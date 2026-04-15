Raja Shivaji Movie Star Cast : 'राजा शिवाजी' या 100 कोटींच्या पहिल्या मराठी चित्रपटात कोण कलाकार कोणती भूमिका साकारतंय?

Raja Shivaji Movie Full Star Cast : छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आधारित बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट येत्या 1 मे रोजी संपूर्ण भारतात प्रदर्शित होत आहे. रितेश देशमुख दिग्दर्शित हा चित्रपटाचं बजेट हे जवळपास 100 कोटींचं असून या भव्य दिव्य सिनेमाचा ट्रेलर लाँच झाल्यापासून याची चर्चा महाराष्ट्र भरात आहे. या चित्रपटाची स्टारकास्ट खूप मोठी असून हिंदी मराठी मनोरंजनसृष्टीतील अनेक दिग्गज कलाकारांनी यात काम केलं आहे. तेव्हा या चित्रपटात कोणत्या कलाकारांनी कोणत्या ऐतिहासिक पात्राची भूमिका बजावली आहे याबाबत जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Apr 15, 2026, 06:56 PM IST
रितेश देशमुख - छत्रपती शिवराय

रितेश देशमुख हा 'राजा शिवाजी' या चित्रपटाचा दिग्दर्शक, लेखक आणि निर्माता सुद्धा आहे. या चित्रपटात रितेशने छत्रपती शिवरायांची भूमिका साकारली आहे. रितेश देशमुखचा हा लूक चाहत्यांच्या पसंतीस पडला आहे.   

महेश मांजरेकर - लखुजीराजे जाधव :

 जेष्ठ अभिनेते महेश मांजरेकर यांनी  राजा शिवाजी चित्रपटात माँसाहेब जिजाऊ यांचे वडील लखुजीराजे जाधव यांची भूमिका बजावली आहे. लखुजीराजे हे सिंदखेडराजाचे जागीरदार तसेच दख्खनेतील महत्त्वाचे मराठा सरदार होते. मात्र देवगिरी किल्ल्यावर निजामाकडून दगाफटका करून त्यांची हत्या करण्यात आली होती.   

सचिन खेडेकर - शहाजी राजे भोसले :

अभिनेते सचिन खेडेकर यांनी शिवरायांचे वडील शहाजी राजे भोसले यांची भूमिका बजावली आहे. ते दक्खन प्रांतातील महत्वाचे मराठा सरदार होते. हिंदवी स्वराज्याची संकल्पना सर्वप्रथम शहाजी राजे भोसले यांनीच मांडली होती.   

अभिनेत्री भाग्यश्री - जिजाऊ माँसाहेब :

अभिनेत्री भाग्यश्री या शिवरायांच्या मातोश्री आणि हिंदवी स्वराज्य उभारण्याची प्रेरणा देणाऱ्या जिजाऊ माँसाहेब यांची भूमिका साकारणार आहेत.   

संजय दत्त - अफजल खान :

अभिनेता संजय दत्त हा राजा शिवाजी चित्रपटात आदिलशाहीतला क्रूर सेनापती अफजल खान याची भूमिका निभावणार आहे. ज्याला शिवरायांनी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी ठार केलं होतं.   

अभिषेक बच्चन - संभाजी शहाजी भोसले :

अभिनेता अभिषेक बच्चन हा राजा शिवाजी चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे थोरले बंधू संभाजी शहाजी भोसले यांची भूमिका साकारणार आहेत. संभाजी शहाजी भोसले यांची 1655 साली कनकगिरीच्या लढाईत अफझल खानाने दगाफटका करून हत्या केली होती.   

विद्या बालन - बडी बेगम :

 विद्या बालन ही या चित्रपटात अली आदिलशहाच्या आईची भूमिका निभावत आहे. शिवरायांना मारण्यासाठी अफझल खानाची नेमणूक याच बडी बेगमने केली होती.  

सलमान खान - जिवा महाला :

 बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान हा या चित्रपटात जिवा महालाची संभाव्य भूमिका निभावली आहे. जिवा महाला हा प्रतापगडाच्या लढाईतील शिवरायांचे विश्वासू अंगरक्षक होता.   

फरदीन खान - शाहजहान :

राजा शिवाजी या चित्रपटात फरदीन खान याने पाचवा मुघल बादशाह शाहजहानची भूमिका बजावली आहे.   

जिनिलिया डिसूझा - सईबाई राणी सरकार :

राजा शिवाजी या चित्रपटात अभिनेत्री जिनिलिया डिसूझा हिने सईबाई राणी सरकार यांची भूमिका बजावली आहे. सईबाई या शिवरायांच्या पहिल्या पत्नी होत्या.   

जितेंद्र जोशी - पंताजी गोपिनाथ बोकील

जितेंद्र जोशी यांनी राजा शिवाजी चित्रपटात पंताजी गोपिनाथ बोकील यांचे संभाव्य पात्र साकारले आहे.

अमोल गुप्ते - पंताजी गोपिनाथ बोकील

 पंताजी गोपिनाथ बोकील हे शिवरायांचे वकील होते. तर अभिनेते अमोल गुप्ते यांनी चित्रपटात निजामशाहचं संभाव्य पात्र साकारलं आहे.   

दोन वेळा ऑलिम्पिक पदक विजेता Viktor Axelsen ने बॅडमिंटनला केला अलविदा! 32 व्या वर्षी केली निवृत्तीची घोषणा

