Thackeray Family PHOTOs: आदित्यने घेतली काकांची गळाभेट, राज-उद्धव भेटीदरम्यान छोट्या कियानची एन्ट्री!
Raj Uddhav Thackeray: आज पुन्हा एकदा राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र. मनसे नेते अमित ठाकरे यांचे मेहुणे डॉक्टर राहुल बोरुडे यांच्या लग्नानंतरचा स्वागत समारंभ मुंबईतील वेलिंग्टन क्लब येथे पार पडला.
Pravin Dabholkar | Dec 10, 2025, 10:35 PM IST
1/8
Thackeray Family PHOTOs: आदित्यने घेतली काकांची गळाभेट, राज-उद्धव भेटीदरम्यान छोट्या कियानची एन्ट्री!
2/8
कौटुंबिक आणि आनंदाचा क्षण
3/8
मुंबईत सोहळा
4/8
ठाकरे कुटुंब सहकुटुंब उपस्थित
5/8
शिवसैनिक-मनसैनिकांसाठी पर्वणी
6/8
महापालिका निवडणुकीची पार्श्वभूमी
7/8