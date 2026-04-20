Raja Shivaji Star Cast Fees : 'राजा शिवाजी' चित्रपटासाठी कलाकारांनी किती मानधन घेतलं? कोण ठरला सर्वात महागडा कलाकार?

Raja Shivaji Movie Star Cast Fees : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपट 'राजा शिवाजी' हा येत्या 1 मे रोजी प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट मराठी, हिंदी सह इतर काही प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.  या चित्रपटात बॉलिवूड आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक बड्या कलाकारांचा समावेश आहे. तेव्हा या कलाकारांनी राजा शिवाजी चित्रपटासाठी किती मानधन घेतलं याविषयी जाणून घेऊयात. 

Pooja Pawar | Apr 20, 2026, 01:05 PM IST
1/7

राजा शिवाजी हा मराठीतील पहिला 100 कोटी बजेट असणारा सिनेमा आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन रितेश देशमुखने केलं असून तो या चित्रपटात शिवरायांची मुख्य भूमिका बजावत आहे.   

2/7

राजा शिवाजी चित्रपटात रितेश देशमुखने अभिनेता, दिग्दर्शक आणि लेखक म्हणून सुद्धा काम पाहिलंय. यासोबतच रितेश हा या चित्रपटाचा निर्माता सुद्धा आहे. त्यामुळे रितेशने चित्रपटाच्या कलेक्शनमधूला भागीदारी सह 15 ते 18 कोटी रुपये मानधन घेतल्याची माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आली आहे.   

3/7

अभिनेता संजय दत्त हा राजा शिवाजी चित्रपटात आदिलशाहीतला क्रूर सेनापती अफजल खानची भूमिका साकारणार आहे. यासाठी त्याने जवळपास 8 ते 10 कोटी रुपये मानधन म्हणून घेतल्याची माहिती आहे.   

4/7

अभिषेक बच्चन याने राजा शिवाजी चित्रपटात संभाजी शहाजी भोसले या शिवरायांच्या थोरल्या भावाची भूमिका साकारली आहे. यासाठी त्याने 6 ते 8 कोरी रुपये मानधन घेतलं असल्याची माहिती आहे.   

5/7

महेश मांजरेकर हे चित्रपटात माँसाहेब जिजाऊ यांचे वडील लखुजीराजे जाधव यांची भूमिका साकारत असून यासाठी त्यांनी जवळपास 2 ते 3 कोटी रुपये मानधन घेतलं आहे. यासह अभिनेते अमोल गुप्ते यांनी चित्रपटासाठी 1 ते 2 कोटी रुपये मानधन घेतल्याची माहिती आहे.   

6/7

अभिनेता फरदीन खान याने राजा शिवाजी चित्रपटात मुघल बादशाह शाहजहानची भूमिका साकारली आहे. जितेंद्र जोशी यांनी राजा शिवाजी चित्रपटात पंताजी गोपिनाथ बोकील यांचे संभाव्य पात्र साकारले आहे. फरदीन खानने त्याच्या भूमिकेसाठी 2 ते 3 कोटी मानधन घेतलं आहे. तर जितेंद्र जोशीने राजा शिवाजी चित्रपटासाठी 80 लाख ते 1.5 कोटी मानधन घेतल्याची माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आली आहे.   

7/7

राजा शिवाजी चित्रपटात माँसाहेब जिजाऊ यांची भूमिका अभिनेत्री भाग्यश्री हिने साकारली आहे. तिने या चित्रपटासाठी 1 ते 2 कोटींचं मानधन घेतलं आहे. तर जिनिलिया देशमुख हिने या चित्रपटात सईबाई राणी सरकार यांची भूमिका निभावली असून यासाठी तिने जवळपास 1 ते 2 कोटींचं मानधन घेतलं असल्याची माहिती आहे. 

Weekly Tarot Horoscope : नातेसंबंधात तणाव, पण या लोकांसाठी नवीन आशा, आकांक्षाचा हा आठवडा, पाहा टॅरो कार्ड साप्ताहिक राशीभविष्य

8 पदरी रस्त्यावरून महागडा प्रवास! 4 तासांची वेळ 90 मिनिटांवर; पण 1000 रुपयांचा टोल कोणाला परवडणार?

Gold Silver Price Today 20 April : अक्षय तृतीयेच्या दुसऱ्याच दिवशी सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीचे भाव स्थिर, पाहा आजचे सोने चांदीचे दर

Weekly Numerology :&#039;या&#039; जन्मतारखेच्या लोकांनी अनावश्यक संभाषणांपासून दूर राहा, या मूलांकासाठी जबाबदारी आणि मानसिक शक्तीचा; 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे हा आठवडा?

