी गेल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. गेल्या दोन तासापासून दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा सुरु असल्याचे समजते.

Dakshata Thasale | Sep 10, 2025, 03:22 PM IST
1/12

17 लै 2012

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Meeting Timeline before BMC Election 2025

छातीत दुखत असल्यानं उद्धव ठाकरे लीलावती हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले. त्यावेळी अलिबागमधला कार्यक्रम सोडून राज ठाकरेंची धाव घेतली.उद्धव ठाकरेंना डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर राज यांनी स्वतः कार चालवत उद्धव यांना मातोश्रीवर नेले. 

2/12

10 जानेवारी 2015

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Meeting Timeline before BMC Election 2025

जहांगीर आर्ट गॅलरीतल्या उद्धव ठाकरेंच्या छायाचित्रांच्या प्रदर्शनाला राज ठाकरेंची खास उपस्थिती होती. 

3/12

12 डिसेंबर 2015

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Meeting Timeline before BMC Election 2025

शरद पवारांच्या अमृतमहोत्सवी वाढदिवसानिमित्त राज आणि उद्धव ठाकरे एकाच व्यासपीठावर दिसले. 

4/12

27 जानेवारी 2016

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Meeting Timeline before BMC Election 2025

राज ठाकरेंचा मुलगा अमित ठाकरेंच्या लग्नात उद्धव ठाकरे यांची खास उपस्थित.   

5/12

28 नोव्हेंबर 2019

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Meeting Timeline before BMC Election 2025

उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधीला राज ठाकरेंची उपस्थिती होती.   

6/12

23 जानेवारी 2021

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Meeting Timeline before BMC Election 2025

बाळासाहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याच्या अनावरणाच्या कार्यक्रमात दोन्ही बंधू एकत्र दिसले. 

7/12

22 डिसेंबर 2024

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Meeting Timeline before BMC Election 2025

राज ठाकरेंची बहीण जयवंती ठाकरे-देशपांडे यांच्या मुलाच्या लग्नात उद्धव आणि राज दोघे एकत्र दिसले. 

8/12

24 फेब्रुवारी 2025

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Meeting Timeline before BMC Election 2025

एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या मुलाच्या लग्नात राज-उद्धव एकत्र दिसले.  

9/12

5 जुलै 2025

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Meeting Timeline before BMC Election 2025

19 वर्षांनंतर उद्धव आणि राज ठाकरे वरळी येथील एका मेळाव्यात एकाच व्यासपीठावर आले. मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर आणि शालेय शिक्षणात हिंदी सक्तीच्या विरोधात हा मेळावा होता. यामुळे दोन्ही नेत्यांमधील जवळीक आणि संभाव्य सहकार्याच्या चर्चांना बळ मिळालं.  

10/12

27 जुलै 2025

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Meeting Timeline before BMC Election 2025

उद्धव ठाकरेंच्या वाढदिवसानिमित्त राज ठाकरे यांनी ‘मातोश्री’वर भेट दिली. ही भेट कौटुंबिक पातळीवर होती, पण राजकीय चर्चांना कारणीभूत ठरली.  

11/12

27 ऑगस्ट 2025

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Meeting Timeline before BMC Election 2025

उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पत्नी रश्मी ठाकरे, मुलगा आदित्य ठाकरे आणि छोटा मुलगा तेजस ठाकरे यांच्यासह गणेशोत्सवानिमित्त राज ठाकरे यांच्या मुंबईतील ‘शिवतीर्थ’ निवासस्थानी भेट दिली. ही भेट कौटुंबिक स्वरूपाची होती, ज्यात उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबाने राज ठाकरे यांच्या घरी स्थापित गणपती बाप्पाचं दर्शन घेतलं. या भेटीत सुमारे दोन तासांचा वेळ एकत्र घालवला गेला, ज्यात 10 मिनिटांची बंद दाराआड चर्चाही झाल्याचं समजतं.

12/12

10 सप्टेंबर 2025

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Meeting Timeline before BMC Election 2025

उद्धव ठाकरे राज ठाकरेंच्या भेटीला आज शिवतीर्थावर गेले होते. या दोघांमध्ये 2 तास चर्चा सुरु होती. 

