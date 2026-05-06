  • राजा शिवाजी चित्रपटात दाखवलेली ठिकाणं नेमकी कुठे आहेत? उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये फिरायला जाऊ शकता

Raja Shivaji Movie Shooting Location : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनगाथेवर आधारित चित्रपट 'राजा शिवाजी' सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतोय. या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा भरगोस प्रतिसाद लाभत असून 100 कोटी बजेट असणारा हा चित्रपट अतिशय भव्यदिव्य आहे. या चित्रपटातील ऐतिहासिक ठिकाणं सुद्धा अनेकांचं लक्ष वेधून घेतायत. तेव्हा राजा शिवाजी चित्रपटात दाखवलेली प्रमुख ठिकाणं नेमकी कुठे आहेत याविषयी जाणून घेऊयात. यातील अनेक ठिकाणं अशी आहेत जिथे तुम्ही या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये फिरायला जाऊ शकता.   

Pooja Pawar | May 06, 2026, 07:25 PM IST
कृष्णाबाई मंदिर (महाबळेश्वर) :

चित्रपटाच्या सुरुवातीला रितेश आणि जिनिलिया या दोघांचे काही सीन्स ज्या ऐतिहासिक मंदिरात चित्रित करण्यात आलेत ते मंदिर महाबळेश्वर येथे आहे. कृष्णाबाई मंदिरात राजा शिवाजी चित्रपटाचं शूटिंग पार पडलं असून 13 व्या शतकातील ही मंदिर सह्याद्री पर्वतांच्या टोकावर आहे. चित्रपटाच्या सिनेमॅटोग्राफीने मंदिरातील वास्तुकलेला जिवंतपणा आलेला आहे.   

मेणवली घाट (वाई) :

राजा शिवाजी या चित्रपटातील अनेक सीन्समध्ये साताऱ्याच्या वाई भागातील मेणवली घाट दाखवण्यात आला आहे. मेणवली घाट येथे यापूर्वी सुद्धा बॉलिवूड आणि मराठी चित्रपटांचं शूटिंग झालेलं आहे. कृष्णा नदीच्या काठावर असलेल्या या मेणवली घाटावर चित्रपटात महाराजांचं बालपण आणि त्यांच्या रणनीतीशी निगडित सीन्स दाखवण्यात आले आहेत.   

संगम माहुली (सातारा) :

संगम माहुली हे कृष्णा आणि वेण्णा नद्यांचं संगम स्थान असून साताऱ्याजवळील हे ठिकाण पौराणिक कथा आणि प्राचीन मंदिर यांच्यासाठी ओळखलं जातं. राजा शिवाजी या चित्रपटाचं अँथम गाणं सुद्धा इथेच शूट करण्यात आलं होतं.   

कोकणातील घनदाट जंगलं :

महाराष्ट्रातील कोकणपट्टा हा समुद्र किनारे आणि येथील घनदाट जंगलांसाठी प्रसिद्ध आहे. रितेश देशमुखने येथे चित्रपटातील काही सीन्स शूट केले आहेत. संजय दत्त जेव्हा शिवरायांवर चालून जातो तेव्हाच्या चित्रपटातील सीन्सचं शूटिंग हे कोकणातील जंगलांमध्ये झालं आहे.   

शिवनेरी किल्ल्याचा भव्य सेट :

राजा शिवाजी चित्रपटाचं शूटिंग हे पन्हाळगड, आणि पावनखिंड अशा ठिकाणी सुद्धा झालेलं आहे. यासोबतच सुरक्षा आणि पर्यटकांची येजा लक्षात घेऊन पुण्यातील शिवनेरी किल्ल्यावर शूटिंग न करता, तसा हुबेहूब सेट मुंबई फिल्मसिटीमध्ये उभा करण्यात आला. हा सेट जवळपास 100 हून अधिक कारागिरांनी बनवला असून हा उभारण्यात अनेक महिने लागले.   

रितेश देशमुख दिग्दर्शित राजा शिवाजी चित्रपटाने चार दिवसात 39.50 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार चित्रपट अशीच कमाई करत राहिला तर चित्रपट 70 कोटींच्या कमाईचा आकडा गाठू शकतो.   

