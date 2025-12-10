English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Thackeray Family PHOTOs: आदित्यने घेतली काकांची गळाभेट, राज-उद्धव भेटीदरम्यान छोट्या कियानची एन्ट्री!

Raj Uddhav Thackeray: आज पुन्हा एकदा राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र. मनसे नेते अमित ठाकरे यांचे मेहुणे डॉक्टर राहुल बोरुडे यांच्या लग्नानंतरचा स्वागत समारंभ मुंबईतील वेलिंग्टन क्लब येथे पार पडला.

Pravin Dabholkar | Dec 10, 2025, 10:35 PM IST
Thackeray Family PHOTOs: आदित्यने घेतली काकांची गळाभेट, राज-उद्धव भेटीदरम्यान छोट्या कियानची एन्ट्री!

Raj Uddhav Thackeray Aaditya Amit Together in Family Function Marathi News

आज सायंकाळी मुंबईत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा एकदा भेट झाली. गेल्या काही महिन्यातील ही त्यांची सलग तिसरी-चौथी भेट आहे.

कौटुंबिक आणि आनंदाचा क्षण

Raj Uddhav Thackeray Aaditya Amit Together in Family Function Marathi News

मनसे नेते तथा राज ठाकरे यांचे चिरंजीव अमित ठाकरे यांचे मेहुणे डॉ. राहुल बोरुडे यांचा नुकताच विवाह झाला. त्यानंतरचा औपचारिक स्वागत समारंभ आज आयोजित करण्यात आला होता.

मुंबईत सोहळा

Raj Uddhav Thackeray Aaditya Amit Together in Family Function Marathi News

हा समारंभ दक्षिण मुंबईतील अत्यंत नामांकित आणि एक्सक्लुझिव्ह वेलिंग्टन स्पोर्ट्स क्लब (वेलिंग्टन जिमखाना) येथे पार पडला. क्लबमध्ये केवळ सदस्य आणि त्यांचे निमंत्रितच प्रवेश करू शकतात.

ठाकरे कुटुंब सहकुटुंब उपस्थित

Raj Uddhav Thackeray Aaditya Amit Together in Family Function Marathi News

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या दोन्ही मुलांचे (उद्धव आणि राज) संपूर्ण कुटुंब एकत्र जमले. यात स्मिता-राज, रश्मी-उद्धव, आदित्य, तेजस, अमित, अमृता, डॉ. राहुल बोरुडे आणि इतर नातेवाईकही होते.

शिवसैनिक-मनसैनिकांसाठी पर्वणी

Raj Uddhav Thackeray Aaditya Amit Together in Family Function Marathi News

दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते आणि चाहते सोशल मीडियावर “ठाकरे कुटुंब एकत्र” अशा पोस्ट शेअर करत आनंद व्यक्त करत आहेत. अनेक वर्षांनंतर ठाकरे कुटुंब इतके मोठ्या संख्येने एकत्र दिसल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे.

महापालिका निवडणुकीची पार्श्वभूमी

Raj Uddhav Thackeray Aaditya Amit Together in Family Function Marathi News

आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर उद्धव आणि राज यांच्या भेटींची सध्याची वारंवारता लक्षवेधी ठरत आहे. मात्र आजची भेट ही पूर्णपणे वैयक्तिक आणि कौटुंबिक होती.

राजकीय चर्चेला पूर्णविराम

Raj Uddhav Thackeray Aaditya Amit Together in Family Function Marathi News

दोन्ही नेत्यांच्या निकटवर्तीयांनी स्पष्ट केले की, आजच्या कार्यक्रमात कोणत्याही प्रकारची राजकीय चर्चा झाली नाही. फक्त नववधू-वरांचे स्वागत आणि कुटुंबातील आनंद साजरा करणे हा एकमेव उद्देश होता.

खास आणि दुर्मीळ चित्र

Raj Uddhav Thackeray Aaditya Amit Together in Family Function Marathi News

बाळासाहेब ठाकरे गेल्यानंतर पहिल्यांदाच ठाकरे कुटुंब इतके मोठे आणि हसतमुख एकाच फ्रेममध्ये दिसले. हा क्षण शिवसैनिक आणि मनसैनिक दोघांसाठीही भावनिक आणि अविस्मरणीय ठरला.

