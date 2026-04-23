रितेशच्या 'राजे शिवाजी' लूकने 'तान्हाजी' थक्क! अजय देवगणची मराठीत प्रतिक्रिया; 3 शब्दांची Insta स्टोरी चर्चेत

Raja Shivaji Ajay Devgn Instagram Story: 'राजा शिवाजी' चित्रपटामधील रितेश देशमुखचा लूक पाहून अजय देवगणनने चक्क मराठीमध्ये प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. तो नेमकं काय म्हणालाय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Apr 23, 2026, 03:09 PM IST
अजयच्या मराठीत शुभेच्छा, इन्स्टा स्टोरी व्हायरल

रितेश देशमुखने आगामी चित्रपटात साकारलेली छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका पाहून अजय देवगणने त्याला खास मराठीत शुभेच्छा दिल्यात. अजय नेमकं काय म्हणालाय आणि त्याच्या व्हायरल होणाऱ्या इन्स्टा स्टोरीत आहे काय ते पाहूयात...

'राजे शिवाजी' हा चित्रपट चर्चेत

अभिनेता रितेश देशमुखने मुख्य भूमिका साकारलेला आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यावर आधारित 'राजे शिवाजी' हा चित्रपट 1 मे रोजी प्रदर्शित होता आहे. या चित्रपटामध्ये प्रमुख भूमिका साकारण्यासोबतच चित्रपटाचं लेखन, दिग्दर्शन आणि निर्मिती रितेश देशमुखनेच केली आहे.  

अजय देवगणने दिलेल्या शुभेच्छा लक्ष वेधून घेणाऱ्या

'राजे शिवाजी' चित्रपटाचं सध्या जोरदार प्रमोशन सुरु आहे. या चित्रपटाच्या यशासाठी अनेकजण रितेश आणि जेनेलियाला शुभेच्छा देत असतानाच अभिनेता अजय देवगणने दिलेल्या शुभेच्छा सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेत आहेत.

अजयने साकारलेली तान्हाजी मालुसरेंची भूमिका

अजय देवगणने स्वत: 2020 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरिअर' या चित्रपटामध्ये तान्हाजी मालुसरेंची भूमिका साकारली होती.   

चित्रपटाला अनोख्या पद्धतीने शुभेच्छा

या चित्रपटाचा संदर्भ देत अजय देवगणने आता रितेशला आगामी चित्रपटासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शूर मावळ्यांपैकी एक असलेल्या तान्हाजींची भूमिका मोठ्या पडद्यावर साकारणाऱ्या अजयने याच भूमिकेतून चित्रपटाला अनोख्या पद्धतीने शुभेच्छा दिल्यात.   

राजे शिवाजी अँथम 'छत्रपती' गाण्याची लिंक केली शेअर

'राजा शिवाजी' चित्रपटामधील राजे शिवाजी अँथम 'छत्रपती' या गाण्याची लिंक अजयने आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीमधून शेअर केली आहे.   

मराठीत मोजून तीन शब्द लिहिले

या स्टोरीमध्ये अजयने, "तान्हाचा नमन राजे!" असं म्हणत शिवरायांची भूमिका साकारणाऱ्या रितेशला हटके शुभेच्छा दिल्यात. अजयने दिलेल्या या तीन शब्दांच्या शुभेच्छा खरोखरच मराठी माणसाचा उर भरुन आणण्याऱ्या आहेत.  

हे फारच भन्नाट

"हे फारच भन्नाट दिसत आहे. रितेश देशमुख तुम्हाला 'राजे शिवाजी'साठी खूप साऱ्या शुभेच्छा! जय शिवराय," असंही अजयने या स्टोरीमध्ये रितेशला टॅग करुन लिहिलेलं आहे.

तगडी स्टारकास्ट

या चित्रपटामध्ये रितेश देशमुखबरोबरच संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बमन इराणी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते, जेनेलिया देशमुख अशी तगडी स्टारकास्ट आहे.

तीन भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार चित्रपट

1 मे रोजी हा चित्रपट मराठी, हिंदीबरोबरच तेलगु भाषेमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटासाठी मागणी सात ते आठ वर्षांपासून रितेश आणि जेनिलिया तयारी करत होते. त्यामुळे या चित्रपटाला कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन आणि ट्रेलरवरुन साभार)

