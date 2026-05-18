'राजा शिवाजी' ची 100 कोटींच्या क्लबमध्ये एंट्री! अशी कामगिरी करणारा दुसरा मराठी चित्रपट

Raja Shivaji Box Office Collection 100 crore : महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित असलेला 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट 1 मे रोजी जगभरात प्रदर्शित झाला. मराठी आणि हिंदी भाषेत प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने पहिल्या दिवसांपासून बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. राज शिवाजी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला आता 17 दिवस पूर्ण झाले असून या 17 दिवसात राजा शिवाजी चित्रपटाने 100 कोटींच्या क्लबमध्ये एंट्री केली आहे. अशी कामगिरी करणारा हा सैराटनंतरचा दुसरा चित्रपट ठरला आहे.
राजा शिवाजी हा चित्रपट मुंबई फिल्म कंपनी आणि जिओ स्टुडिओजचा निर्मिती असणारा चित्रपट असून या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर 100 कोटींच्या ग्रोस कमाईचा आकडा पूर्ण करून तो मराठी सिनेसृष्टीतील 100 कोटींच्या क्लबमध्ये एंट्री केली आहे.
राजा शिवाजी या चित्रपटाने तिसऱ्या आठवड्यात सुद्धा बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी केली असून 17 व्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर 4.07 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. सॅकनिल्कच्या आकडेवारीनुसार राजा शिवाजी चित्रपटाने 100 कोटींची ग्रॉस कमाई करून 84.55 कोटी रुपयांची नेट कमाई केली आहे.
राजा शिवाजी चित्रपटाने 1 मे प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी 13.51 कोटींची ग्रॉस कमाई केली होती आणि यासह मराठी चित्रपटातील सर्वात मोठा ओपनिंग कलेक्शन कमावण्याचा विक्रम रचला.
प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी राजा शिवाजी चित्रपटाला देशभरात 6,192 शो मिळाले. त्यानंतर प्रदर्शनाच्या पहिल्या आठवड्यात 52.65 कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला. त्यानंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या आठवड्यात चित्रपटाच्या कमाईत थोडी घसरण झाली.
राजा शिवाजी चित्रपटाने दुसऱ्या आठवड्यात 24.30 कोटी रुपयांचं कलेक्शन केलं. तर तिसऱ्या आठवड्यात चित्रपटणे तीन दिवसात 8.97 कोटी रुपयांची ग्रॉस कमाई केली.
राजा शिवाजी हा चित्रपट 100 कोटींची कमाई करणारा दुसरा मराठी चित्रपट बनला आहे. यापूर्वी नागराज मंजुळे दिग्दर्शित सैराट या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर 100 कोटींची कमाई केली होती.
मराठी चित्रपटातील सर्वाधिक कमाई केलेले चित्रपट (नेट कमाई ) : सैराट 90 कोटी, राजा शिवाजी 84.55 कोटी, बाईपण भारी देवा 76.28 कोटी, वेड 61.2 कोटी, नटसम्राट 42 कोटी,