100 कोटी बजेट असणाऱ्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटाचं शूटिंग कुठे झालंय? महाराष्ट्रातील 'या' ठिकाणांचा आहे समावेश

Raja Shivaji Shooting Locations : महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित बहुप्रतीक्षित चित्रपट येत्या 1 मे रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे. राजा शिवाजी हा चित्रपट मराठीतील पहिला 100 कोटी बजेट असणारा चित्रपट असून याचं बहुतांश शूटिंग हे महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये झालं आहे.   

Pooja Pawar | Apr 22, 2026, 02:48 PM IST
 रितेश विलासराव देशमुख दिग्दर्शित 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट १ मे रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटात छत्रपती शिवरायांची मुख्य भूमिका स्वतः रितेश देशमुख साकारत असून याशिवाय या चित्रपटाचं लेखन आणि निर्मितीमध्ये सुद्धा त्याचा सहभाग आहे.   

'राजा शिवाजी' चित्रपटात बॉलिवूडच्या अनेक दिग्गजांनी काम केलंय. यात संजय दत्त, विद्या बालन, फरदीन खान, अभिषेक बच्चन आणि जिनिलिया देशमुख इत्यादींनी काम केलं आहे.   

राजा शिवाजी चित्रपटाचं काम मागील १० वर्षांपासून सुरु होतं. तर मागच्या दोन ते तीन वर्षांपासून या चित्रपटाचं शूटिंग सुरु झालं. महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये या चित्रपटाचं शूटिंग झालं.   

महाराष्ट्रातील थंड हवेच ठिकाण असणाऱ्या महाबळेश्वर येथे राजा शिवाजी चित्रपटाच्या काही भागांचं शूटिंग झालं आहे. महाबळेश्वर येथील निसर्गरम्य ठिकाणं तुम्हाला या चित्रपटात दिसतील.   

सातारा जिल्हयातील अनेक ठिकाणी या चित्रपटाचं शूटिंग झालं आहे. राजा शिवाजी चित्रपटाच्या अँथम गाण्याचं शूटिंग हे साताऱ्यातील महुली संगम या ठिकाणी झालं आहे.   

वाई :

सातारा जिल्हयातील वाई शहरातील काही निसर्गरम्य आणि ऐतिहासिक ठिकाणी राजा शिवाजी चित्रपटातील काही प्रसंग शूट करण्यात आलेत.   

मुंबईतील दादासाहेब फाळके चित्रनगरी :

मुंबईतील दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत सुद्धा रितेश देशमुखच्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटाचं शूटिंग पार पडलंय. फिल्मसिटी परिसरातील तलाव तुम्हाला या चित्रपटात पाहायला मिळू शकतात.   

सह्याद्री पर्वत रांग :

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अनेक किल्ले हे सह्याद्री पर्वत रांगेत आहेत. तेव्हा यातील काही ठिकाणी राजा शिवाजी या भव्य चित्रपटाचं शूटिंग झालेलं आहे.   

